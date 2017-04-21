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В Бакалинском районе Башкирии построят новую школу

21 апреля 2017, 17:22
Школа в селе Бакалы на 825 мест будет введена в эксплуатацию к 2018 году. Строительство было приостановлено два года назад, однако теперь спорные моменты урегулированы, объект даже включен в число 100 объектов к юбилею республики.

О проблемах при строительстве школы рассказал житель Бакалинского района Ильнур Гизатуллин на личном приеме у главы региона Рустэма Хамитова. Об этом сообщает его пресс-служба.

Хамитов пояснил, что сложная ситуация возникла из-за срыва графика производства работ предыдущим подрядчиком, с которой пришлось расторгнуть договор. В настоящее время определён новый подрядчик, обеспечено финансирование строительства. Более того, школа в селе Бакалы вошла в перечень юбилейных объектов к 100-летию республики.

– Планируется, что к 1 сентября 2018 года, как раз к началу учебного года школа будет введена в эксплуатацию, – сообщил Рустэм Хамитов и дал поручение правительству республики принять все необходимые меры для окончания строительства в установленные сроки.

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