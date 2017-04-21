В Бакалинском районе Башкирии построят новую школу

Школа в селе Бакалы на 825 мест будет введена в эксплуатацию к 2018 году. Строительство было приостановлено два года назад, однако теперь спорные моменты урегулированы, объект даже включен в число 100 объектов к юбилею республики.