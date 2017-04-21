"Уфа" уступила дома в матче с ЦСКА

Первый тайм команды сыграли на равных и без голов. Хозяева поля больше владели мячом.Вторая половина игры была богаче на голевые моменты. Уфимцы заработали пенальти, но как и в матче со "Спартаком" не смогли забить. Удар Пауревича отбил Акинфеев.
Затем Фатаи вышел один на один, и снова Акинфеев оказался на высоте. Зато армейцы свои моменты реализовали. Вначале отличился Витиньо. Затем на последней минуте игры победную точку поставил вышедший на замену Фёдор Чалов. 2:0 - ЦСКА увозит из Уфы три очка.