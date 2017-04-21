Связисты создали ресурс, где можно следить за паводком в Уфе он-лайн

Система мониторинга в режиме реального времени отслеживает изменение уровня зеркала воды и передает полученные сведения на специальный ресурс . Здесь каждый пользователь может получить самые последние данные об уровне, скорости прибытия воды и о том, сколько осталось до неблагоприятного («оранжевого») и опасного («красного») уровня воды в реке.
Сервис позволяет выбрать как текущую дату, так и любой другой день или период, начиная с 1 апреля 2017 года. При этом интересующие сведения будут отображены в виде графика или могут быть сохранены пользователем как сводный файл, удобный для дальнейшей обработки данных.
Для того чтобы получить картинку, достаточно нажать на зеленый кружок с отметкой уровня воды на карте, где отмечена Уфа. Вот как, например, выглядит динамика роста уровня воды с 1 апреля.