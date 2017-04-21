Связисты создали ресурс, где можно следить за паводком в Уфе он-лайн

Сервис позволяет выбрать как текущую дату, так и любой другой день или период, начиная с 1 апреля 2017 года. При этом интересующие сведения будут отображены в виде графика или могут быть сохранены пользователем как сводный файл, удобный для дальнейшей обработки данных.