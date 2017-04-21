Пострадавший при взрыве в Сибае в крайне тяжёлом состоянии

Напомним, сегодня в 9:50 по уфимскому времени в одной из шахт разрабатываемой сибайским филиалом ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» произошёл взрыв. В результате детонации заряда на глубине 509 метров пострадали два взрывника, один из них скончался до того, как его подняли на поверхность.