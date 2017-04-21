Пострадавший при взрыве в Сибае в крайне тяжёлом состоянии

Второй пострадавший при взрыве в шахте в Башкирии находится в реанимации местной больницы, его состояние оценивается как крайне тяжёлое, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Башкирии.
- Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, у него 80-90% ожогов тела. Он находится в реанимации Сибайской центральной районной больницы, врачи борются за его жизнь, - приводит слова источника агентство.
Напомним, сегодня в 9:50 по уфимскому времени в одной из шахт разрабатываемой сибайским филиалом ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» произошёл взрыв. В результате детонации заряда на глубине 509 метров пострадали два взрывника, один из них скончался до того, как его подняли на поверхность.
Управлением следственного комитета по Башкирии возбуждено уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных, или иных работ). Ранее сообщалось о гибели одного человека и одном пострадавшем при взрыве на глубине 509 метров на Сибайском подземном руднике.