Во Владимире ликвидировали подозреваемых в подготовке терактов в России

- Активнее всего в Средней Азии работает "Хизб ут-Тахрир"*. Ее представители активно работают и на территории России. Они направляют боевиков на подготовку в лагеря на территории Пакистана, в Ирак и в Сирию в ряды ИГИЛ*. Сейчас боевики ИГИЛ* понимают, что стратегически проиграли битву за Сирию, и начинают отправлять своих людей по домам и в Россию, в том числе. Эти люди вербуют себе сторонников и готовят теракты, – сказал Сергей Кривошеев.