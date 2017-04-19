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В Башкирии затопило одну из деревень в Зианчуринском районе

19 апреля 2017, 18:08
Большая вода дошла до деревни Ибраево.

В Башкирии половодье только началось. Районы, которые находились в опасной зоне, потихоньку начинает затапливать. На этот раз под водой оказалась деревня Ибраево (Зианчуринский район). Фотографию населенного пункта прислал подписчик сообщества ufa_news24.

На кадре видно, что вся дорога от края до края заполнена водой. На улице нет ни души.

Если у вас есть фотографии половодья в вашем районе, то присылайте нам кадры на почту [email protected] с пометкой "Паводок". В теле письма не забудьте указать населенный пункт и ваши контактные данные. Каждый автор фотографии будет подписан.

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