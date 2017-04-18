В мэрии Уфы рассказали, как будет работать транспорт в период половодья

Подтопление городской территории, как правило, начинается при уровне воды реке Белая выше 500 см. При этом происходит перелив автомобильных дорог между населенным пунктом Романовка (Демский район) и поселком Козарез (Ленинский район) в районе мостового перехода через старицу реки Белая, между Монументом дружбы и микрорайонам «Пристань № 3», а также автомобильной дороги по улице Ахметова (в районе улицы Камышлинской). Транспортировка населения в данных районах будет осуществляться водным транспортом, находящимся на балансе МБУ «Служба речных переправ г. Уфы».