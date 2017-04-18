На сайтах «БЭСК» и «Башкирэнерго» внедрен гид по техприсоединению

В частности, в апреле на официальных сайтах АО «БЭСК» и его дочерней компании - ООО «Башкирэнерго» - был запущен еще один сервис для потребителей, предоставляющий новые возможности для технологического присоединения (ТП) к электрическим сетям. Он рассчитан как для физических, так и для юридических лиц. Гид по технологическому присоединению является доступной пошаговой инструкцией для заявителей. И ранее с помощью простой online-формы можно было подать заявку на техприсоединение посредством личного кабинета на официальном сайте ООО «Башкирэнерго» в сети «Интернет», ознакомиться со всеми нормативными правовыми актами по этому вопросу. Теперь же можно отследить прохождение заявки на ТП на всех этапах - от ее подачи до фактического подключения.