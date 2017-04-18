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На сайтах «БЭСК» и «Башкирэнерго» внедрен гид по техприсоединению

18 апреля 2017, 10:45
Являясь клиентоориентированной компанией, ООО «Башкирэнерго» внедряет лучшие практики обслуживания потребителей.

В частности, в апреле на официальных сайтах АО «БЭСК» и его дочерней компании - ООО «Башкирэнерго» - был запущен еще один сервис для потребителей, предоставляющий новые возможности для технологического присоединения (ТП) к электрическим сетям. Он рассчитан как для физических, так и для юридических лиц. Гид по технологическому присоединению является доступной пошаговой инструкцией для заявителей. И ранее с помощью простой online-формы можно было подать заявку на техприсоединение посредством личного кабинета на официальном сайте ООО «Башкирэнерго» в сети «Интернет», ознакомиться со всеми нормативными правовыми актами по этому вопросу. Теперь же можно отследить прохождение заявки на ТП на всех этапах - от ее подачи до фактического подключения.

В качестве подспорья энергетики предложили потребителям два виртуальных калькулятора – мощности и стоимости. При подаче заявки на ТП заявителям весьма сложно рассчитать запрашиваемую мощность присоединяемых энергопринимающих устройств объекта в киловаттах. Теперь это несложно сделать с помощью предлагаемого калькулятора мощности. Также создана возможность рассчитать ориентировочную стоимость услуг по технологическому присоединению в зависимости от того, на каком расстоянии от границ Вашего участка находятся объекты электросетевого хозяйства ООО «Башкирэнерго».

Намного удобнее стало работать с нормативными документами и образцами документов – исчезла необходимость искать подходящий в длинном списке специального раздела сайта. По мере прохождения потребителем этапов ТП те или иные документы предлагаются для ознакомления и применения. А если все-таки потребитель не может определиться с решением, то он имеет возможность обратиться в специальный раздел, где собраны наиболее типичные вопросы и даны ответы на них.

Ознакомиться с новым сервисом можно здесь и здесь.

К числу лучших практик по обслуживанию потребителей, которые внедрены на официальных сайтах АО «БЭСК» и ООО «Башкирэнерго», можно отнести использование автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), реализованное в разделе «Web-кабинет ПК «Энергосфера» на базе программного комплекса «Энергосфера», online-карту загрузки центров электропитания (подстанций), интернет-приемную председателя Правления – генерального директора компании, продажу товаров и услуг, Единую горячую линию и другие.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Экономика
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