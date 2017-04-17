Жители Башкирии на майские праздники отдохнут семь дней

Таким образом, жители Башкирии в 2017 году на майские праздники будут отдыхать в следующем порядке: с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая. Продолжительность рабочего дня в пятницу 28 апреля и 5 мая 2017 года не сокращается.