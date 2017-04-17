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Жители Башкирии на майские праздники отдохнут семь дней

17 апреля 2017, 12:33
Минтруда региона напомнил жителям республики о том, в какие дни предстоит отдохнуть на майские праздники.

В начале мая жителей Башкирии ожидает несколько выходных дней, это связано с Праздником Весны и Труда - 1 мая и Днем Победы - 9 мая.

1 мая выпадает на понедельник, поэтому у трудящихся будет три дня на отдых: 29 апреля, 30 апреля и 1 мая соответственно. 6 мая - это суббота, будет обычный выходной день. 8 мая - выходной за счет 7 января.

Таким образом, жители Башкирии в 2017 году на майские праздники будут отдыхать в следующем порядке: с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая. Продолжительность рабочего дня в пятницу 28 апреля и 5 мая 2017 года не сокращается.

#Новости#Азат Гиззатуллин#Экономика
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