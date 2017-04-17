Рустэм Хамитов: В сфере пассажирских перевозок пора навести порядок

Глава Башкирии Рустэм Хамитов отметил, что «во всех населённых пунктах нам нужна нормальная работа общественного транспорта. Научимся цивилизованно работать в этой сфере, как в развитых странах мира, – не будет у нас ни пробок, ни социальной напряжённости, а водители будут получать честный и легальный заработок».