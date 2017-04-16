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В Башкирии ограничили движение на трассе из-за подтопления моста

16 апреля 2017, 15:17
Подтопило мост через реку Терекля возле села Зирган в Мелеузовском районе.

Вчера, 15 апреля, в Мелеузовском районе Башкирии на 185-ом километре автодороги Уфа-Оренбург, рядом с селом Зирган, произошло локальное подтопление моста через реку Терекля, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции республики.

-На данном участке дороги полностью ограничено движение транспортных средств, - уточнили в пресс-службе. - Нарядами ДПС ГИБДД организован объезд с 178 км с д. Дмитриевка-д. Петропавловка, с выездом обратно на автодорогу Уфа-Оренбург на 206 км.

Сейчас республиканская госавтоинспекция осуществляет мониторинг состояния предполагаемых паводковых зон вблизи улично-дорожной сети, маршруты патрулирования экипажей ДПС приближены к местам возможного подтопления дорог.

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