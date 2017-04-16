В Башкирии ограничили движение на трассе из-за подтопления моста

-На данном участке дороги полностью ограничено движение транспортных средств, - уточнили в пресс-службе. - Нарядами ДПС ГИБДД организован объезд с 178 км с д. Дмитриевка-д. Петропавловка, с выездом обратно на автодорогу Уфа-Оренбург на 206 км.