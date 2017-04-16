Рустэм Хамитов поздравил православных Башкирии с Пасхой

- Этот праздник приходит к нам вместе с долгожданной весной как символ обновления и веры, дарит радость и надежду, - обратился к православным глава Башкирии Рустэм Хамитов. - Пасхальные торжества обращают нас к многовековым духовно-нравственным ценностям, объединяют верующих для проявления милосердия и помощи нуждающимся.