Акция #ЯРОССИЯ приедет в Уфу

Экспедиция телеканала «Россия 1» уже побывала во многих городах нашей необъятной страны. Все, кто болеет за свой город и не хочет остаться в стороне от громкой акции, заходят в группу #ЯРОССИЯ в социальной сети "Вконтакте". Здесь содержатся все новости и информация о проекте, в группе можно выкладывать свои фотографии и снимки-селфи на фоне любимых улиц, площадей и видов природы. В группе #ЯРОССИЯ есть разные города – большие и маленькие, знаменитые и не очень, буквально через неделю в их числе появится и столица нашей республики – Уфа. За наш город проголосовало более 12 000 человек.
- Тысячи человек уже приняли участие в этом замечательном проекте и попали на экраны телевизоров, их уже узнают на улицах родных городов, наш город следующий! Дорогие уфимцы, не упустите возможность стать лицом телеканала «Россия», приходите 23 апреля в торговый комплекс «Центральный» и станьте частью большой и красивой истории, - говорит продюсер телерадиокомпании «Башкортостан» Рустэм Габбасов.
В рамках проекта "Я РОССИЯ" продолжаются специальные акции по всей стране: из тысяч фотопортретов, снятых в разных городах, будет создана настоящая летопись. Главная цель акции – создать грандиозный портрет современной России. В каждом городе в передвижной студии проходит невиданная по размаху фотосессия: снимаются портреты всех, кто хочет принять участие в проекте "Я – Россия". Их так много, что в студию выстраиваются очереди: сюда приходят поодиночке и парами, целыми семьями и дружескими компаниями.