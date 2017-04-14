Акция #ЯРОССИЯ приедет в Уфу

Экспедиция телеканала «Россия 1» уже побывала во многих городах нашей необъятной страны. Все, кто болеет за свой город и не хочет остаться в стороне от громкой акции, заходят в группу #ЯРОССИЯ в социальной сети "Вконтакте". Здесь содержатся все новости и информация о проекте, в группе можно выкладывать свои фотографии и снимки-селфи на фоне любимых улиц, площадей и видов природы. В группе #ЯРОССИЯ есть разные города – большие и маленькие, знаменитые и не очень, буквально через неделю в их числе появится и столица нашей республики – Уфа. За наш город проголосовало более 12 000 человек.