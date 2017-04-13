В Уфе управляющая компания заплатит пенсионерке за неубранный снег

- Изначально управляющая компания пыталась переложить всю ответственность на подрядную организацию. Якобы, их халатное отношение к работе и привело к недовольству жильцов. Те в свою очередь уверяли, что и вовсе не знали о жалобах, так как об этом умолчали управленцы, - рассказал Медиакорсети руководитель «Общества защиты прав жильцов Правоград» Вадим Беляков.