В Уфе управляющая компания заплатит пенсионерке за неубранный снег

Мировой суд Орджоникидзевского района Уфы удовлетворил требования 67-летней женщины. Она пожаловалась на то, что управляющая компания не убирала снег во дворе одного из домов по улице Нежинская. На просьбы женщины навести порядок во дворе и сделать ей перерасчет, управляющая компания ответила отказом, поэтому пенсионерка обратилась в суд.
- Изначально управляющая компания пыталась переложить всю ответственность на подрядную организацию. Якобы, их халатное отношение к работе и привело к недовольству жильцов. Те в свою очередь уверяли, что и вовсе не знали о жалобах, так как об этом умолчали управленцы, - рассказал Медиакорсети руководитель «Общества защиты прав жильцов Правоград» Вадим Беляков.
Cуд не согласился с доводами управляющей компании и обязал ее вернуть женщине деньги по статье «содержание придомовой территории в зимний период и очистки кровли», а также выплатить неустойку и компенсацию морального вреда. Общая сумма составляет около 1,5 тыс руб. Кроме того, управляющая компания должна оплатить все судебные издержки. В ходе рассмотрения жалобы пенсионерка не понесла никаких расходов.