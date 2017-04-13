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В марте объем выдачи ипотеки в России вырос на 26 процентов

13 апреля 2017, 20:00
Общая сумма выданных кредитов составила 150 млрд руб.

В марте этого года в России объем выдачи ипотеки вырос по сравнению с мартом прошлого года на 26% и составил 150 млрд руб, превысив показатель рекордного 2014 года на 10%, следует из материалов Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

При этом сумма выданных ипотечных кредитов в первом квартале этого года составила 324 млрд руб. Это ровно столько же, сколько было выдано за аналогичный период прошлого года.

- Ставки предложения ипотечных кредитов в первом квартале 2017 года снизились до рекордно низкого уровня: базовая ставка АИЖК по ипотеке для новостроек составляет 10,5%, ставки основных банков: Сбербанк – от 10,4%, ВТБ – от 10,6%, - отмечается в сообщении.

В материалах АИЖК отмечается, что в первом квартале не было выдано ни одного валютного кредита, а объем валютной задолженности снизился до минимума с 2007 года.

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#Новости#Россия#Ипотека#Ольга Корзик#Экономика
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