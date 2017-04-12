В Уфе проведут оптимизацию учреждений по благоустройству

Согласно документу общая предельная численность работников МБУ по благоустройству составит 2009 человек.
- по Демскому району - 108 человек
- по Калининскому району - 372 человека;
- по Кировскому району - 351 человек;
- по Ленинскому району – 276 человек;
- по Октябрьскому району - 346 человек;
- по Орджоникидзевскому району - 327 человек;
- по Советскому району - 229 человек.
Численность административно-хозяйственного персонала, как следует из документа, должна составить не более 15-ти процентов от штата.
В пресс-службе администрации города пояснили, что оптимизация не предполагает сокращение численности работников во всех учреждениях. Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Андрей Федосов сказал Медиакорсети, что фактического сокращения не ожидается.