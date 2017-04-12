В Уфе проведут оптимизацию учреждений по благоустройству

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов подписал постановление о предельной численности работников учреждений по благоустройству. В администрации подчеркивают, что оптимизация может привести как к сокращению, так и к увеличению числа рабочих.