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В Уфе проведут оптимизацию учреждений по благоустройству

12 апреля 2017, 17:24
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов подписал постановление о предельной численности работников учреждений по благоустройству. В администрации подчеркивают, что оптимизация может привести как к сокращению, так и к увеличению числа рабочих.

Согласно документу общая предельная численность работников МБУ по благоустройству составит 2009 человек.

- по Демскому району - 108 человек

- по Калининскому району - 372 человека;

- по Кировскому району - 351 человек;

- по Ленинскому району – 276 человек;

- по Октябрьскому району - 346 человек;

- по Орджоникидзевскому району - 327 человек;

- по Советскому району - 229 человек.

Численность административно-хозяйственного персонала, как следует из документа, должна составить не более 15-ти процентов от штата.

В пресс-службе администрации города пояснили, что оптимизация не предполагает сокращение численности работников во всех учреждениях. Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Андрей Федосов сказал Медиакорсети, что фактического сокращения не ожидается.

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#Новости#Благоустройство#ЖКХ Уфы#Наталья Кузнецова#Город
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