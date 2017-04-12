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Стало известно, когда игроки «Уфы» уедут в молодежную сборную России

12 апреля 2017, 16:06
Определились все соперники и даты игр сборной в текущем году.

Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) проведет контрольные матчи с командами Узбекистана и Турции в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата Европы 2019 года, сообщается на официальном сайте РФС. Сборная России попала в группу с командами Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара.

Теперь есть график всех игр и сборов, которые молодежной сборной предстоит провести в этом году. Напомним, в ее составе есть и игроки ФК «Уфа»: полузащитники Игорь Безденежных и Иван Обляков.

С 24 мая по 1 июня молодежная сборная России проведет сбор, во время которого сыграет контрольные матчи с командами Узбекистана (27 мая в гостях) и с Турции (1 июня дома).

С 28 августа по 6 сентября сборная проведет еще один сбор и сыграет дома с Арменией (31 августа) и Гибралтаром (5 сентября).

Третий сбор пройдет с 2 по 11 октября, во время которого россияне сыграют отборочные матчи Евро-2019 с Австрией (6 октября дома) и Сербией (10 октября в гостях).

Заключительный сбор команды Бушманова в 2017 году пройдет с 6 по 15 ноября. Россия сыграет в отборе на Евро-2019 с Арменией (10 ноября) и встретится с Италией в контрольном матче (14 ноября).

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