mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Академической хоровой капелле Башкирии присвоено имя Тагира Сайфуллина

12 апреля 2017, 17:35
Официальная церемония присвоения имени состоится сегодня во время традиционного концерта в день рождения капеллы — главного детища Тагира Сайфуллина, сообщает пресс-служба Башгосфилармонии.

В Органном зале филармонии творческий коллектив под художественным руководством главного дирижера Алсу Хасбиуллиной исполнит музыкальное посвящение.

В этом году известному башкирскому хормейстеру, создателю академической хоровой капеллы, народному артисту Башкортостана Тагиру Сайфуллину исполнилось бы 85 лет.

Имя дирижера Тагира Сайфуллина неразрывно связано с созданием, становлением и стремительным взлетом хорового коллектива, который вот уже почти 50 лет является национальной гордостью республики. Под его руководством хоровая капелла вошла в культуру нашей республики как ее неотъемлемая часть, эталон хорового мастерства, став одним из ведущих хоровых коллективов России.

В 1969 году выпускника Саратовской консерватории им.Собинова Тагира Сайфуллина пригласили в Уфу с целью создания профессионального хора. С тех пор на протяжении многих лет коллектив рос и развивался, ведомый творческой рукой и неутомимой энергией своего дирижера.

За эти годы капелла освоила огромный репертуар, в который входят вершины мирового классического наследия – «Реквиемы» Моцарта, Верди, Дворжака и Керубини, Бриттена, Форе, кантаты Рахманинова и Танеева, «Магнификат» Баха. Помимо дирижерской деятельности, Тагир Сайфуллин несколько лет посвятил воспитанию хормейстеров в Уфимском государственном институте искусств.

Материалы по теме
В Уфимской детской филармонии открылся Шаляпинский залВласти Башкирии отремонтируют филармонию
#Новости#Азат Гиззатуллин#Культура
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Сегодня, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Сегодня, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Сегодня, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Сегодня, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Сегодня, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Сегодня, 13:48