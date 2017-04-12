Академической хоровой капелле Башкирии присвоено имя Тагира Сайфуллина

Имя дирижера Тагира Сайфуллина неразрывно связано с созданием, становлением и стремительным взлетом хорового коллектива, который вот уже почти 50 лет является национальной гордостью республики. Под его руководством хоровая капелла вошла в культуру нашей республики как ее неотъемлемая часть, эталон хорового мастерства, став одним из ведущих хоровых коллективов России.