Академической хоровой капелле Башкирии присвоено имя Тагира Сайфуллина

В Органном зале филармонии творческий коллектив под художественным руководством главного дирижера Алсу Хасбиуллиной исполнит музыкальное посвящение.
В этом году известному башкирскому хормейстеру, создателю академической хоровой капеллы, народному артисту Башкортостана Тагиру Сайфуллину исполнилось бы 85 лет.
Имя дирижера Тагира Сайфуллина неразрывно связано с созданием, становлением и стремительным взлетом хорового коллектива, который вот уже почти 50 лет является национальной гордостью республики. Под его руководством хоровая капелла вошла в культуру нашей республики как ее неотъемлемая часть, эталон хорового мастерства, став одним из ведущих хоровых коллективов России.
В 1969 году выпускника Саратовской консерватории им.Собинова Тагира Сайфуллина пригласили в Уфу с целью создания профессионального хора. С тех пор на протяжении многих лет коллектив рос и развивался, ведомый творческой рукой и неутомимой энергией своего дирижера.
За эти годы капелла освоила огромный репертуар, в который входят вершины мирового классического наследия – «Реквиемы» Моцарта, Верди, Дворжака и Керубини, Бриттена, Форе, кантаты Рахманинова и Танеева, «Магнификат» Баха. Помимо дирижерской деятельности, Тагир Сайфуллин несколько лет посвятил воспитанию хормейстеров в Уфимском государственном институте искусств.