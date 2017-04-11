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В Турцию могут приостановить чартерные полеты российских авиакомпаний

11 апреля 2017, 13:15
В понедельник, 10 апреля, по данным СМИ авиакомпании получили рассылку от Росавиации, из которой стало ясно, что ведомство рассматривает возможность временной приостановки чартерных программ в Турцию.

- В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике, возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции. Прошу принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ, - такой текст за подписью заместителя руководителя Росавиации Олега Клима был отправлен перевозчикам. Туроператоры подтверждают, что авиакомпании, с которыми они сотрудничают, получили такую телеграмму.

По словам представителей крупных турагентств, учитывая, что не меньше 30% всех продаж туров сегодня приходится именно на это направление, а глубина бронирования достигает сентября-октября, возможная отмена чартерных полетов может грозить самыми негативными последствиями для турбизнеса, а в конечном счете пострадают туристы.

По сведениям издания «Коммерсант» туры в Турцию уже проданы 200-400 тыс туристов, по году ожидался поток 3 млн человек. Эта мера — один из наиболее чувствительных для Анкары инструментов давления. Сейчас Москва может применять его как аргумент не только в политическом, но и в экономическом споре.

В ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что также знают о существовании такого документа. Однако, по их мнению, он носит предупредительный характер.

Мораторий на чартерные перевозки в Турцию был введен в конце 2015 года на фоне резкого ухудшения отношений Москвы и Анкары из-за сбитого турками в Сирии российского бомбардировщика Су-24. Запрет был снят в августе 2016 года после того, как президент Турции Эрдоган извинился за гибель пилота.

Предполагалось, что Турция станет одним из самых популярных направлений в летнем сезоне 2017 года. По информации АТОР, турецкие отели снизили цены для российских туристов почти в полтора раза.

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