В Турцию могут приостановить чартерные полеты российских авиакомпаний

- В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике, возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции. Прошу принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ, - такой текст за подписью заместителя руководителя Росавиации Олега Клима был отправлен перевозчикам. Туроператоры подтверждают, что авиакомпании, с которыми они сотрудничают, получили такую телеграмму.
По словам представителей крупных турагентств, учитывая, что не меньше 30% всех продаж туров сегодня приходится именно на это направление, а глубина бронирования достигает сентября-октября, возможная отмена чартерных полетов может грозить самыми негативными последствиями для турбизнеса, а в конечном счете пострадают туристы.
По сведениям издания «Коммерсант» туры в Турцию уже проданы 200-400 тыс туристов, по году ожидался поток 3 млн человек. Эта мера — один из наиболее чувствительных для Анкары инструментов давления. Сейчас Москва может применять его как аргумент не только в политическом, но и в экономическом споре.
В ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что также знают о существовании такого документа. Однако, по их мнению, он носит предупредительный характер.
Мораторий на чартерные перевозки в Турцию был введен в конце 2015 года на фоне резкого ухудшения отношений Москвы и Анкары из-за сбитого турками в Сирии российского бомбардировщика Су-24. Запрет был снят в августе 2016 года после того, как президент Турции Эрдоган извинился за гибель пилота.
Предполагалось, что Турция станет одним из самых популярных направлений в летнем сезоне 2017 года. По информации АТОР, турецкие отели снизили цены для российских туристов почти в полтора раза.