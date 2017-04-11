В Турцию могут приостановить чартерные полеты российских авиакомпаний

По сведениям издания «Коммерсант» туры в Турцию уже проданы 200-400 тыс туристов, по году ожидался поток 3 млн человек. Эта мера — один из наиболее чувствительных для Анкары инструментов давления. Сейчас Москва может применять его как аргумент не только в политическом, но и в экономическом споре.