В Сирии погибли двое военнослужащих из России

В числе погибших контрактник из Оренбургской области Игорь Завидный.
- Прощание с военнослужащим пройдет в молодежном центре на улице Мира Новотроицка 13 апреля. Оно начнется в 10.00, а вынос тела запланирован на 14.00. Завидного похоронят со всеми почестями на новом кладбище, где покоятся ветераны Великой Отечественной войны и ветераны локальных войн, - рассказал агентству представитель пресс-службы мэрии города Новотроицка Оренбургской области, откуда и был родом погибший офицер.
Это не первый военнослужащий из Оренбуржья, погибший в Сирии. В конце марта 2016 года в Сирии погиб 25-летний российский офицер спецназа старший лейтенант Александр Прохоренко, который вызвал огонь на себя, когда его обнаружили и окружили боевики. Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Прохоренко было присвоено звание Героя России.