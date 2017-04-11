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В Сирии погибли двое военнослужащих из России

11 апреля 2017, 17:27
Двое военнослужащих из России погибли в результате минометного обстрела боевиков в Сирии, за жизнь одного раненого российского военного продолжают бороться медики, сообщает РИА Новости.

В числе погибших контрактник из Оренбургской области Игорь Завидный.

- Прощание с военнослужащим пройдет в молодежном центре на улице Мира Новотроицка 13 апреля. Оно начнется в 10.00, а вынос тела запланирован на 14.00. Завидного похоронят со всеми почестями на новом кладбище, где покоятся ветераны Великой Отечественной войны и ветераны локальных войн, - рассказал агентству представитель пресс-службы мэрии города Новотроицка Оренбургской области, откуда и был родом погибший офицер.

Это не первый военнослужащий из Оренбуржья, погибший в Сирии. В конце марта 2016 года в Сирии погиб 25-летний российский офицер спецназа старший лейтенант Александр Прохоренко, который вызвал огонь на себя, когда его обнаружили и окружили боевики. Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Прохоренко было присвоено звание Героя России.

#Новости#Азат Гиззатуллин#В мире
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