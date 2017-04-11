В Сирии погибли двое военнослужащих из России

Это не первый военнослужащий из Оренбуржья, погибший в Сирии. В конце марта 2016 года в Сирии погиб 25-летний российский офицер спецназа старший лейтенант Александр Прохоренко, который вызвал огонь на себя, когда его обнаружили и окружили боевики. Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Прохоренко было присвоено звание Героя России.