Уфимские таймы: Горожане разрывались между любовью к «Спартаку» и «Уфе»

В эфир вышла программа "Уфимские таймы", которая выпускается при содействии Медиакорсети. В ней рассказывается о впечатлениях от игры "Уфы" и "Спартака" на домашнем стадионе "Нефтяник" 9 апреля.
Резидент Камеди-Клаб Сергеич передал привет всем футболистам «Уфы»:
- Пацаны, понятно, что вы не все из Уфы, но вы представляете наш город, Уфу. Вам респект и удачи!
Мисс ФК «Спартак» Надежда Белоусова польстила уфимцам:
- Уфа – после Питера, где часто приходится играть футбольному, мини-футбольному и хоккейному «Спартаку» - у меня стоит в лидерах городов, где я часто бываю.
Ведущий телеканала БСТ Дмитрий Каретко признался в своей любви к «Спартаку»:
- Если болеешь за клуб с детства, то трудно выбросить из головы этот клуб и болеть только за родной и молодой пока еще клуб «Уфу». Хотя безусловно я желаю ей удачи.
Комментатор «Матч-ТВ» Роман Трушечкин заметил:
- Меня удивляет, как «Уфа» перестраивается и превращается в атакующую команду… Был праздник футбола.
Также в программе можно увидеть комментарий Сергея Семака после матча.