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Уфимские таймы: Горожане разрывались между любовью к «Спартаку» и «Уфе»

11 апреля 2017, 18:39
Видеопрограмма рассказала о впечатлениях об игре между двумя клубами 9 апреля.

В эфир вышла программа "Уфимские таймы", которая выпускается при содействии Медиакорсети. В ней рассказывается о впечатлениях от игры "Уфы" и "Спартака" на домашнем стадионе "Нефтяник" 9 апреля.

Резидент Камеди-Клаб Сергеич передал привет всем футболистам «Уфы»:

- Пацаны, понятно, что вы не все из Уфы, но вы представляете наш город, Уфу. Вам респект и удачи!

Мисс ФК «Спартак» Надежда Белоусова польстила уфимцам:

- Уфа – после Питера, где часто приходится играть футбольному, мини-футбольному и хоккейному «Спартаку» - у меня стоит в лидерах городов, где я часто бываю.

Ведущий телеканала БСТ Дмитрий Каретко признался в своей любви к «Спартаку»:

- Если болеешь за клуб с детства, то трудно выбросить из головы этот клуб и болеть только за родной и молодой пока еще клуб «Уфу». Хотя безусловно я желаю ей удачи.

Комментатор «Матч-ТВ» Роман Трушечкин заметил:

- Меня удивляет, как «Уфа» перестраивается и превращается в атакующую команду… Был праздник футбола.

Также в программе можно увидеть комментарий Сергея Семака после матча.

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