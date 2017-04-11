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«Уфаводоканал» открыл данные о качестве воды в городе

11 апреля 2017, 18:10
МУП «Уфаводоканал» начал публикацию данных о качестве воды на своем официальном сайте. Результаты мониторинга будут публиковаться ежедневно.

Муниципальное предприятие исполнило поручение главы администрации Уфы Ирека Ялалова об открытости данных по питьевой воде, сообщает пресс-служба администрации города

- Информация по качеству питьевой водопроводной воды в Уфе по состоянию на 10 апреля представлена на сайте предприятия в разделе «Новости», – говорится в сообщении. - Результаты эксплуатационного мониторинга питьевой водопроводной воды публикуются ежедневно.

По данным на 10 апреля, все показатели качества воды в Уфе находятся в пределах нормы.

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