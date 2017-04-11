«Уфаводоканал» открыл данные о качестве воды в городе

- Информация по качеству питьевой водопроводной воды в Уфе по состоянию на 10 апреля представлена на сайте предприятия в разделе «Новости», – говорится в сообщении. - Результаты эксплуатационного мониторинга питьевой водопроводной воды публикуются ежедневно.