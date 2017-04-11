«Уфаводоканал» открыл данные о качестве воды в городе

Муниципальное предприятие исполнило поручение главы администрации Уфы Ирека Ялалова об открытости данных по питьевой воде, сообщает пресс-служба администрации города
- Информация по качеству питьевой водопроводной воды в Уфе по состоянию на 10 апреля представлена на сайте предприятия в разделе «Новости», – говорится в сообщении. - Результаты эксплуатационного мониторинга питьевой водопроводной воды публикуются ежедневно.
По данным на 10 апреля, все показатели качества воды в Уфе находятся в пределах нормы.