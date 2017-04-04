Неделя для валютного рынка: обзор событий

- В первую неделю месяца активность на валютном рынке циклически возрастает, - объяснил аналитик. - В начале недели публикуются данные по деловой активности в большинстве стран, а в конце – выходят данные по занятости в США, реакция на которые может определить месячные тренды.
Первый день недели может оказаться относительно спокойным на валютном рынке. Основной акцент макроэкономических публикаций сегодня сосредоточен на индексах деловой активности в производственном секторе.
При незначительном отклонении показателей от прогнозных значений реакция валют будет сдержанной, так как большинство экономик вышли на этап роста. Также в течение недели продолжатся выступления представителей мировых центробанков, в том числе главы Банка Японии Харухико Курода.
В четверг пройдет встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзыньпина. Учитывая, что Трамп считает Китай крупнейшим валютным манипулятором, диалог может получиться весьма напряженным.
В течение недели будут опубликованы протоколы предыдущих заседаний двух крупнейших системно значимых банков - ФРС США и ЕЦБ. Всю неделю участники торгов будут отслеживать поступающие данные о состоянии рынка труда США, а в пятницу все внимание будет сосредоточено на отчете о новых рабочих местах в несельскохозяйственном секторе США. На рынок сырья будут оказывать влияние еженедельные отчеты по запасам нефтепродуктов и буровой активности в США.
Кроме всего прочего может сработать фактор начала нового квартала. В Японии стартовал новый финансовый год и поддержка японской иены от репатриационных потоков может снизиться. На международном рынке, после падения с начала марта, доллар США восстановился до равновесного состояния. Индекс доллара DXY ICE торгуется вблизи отметки 100,60, Пробой вверх этого уровня будет сигнализировать о нарастающей силе американской валюты, возврат к более низким значениям укажет на окончание коррекционного восстановления и, возможно, дальнейшее падение доллара.
На локальном рынке ситуация развивается по особому сценарию. Рубль непрерывно растет уже четвертую неделю, и котировки доллара и евро к рублю достигли минимальных значений за последние полтора года. Диапазон 55,80 – 56,00 может сдержать падение доллара при условии, что carry trade трейдеры умерят свой напор, но нельзя исключать и плавное снижение стоимости доллара к отметке 55,50 рублей за единицу американской валюты.
Показатель инфляции в марте стремится к отметке 4,2% в годовом выражении в сравнении с 4,6% в феврале. Приближение к целевому уровню в 4%, может побудить ЦБ более активно снизить ставку уже на апрельском заседании Совета директоров. Это может в какой-то мере охладить пыл покупателей национальной валюты. Но очередной транш ОФЗ неизбежно привлечет интерес нерезидентов и будет способствовать продолжению укрепления рубля. На балансе указанных факторов можно ожидать незначительного снижения валютных курсов на ММВБ к концу текущей недели.