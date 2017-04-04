Неделя для валютного рынка: обзор событий

Кроме всего прочего может сработать фактор начала нового квартала. В Японии стартовал новый финансовый год и поддержка японской иены от репатриационных потоков может снизиться. На международном рынке, после падения с начала марта, доллар США восстановился до равновесного состояния. Индекс доллара DXY ICE торгуется вблизи отметки 100,60, Пробой вверх этого уровня будет сигнализировать о нарастающей силе американской валюты, возврат к более низким значениям укажет на окончание коррекционного восстановления и, возможно, дальнейшее падение доллара.