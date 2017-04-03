Свой 50-летний юбилей группа The Scorpions встретит в Уфе

В Уфу приезжает легендарная группа The Scorpions. Программа, которую они представят уфимцам, называется «Crazy World Tour». Это турне приурочено к 50-летнему юбилею группы.
Насладиться такими хитами, как «Wind Of Change», «Rock You Like a Hurricane» и другими можно будет 7 ноября. Концерт пройдет на сцене «Уфа-Арены».
Напомним, что группа The Scorpions была образована в 1965 году. Тогда немецкие музыканты продали более 100 млн пластинок и отыграли более 5000 концертов в 80 странах мира.
- Когда мы выпустили альбом Crazy World в самом конце холодной войны и отправились в тур, мир был действительно сумасшедшим – но в воздухе чувствовалась надежда на более спокойное будущее, – вспоминает Клаус Майне. – Теперь, 26 лет спустя, мир становится более сумасшедшим с каждым днем. После стольких лет, мне кажется, что Crazy World – это хороший лозунг для нашего нового мирового турне. И мы с нетерпением ждем нашей встречи с вами!