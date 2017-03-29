Доллар пал жертвой политических разногласий в США

Встреча в Кувейте мониторинговой группы по выполнению договоренностей ОПЕК и информация о сокращении мировой добычи не впечатлили участников нефтяного рынка, как это обычно бывало после предыдущих саммитов. Участники отметили, что соглашение практически полностью выполняется всеми сторонами и призвали государства, присоединившиеся к соглашению, пролонгировать его уже в апреле, то есть с некоторым опережением. Дело в том, что саммит ОПЕК состоится 25 мая и именно там планируется рассмотреть вопрос о продлении срока пакта о сокращении добычи. Но Россия воздержалась от поддержки рекомендаций о пролонгации действующего соглашения на второе полугодие 2017 года, отметив, что потребуется время для того, чтобы самостоятельно оценить состояние рынка, динамику запасов и темпы добычи сырья в других странах, в том числе и в США. Этот фактор оказывает давление на нефть и рубль. Североморская смесь Brent снизилась к отметке $50.60 за баррель, американская легкая смесь WTI теряет еще больше и торгуется около уровня $47,50.