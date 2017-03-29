Доллар пал жертвой политических разногласий в США

Доллар США с самого начала торгов на валютном рынке попал под серьезное давление на фоне политических разногласий между конгрессом и президентом США. Еще в прошедший четверг Дональд Трамп хотел заручиться поддержкой конгрессменов по вопросу реформы здравоохранения, запущенной в свое время предыдущим хозяином Белого дома Бараком Обамой.
Однако информация о том, что голосование было перенесено на пятницу уже послужила сигналом того, что даже при республиканском большинстве в конгрессе, республиканский президент может потерпеть фиаско. Именно так и произошло. Поражение Дональда Трампа означает следующее. Во-первых, средства, которые планировалось сэкономить на здравоохранении, могли бы быть направлены на реализацию программы фискальных реформ, которую от него ждет американский бизнес, но этого не произошло. Во-вторых, такое поражение зародило сомнения в способности новой администрации США реализовать все намеченные преобразования, надежды на которые спровоцировали Трамп-ралли на многих рынках после выборов в США.
- Реакция мировых рынков показала, что инвесторы предпочитают безопасные активы на фоне неопределенности дальнейших перспектив экономической политики в США: фондовые индексы в основном снижаются, доллар продается, растет курс условно безопасной японской иены, золото пользуется спросомподвел итог Максим Саттаров.
Европейские валюты: евро, фунт и франк получили поддержку на фоне общей слабости доллара и предпринимают попытку пробиться в новые торговые диапазоны. Евро приблизился к отметке 1,09, фунт пробил вверх 1,26. Стоит отметить, что британский фунт растет, даже несмотря на приближающуюся дату активации процедуры выхода Великобритании из ЕС. 29 марта будет активирована статья 50 Лиссабонского договора и в течение двух лет, а возможно и раньше, Великобритания станет первой страной, добровольно покинувшей ЕС.
Встреча в Кувейте мониторинговой группы по выполнению договоренностей ОПЕК и информация о сокращении мировой добычи не впечатлили участников нефтяного рынка, как это обычно бывало после предыдущих саммитов. Участники отметили, что соглашение практически полностью выполняется всеми сторонами и призвали государства, присоединившиеся к соглашению, пролонгировать его уже в апреле, то есть с некоторым опережением. Дело в том, что саммит ОПЕК состоится 25 мая и именно там планируется рассмотреть вопрос о продлении срока пакта о сокращении добычи. Но Россия воздержалась от поддержки рекомендаций о пролонгации действующего соглашения на второе полугодие 2017 года, отметив, что потребуется время для того, чтобы самостоятельно оценить состояние рынка, динамику запасов и темпы добычи сырья в других странах, в том числе и в США. Этот фактор оказывает давление на нефть и рубль. Североморская смесь Brent снизилась к отметке $50.60 за баррель, американская легкая смесь WTI теряет еще больше и торгуется около уровня $47,50.
24 марта состоялось заседание Банка России, на котором было принято решение снизить ключевую ставку на 0,25%, до уровня 9,75%. При этом заявление регулятора по итогам заседания было воспринято как сигнал плавного снижения ставки в дальнейшем, что привело к усилению рубля в конце прошлой недели. Сегодня рубль теряет позиции. Но падение рубля, в определенной степени, сдерживают налоговые выплаты, пик которых приходится на начало текущей недели. К концу недели доллар на локальном рынке может вырасти к 58,00 рублям, а евро – к 63,50.