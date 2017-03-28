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В Башкирии «МегаФон» завершил полную модернизацию сети

28 марта 2017, 05:55
Фото: пресс-служба компании
К своему 15-летнему юбилею компания обеспечила новое качество связи.

Компания «МегаФон» в Башкирии в этом году празднует 15-летний юбилей. К этой дате она подошла с очередным крупным достижением: в регионе в прошлом году завершена трансформация сети. И это позволило вывести услуги связи на качественно новый уровень.

Модернизация была начата летом прошлого года, и буквально за несколько месяцев оператор заменил 750 базовых подстанций – треть всей радио-сети. В результате успешность вызовов повысилась до 99,98 процента (при отраслевой норме 95%). Качество сигнала внутри зданий увеличилось на 20%, а доля обрывов теперь не превышает одного процента (при норме в 1%).

Следует отметить, что обновленная сеть МегаФона является «однородной»: то есть оборудование сетей всех трех поколений произведено одним поставщиком. Именно это позволяет наилучшим образом организовать качественное «маневрирование» устройств между сетями 2G, 3G и 4G. Иными словами, гаджет будет быстро, без подвисаний, переходить между сетями разных стандартов. Помимо этого однородная сеть позволет быстрее внедрять технологии для ускорения мобильного интернета 4G, а в перспективе для развертывания 5G. Инфраструктура «МегаФона» готова к этому уже сейчас.

- За год количество пользователей нашей сети 4G в республике удвоилось, и мы прогнозируем дальнейший рост, - сообщил директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин. - Поэтому мы постоянно работает над развитием интернет-доступа. Так, сейчас ведем модернизацию сети четвертого поколения, дополнительно размещая передатчики работающие на частоте 1800 МГц. Работы мы уже завершили в Стерлитамаке, что обеспечило более широкий охват и лучший сигнал для скоростного доступа в интернет в закрытых помещениях.

#Новости#Башкирия#Мегафон#Разиф Абдуллин#Экономика
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