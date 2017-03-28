В Башкирии «МегаФон» завершил полную модернизацию сети

Следует отметить, что обновленная сеть МегаФона является «однородной»: то есть оборудование сетей всех трех поколений произведено одним поставщиком. Именно это позволяет наилучшим образом организовать качественное «маневрирование» устройств между сетями 2G, 3G и 4G. Иными словами, гаджет будет быстро, без подвисаний, переходить между сетями разных стандартов. Помимо этого однородная сеть позволет быстрее внедрять технологии для ускорения мобильного интернета 4G, а в перспективе для развертывания 5G. Инфраструктура «МегаФона» готова к этому уже сейчас.