Завершилась жеребьевка открытого чемпионата России по киберфутболу

Сегодня в Казани прошла жеребьевка группового этапа открытого РОССГОСТРАХ Чемпионата России по киберфутболу.
Этот турнир стартует впервые в России под эгидой РФПЛ в Казани 31 марта. 1 апреля пройдут матчи плей-офф и состоится финал, в котором определится победитель. Жеребьевку проводили Антон Миранчук и мисс ФК «Рубин» Юлдуз.
Перед самой жеребьевкой ведущие связались по скайпу с киберфутболистом «Уфы» Робертом Фахретдиновым и спросили его, как он пережил проигрыш представителю ЦСКА Антону Гурьеву в прошедшем впервые в Уфе Кубке России по киберфутболу.
- Принять поражение было непросто, - рассказал Роберт Ufenok77 Фахретдинов. – Раньше я не проигрывал Тимону. Но это спорт, и ты не можешь заранее знать результат.
В ходе жеребьевки «Уфа» попала в группу D, где Роберту предстоит сразиться с киберфутболистами «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Урала».
А вот как распределил жребий другие клубы:
Группа A.
«Оренбург» - «Спартак» – «Арсенал» - «Терек»
Группа B.
«Локомотив» - «Зенит» - «Томь» - «Анжи»
Группа С.
ЦСКА –«Амкар» - «Рубин» - «Ростов»
- Здесь нет «группы смерти», - отметили ведущие жеребьевки. – Все составы достаточно ровные.
Отметим, что также в турнире примут участие еще четыре киберфутболиста из состава сборной России, они будут пятыми участниками в каждой группе.
Справка. Открытый РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу является российским отборочным этапом мирового Чемпионата Ultimate Team (TM) CHAMPIONSHIP, проводимого под эгидой Международной футбольной федерации (ФИФА). Победителю турнира компания EA SPORTS предоставит право на участие в региональном отборочном этапе EUROPE SEASON, REGIONAL FINAL, а также оплатит перелет и проживание.
Отборочные этапы проходили 22 января (платформа Sony PlayStation 4 (все версии)) и 5 февраля (платформа Miсrosoft XBOX One (все версии)) 2017 года. По два киберфутболиста из каждого отборочного соревнования попали в финальный этап, где сразятся с представителями клубов Российской футбольной Премьер-Лиги за звание «Чемпиона РФПЛ» и право на участие отборочном этапе EUROPE SEASON, REGIONAL FINAL мирового чемпионата Ultimate Team (TM) CHAMPIONSHIP.
Вот расписание турнира.
31 марта
8:00 – 9:15 приезд игроков на площадку, разминка
9:30 – 10:00 открытие турнира, торжественная часть
Групповая стадия
10:00 – 12:30 – 1 тур
10:00-10:40 – группа A
10:40-11:20 – группа B
11:20-12:00 – группа C
12:00-12:40 – группа D
12:30 – 15:00 – 2 тур
12:30-13:10 – группа A
13:10-13:50 – группа B
13:50-14:30 – группа C
14:30-15:10 – группа D
15:00 – 17:30 – 3 тур
15:00-15:40 – группа A
15:40-16:20 – группа B
16:20-17:00 – группа C
17:00-17:40 – группа D
17:30 – 20:00 – 4 тур
17:30-18:10 – группа A
18:10-18:50 – группа B
18:50-19:30 – группа C
19:30-20:10 – группа D
20:00 – 22:30 – 5 тур
20:00-20:40 – группа A
20:40-21:20 – группа B
21:20-22:00 – группа C
22:00-22:40 – группа D
22:30 – 23:00 – итоги групповой стадии, жеребьёвка плей-офф, прогноз на плей-офф
1 апреля
Плей-офф
10:00 – 11:30 приезд игроков на площадку, разминка
12:00 – 12:30 открытие турнира, торжественная часть
12:30 – 17:00 – 1/4 стадия плей-офф
12:30-14:00 – 1ый четвертьфинал
14:00 – 14:30 – Аналитика
14:30-16:00 – 2ой четвертьфинал
16:00 – 19:00 – 1/2 стадия плей-офф
16:00-17:30 – 1ый полуфинал
17:30 – 18:00 – Аналитика
18:00-19:30 – 2ой полуфинал
19:30 – 20:30 – Аналитика
ФИНАЛ – 20:30 – 22:00
Награждение и торжественное закрытие Чемпионата РФПЛ – 22:00