Завершилась жеребьевка открытого чемпионата России по киберфутболу

Отборочные этапы проходили 22 января (платформа Sony PlayStation 4 (все версии)) и 5 февраля (платформа Miсrosoft XBOX One (все версии)) 2017 года. По два киберфутболиста из каждого отборочного соревнования попали в финальный этап, где сразятся с представителями клубов Российской футбольной Премьер-Лиги за звание «Чемпиона РФПЛ» и право на участие отборочном этапе EUROPE SEASON, REGIONAL FINAL мирового чемпионата Ultimate Team (TM) CHAMPIONSHIP.

