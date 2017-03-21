АО «БЭСК» раскрывает научный потенциал студентов

Большую работу по формулированию задач и оценке поступивших работ провели специалисты ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК»): заместитель начальника департамента капитального строительства Айнур Латыпов, начальник отдела диагностики Анатолий Бикмурзин и начальник отдела линий электропередачи Андрей Смеркалов. Кроме того, в ходе конкурса Айнур Латыпов провел мастер-класс для финалистов в Санкт-Петербурге, на котором рассказал о текущей деятельности компании и актуальных задачах, стоящих перед электроэнергетической отраслью, а также выступил в качестве члена экспертной комиссии при отборе победителей.