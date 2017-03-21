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АО «БЭСК» раскрывает научный потенциал студентов

21 марта 2017, 09:00
Фото: ОАО "БЭСК"
лауреат конкурса «Системное решение» Самат Тукаев (в центре) с заместителем
Благотворительный фонд «Система» от лица образовательной программы «Лифт в будущее» направил в адрес АО «БЭСК» благодарность за помощь в организации и проведении I Всероссийского грантового конкурса для студентов и аспирантов «Системное решение».

Конкурс прошел в два этапа (очный и заочный). В его основу легли реальные технологические задачи, сформулированные специалистами нескольких крупных компаний, включая АО «БЭСК». Победителями конкурса, работавшими над задачами башкирских электросетевиков, стали студенты Казанского государственного энергетического университета Айрат Туитяров и Самат Тукаев. Они заслуженно получили целевые гранты в размере 300 тыс и 500 тыс рублей соответственно.

Большую работу по формулированию задач и оценке поступивших работ провели специалисты ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК»): заместитель начальника департамента капитального строительства Айнур Латыпов, начальник отдела диагностики Анатолий Бикмурзин и начальник отдела линий электропередачи Андрей Смеркалов. Кроме того, в ходе конкурса Айнур Латыпов провел мастер-класс для финалистов в Санкт-Петербурге, на котором рассказал о текущей деятельности компании и актуальных задачах, стоящих перед электроэнергетической отраслью, а также выступил в качестве члена экспертной комиссии при отборе победителей.

Директор программы «Лифт в будущее» Юлия Селюкова выразила признательность в адрес Башкирской электросетевой компании и высказала надежду, что проекты победителей будут реализованы на практике.

#Новости#Разиф Абдуллин#Экономика
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