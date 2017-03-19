Судьба старинной уфимской водонапорной башни до сих пор не решена

- Да, действительно планы такие были и озвучивались. Проводились предварительные расчёты, проект получается достаточно дорогостоящим с учетом необходимости проведения реставрации. Кроме того, есть вопросы по земле. Это не значит, что от проекта отказались. Экономическая ситуация диктует свои условия. Конечно, мы рассчитываем, что будут найдены решения, которые позволят воплотить его в жизнь, - пояснил ИА "Медиакорсеть" начальник пресс-службы уфимской администрации Камиль Юлаев.