Судьба старинной уфимской водонапорной башни до сих пор не решена

Старинная водонапорная башня находится в плачевном состоянии. Внутри конструкции часто ночуют бродяги, правоохранители постоянно находят там то наркоманов, то сатанистов. Но ведь еще несколько лет назад из заброшенного объекта хотели сделать музей.
Глава столичной администрации Ирек Ялалов несколько лет назад дал поручение "Уфаводоканалу" построить в здании башни музей уфимского водопровода. Задание дал, но водонапорная башня как стояла в полуразвалившемся состоянии, так и стоит.
- Да, действительно планы такие были и озвучивались. Проводились предварительные расчёты, проект получается достаточно дорогостоящим с учетом необходимости проведения реставрации. Кроме того, есть вопросы по земле. Это не значит, что от проекта отказались. Экономическая ситуация диктует свои условия. Конечно, мы рассчитываем, что будут найдены решения, которые позволят воплотить его в жизнь, - пояснил ИА "Медиакорсеть" начальник пресс-службы уфимской администрации Камиль Юлаев.
Справка: Водонапорная башня была построена в 1899-1900 гг. В 1957 году в строение переехала астрономическая станция для наблюдения и контроля за искусственными спутниками Земли (ИЗС). С помощью большого телескопа велись наблюдения за солнечными затмениями и спутниками. Кроме того, на станции постоянно работало еще 20-30 телескопов поменьше. Но в 1976 году обсерватория была закрыта, а все оборудование вывезено.