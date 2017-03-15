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В Башкирии на лед с юными фигуристами вышли лидеры мотокросса

15 марта 2017, 13:06
Жители Учалов смогли полюбоваться на ледовое шоу.

На днях в Учалах на ледовой арене «Горняк» прошло необычное шоу. Ледовая арена «Горняк» - основной и пока единственный хоккейный корт в городе, где проходят встречи детских, юношеских и молодёжных хоккейных дружин. В стенах этого спортивного сооружения почти с самого его основания существует секция фигурного катания. За несколько лет существования спортивной секции юные фигуристы завоевали в свою спортивную копилку не мало медалей разных достоинств Чемпионата России и Первенства Республики Башкортостан по фигурному катанию. Очередное спортивное испытание для юных спортсменок стало участие в шоу программе.

Постановка на льду арены включала в себя показательные выступления с приглашением профессионального хореографического коллектива, музыкантов.

Восторженно зрители приняли номера с участием воспитанников школы олимпийского резерва «Тодес» синхронного фигурного катания из Челябинска.

В заключительной ноте ледовой постановки на лёд феерично выехали представители экстремального вида спорта – мотокросса. Рок-композиция с участием представителей спортивно-технического клуба «Горняк», двукратным чемпионом по мотокроссу ПФО Марселя Аюпова и двукратного чемпиона Башкирии по мотокроссу Арслана Гайнуллина никого не оставила равнодушным.

Творческий и спортивный коллектив арены «Горняк» планирует в ближайшее время разработать новую концепцию детского и юношеского творчества -детский театр на льду. На сегодняшний день, аналогичных проектов во многих спортивных учреждениях малых городов пока не имеется. Пилотный проект готовится к своей реализации.

#Новости#Фотофакт#Город#Денис Объедкин
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