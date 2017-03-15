В Башкирии на лед с юными фигуристами вышли лидеры мотокросса

На днях в Учалах на ледовой арене «Горняк» прошло необычное шоу. Ледовая арена «Горняк» - основной и пока единственный хоккейный корт в городе, где проходят встречи детских, юношеских и молодёжных хоккейных дружин. В стенах этого спортивного сооружения почти с самого его основания существует секция фигурного катания. За несколько лет существования спортивной секции юные фигуристы завоевали в свою спортивную копилку не мало медалей разных достоинств Чемпионата России и Первенства Республики Башкортостан по фигурному катанию. Очередное спортивное испытание для юных спортсменок стало участие в шоу программе.