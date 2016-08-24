Признание башкирских инопланетян

С момента его появления главный хамитовский лозунг «Работать для людей!» не давал мне покоя.
Вроде все понятно: новый начальник уговаривает аппарат Муртазы Рахимова повернуться в сторону населения и поработать.
Я, наверное, один из немногих в республике, кто читал расшифровки пространных лекций и негодующие профессорские нотации, с помощью которых управляется наша республика.
И понял, что оборот «люди» - свойственен образу мышления и строю речи самогО тогдашнего Президента Башкирии. Есть образованный, полный идей и планов «я», и есть «люди».
Что-то здесь было не так.
Дело даже не в старом политическом анекдоте, мол «список конкретных людей, для которых нужно работать, прилагается».
И не в том, что это снисходительный оборот в стиле - «поставь работному люду ведро водки на престольный праздник». И даже не заполошное - «ой, что же люди-то про нас подумают?».
Лозунг этот кочует с баннера на баннер лет пять, используется в речах и агитках. И каждый раз на него срабатывает мой датчик искренности.
И вот на днях он был развернут во всю свою мощь, на проспекте Салавата Юлаева от имени уважаемой парламентской партии.
«Действовать в интересах людей — наша работа!», — гласили белые буквы на синих разводах.
И все стало ясно. Некто неземное, не совсем человеческое, обладающее высшим разумом и межгалактическими полномочиями, гордо сообщает о своём рабочем статусе. И не собирается от него отказываться.
Очевидно, этот агитпродукт — попытка использовать лозунг своего регионального «паровоза» на выборах.
Не могу представить, чтобы это уникальное признание в божественном происхождении было спущено из центрального штаба уважаемой партии.
За шесть лет прояснилось, для каких людей в Уфе и на каких людей в Москве работало наше дорогое начальство. Республика узнала их этим летом пофамильно. Некоторые из них даже дают показания.
Но не могу понять, как можно было простодушно повесить на главный забор республики столь откровенное признание в своем внеземном и божественном происхождении.