Признание башкирских инопланетян

Дело даже не в старом политическом анекдоте, мол «список конкретных людей, для которых нужно работать, прилагается».



И не в том, что это снисходительный оборот в стиле - «поставь работному люду ведро водки на престольный праздник». И даже не заполошное - «ой, что же люди-то про нас подумают?».



Лозунг этот кочует с баннера на баннер лет пять, используется в речах и агитках. И каждый раз на него срабатывает мой датчик искренности.



И вот на днях он был развернут во всю свою мощь, на проспекте Салавата Юлаева от имени уважаемой парламентской партии.



«Действовать в интересах людей — наша работа!», — гласили белые буквы на синих разводах.



И все стало ясно. Некто неземное, не совсем человеческое, обладающее высшим разумом и межгалактическими полномочиями, гордо сообщает о своём рабочем статусе. И не собирается от него отказываться.

