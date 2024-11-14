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2024
День города отменен в Башкирии
28 августа, 15:21
Известны новые подробности о поисках пропавших в Уфе подростков
1 апреля, 07:09
2023
Мэр Сочи вошел в тройку лидеров национального рейтинга градоначальников
28 сентября 2023, 12:39
2017
От чего и зачем нужно защищать наших детей
29 мая 2017, 05:29
Защитники ранних браков – башкирский вариант
19 мая 2017, 04:20
Бюджетная эффективность Башкортостана, или бедным вход воспрещён
16 мая 2017, 05:09
О бедном враче замолвите слово
2 мая 2017, 06:51
Публицист Шамиль Валеев: «О Башкирии — с грустью!»
27 апреля 2017, 15:53
«Стратегия – 2030»: Не получилось удвоить – утроим!
9 февраля 2017, 15:36
Суд по «Кроношпану»: что дальше
19 января 2017, 11:33
2016
СММ – это очень серьезно
10 августа 2016, 13:19
Башкирии в сфере туризма не хватает грамотного и современного пиара
14 июля 2016, 14:52
Управление ворчанием
6 июля 2016, 10:02
Скрипач Рустэм Сулейманов о биении "Сердца Евразии"
30 мая 2016, 12:44
Публицист Шамиль Валеев: Регион под каблуком
23 мая 2016, 06:28
Публицист из Уфы Шамиль Валеев о местном герое
4 мая 2016, 08:49
Обозреватель Артур Идельбаев: О «Евровидении», Джамале, Лазареве и политике
25 марта 2016, 08:54

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