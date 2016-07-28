Журнал «Аэрофлот» признан лучшим авиационным бортовым изданием страны

Ежегодная премия «Права потребителей и качество обслуживания» — награда, которая вручается наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Вручение наград в номинации «Лучшие в медиа. Потребительский рынок» направлено на поощрение СМИ и журналистов, которые освещают все аспекты потребительского рынка в России и заботятся о своих читателях.