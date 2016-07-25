Группа «Аэрофлот» за полгода увеличила перевозку пассажиров на 16,6%

Основные операционные показатели в январе — июне 2017 года
За шесть месяцев 2017 года Группа «Аэрофлот» перевезла 23,0 млн пассажиров, что на 16,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 15,2 млн пассажиров, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 11,7%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 9,6. Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 2,0 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 80,6%, по Компании показатель увеличился на 1,4 п.п. до 80,3%.
Основные операционные показатели в июне 2017 года
В июне 2017 года Группа «Аэрофлот» перевезла 4,7 млн пассажиров, что на 19,4% превышает результат за июнь 2016 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот» в июне 2017 года составило 2,9 млн человек, увеличившись на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» в июне 2017 года увеличился на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» — на 10,8%. Рост предельного пассажирооборота в июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом2016 года составил 18,2% для Группы и 9,6% для Компании.
На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в июне 2017 года увеличилось на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот — на 10,3%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 12,0%, пассажирооборот — на 4,7%, предельный пассажирооборот — на 5,0%.
На международных авиалиниях в июне 2017 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 32,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 29,6%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 24,9%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» на международных авиалиниях в июне 2017 года увеличилось на 17,6%, пассажирооборот увеличился на 14,5%, предельный пассажирооборот — на 12,2%. Динамика показателей в международном сегменте обусловлена устойчивым спросом на фоне укрепления рубля. Положительное влияние на международные перевозки также оказали увеличение частотности и открытие новых рейсов по полученным допускам на выполнение международных маршрутов, развитие авиакомпанией «Россия» сотрудничества с туристическими операторами, развитие международной сети авиакомпанией «Победа».
В результате действия вышеуказанных факторов процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 1,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 85,6%. По авиакомпании «Аэрофлот» процент занятости пассажирских кресел увеличился на 0,9 п.п. до 85,1%.
Парк воздушных судов
Группа «Аэрофлот» в июне 2017 года ввела в эксплуатацию пять лайнеров: один Airbus A320, один Аirbus A321, два Boeing 737-800 и один Boeing 777-300ER. За этот же период два самолета Airbus A320 были выведены из парка. Чистое увеличение парка Группы «Аэрофлот» в июне 2017 года составило три воздушных судна. По состоянию на 30 июня 2017 года парк Группы «Аэрофлот» насчитывал 298 воздушных судов (без учета одного самолета Ан-24, переданного в аренду и пяти самолетов Ан-148, переданных в субаренду).
В июне 2017 года авиакомпания «Аэрофлот» ввела в эксплуатацию четыре лайнера: один Airbus A320, один Аirbus A321, один Boeing 737-800 и один Boeing 777-300ER. За этот же период два самолета Airbus A320 были выведены из парка. Чистое увеличение парка авиакомпании «Аэрофлот» в июне 2017 года составило два воздушных судна. По состоянию на 30 июня 2017 года парк авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал 199 воздушных судов.