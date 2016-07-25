Группа «Аэрофлот» за полгода увеличила перевозку пассажиров на 16,6%

За шесть месяцев 2017 года Группа «Аэрофлот» перевезла 23,0 млн пассажиров, что на 16,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 15,2 млн пассажиров, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 11,7%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 9,6. Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 2,0 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 80,6%, по Компании показатель увеличился на 1,4 п.п. до 80,3%.