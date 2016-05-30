Скрипач Рустэм Сулейманов о биении "Сердца Евразии"

Отсутствие фактуры проекта, (когда не о чем, собственно, даже написать), отсутствие художественного замысла фестиваля, обманчиво и по-дилетантски сформулированного на подобии «мы все можем -давайте объединим все виды творчества и всех порвем» (а-ля Эдинбургский фестиваль) и отсутствие исполнительского мастерства и профессиональных артистов на сцене, исключая пару фамилий, привели к тому, что Фестиваль прошел, а следа от него не осталось. Организаторы «Сердца» пустили по ветру невероятное количество денег; задумайтесь, аренда только звуковой аппаратуры обошлась в более чем 7,8 млн руб - это при том, что мы до сих пор не имеем в республике профессиональной звукозаписывающей студии, которая обошлась бы в 5-6 млн руб и послужила бы верой и правдой много лет. (Министерством культуры РБ планировалось, что студия будет размещена в ГКЗ «Башкортостан» после реконструкции.)