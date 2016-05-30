Скрипач Рустэм Сулейманов о биении "Сердца Евразии"

- Многие города, которые находятся близ Уральских гор, периодически и попеременно конкурируют в официальном признании их границей двух континентов – неким пограничным столбом между Азией и Европой. Столица Башкортостана -Уфа, в этой гонке ранее не участвовала, и видимо, решила, не упуская такую возможность (после саммитов БРИКС и ШОС), продемонстрировать себя и в этой геоипостаси. По этой причине и еще по другим, был необходим некий мегапроект, для осуществления общественно-политических и культурно-просветительских амбиций и отвлечения внимания населения от насущных проблем, решить которые не представляется возможным.
Отсутствие фактуры проекта, (когда не о чем, собственно, даже написать), отсутствие художественного замысла фестиваля, обманчиво и по-дилетантски сформулированного на подобии «мы все можем -давайте объединим все виды творчества и всех порвем» (а-ля Эдинбургский фестиваль) и отсутствие исполнительского мастерства и профессиональных артистов на сцене, исключая пару фамилий, привели к тому, что Фестиваль прошел, а следа от него не осталось. Организаторы «Сердца» пустили по ветру невероятное количество денег; задумайтесь, аренда только звуковой аппаратуры обошлась в более чем 7,8 млн руб - это при том, что мы до сих пор не имеем в республике профессиональной звукозаписывающей студии, которая обошлась бы в 5-6 млн руб и послужила бы верой и правдой много лет. (Министерством культуры РБ планировалось, что студия будет размещена в ГКЗ «Башкортостан» после реконструкции.)
Имели место и скандалы, связанные с участием тех или иных артистов на концертах под открытым небом: не угодными оказались аксакалы башкирского национального исполнительства, их составы и танцевальные коллективы. Также организаторы не допустили к участию в показе некоторые киноленты, снятые на киностудии «Башкортостан», ввиду нерешенных юридических вопросов по авторским правам и авторским отчислениям. «Фейковыми» совещаниями и круглыми столами организатор фестиваля Министерство культуры РБ придавало статус и масштаб проводимому проекту. Приглашением иностранных гостей и лжеобсуждением насущных вопросов в сфере культурной политики региона устроители фестивальной недели пытались скрыть реальное положение дел в Башкирии в мире искусства.
Сработал эффект зажженной спички: подожжённая сера, вспыхнув, тут же угасает. Разумеется, понимание наболевших вопросов и даже видение возможностей решения у руководства минкультуры есть; осталось дело за малым - необходимо желание, необходимы некие компромиссы и слышание , только вот цинизм и ханжество никогда не позволят этим людям вновь пересмотреть свои взгляды и возможности смены позиции.
Можно было поучиться у западных коллег, подсмотреть - как делается у них. На Западе это делается только на профессиональном мастерстве. Организаторы ставят цель - мотивируют желание, затем талантливые режиссеры, имеющие ясное представление проводимого мероприятия при помощи первоклассных артистов и оркестров, через отлично обученных звукорежиссеров и с помощью прекрасно подготовленной звуковой аппаратуры высокого уровня представляют зрителю профессионально отточенный и законченный творческий продукт, имеющий художественную ценность и драматургическое развитие.
У нас же, как показали концерты open-air, из этого списка необходимых компонентов может присутствовать только что-либо одно; желание, например. После «хлеба» народ требует «зрелищ» - их зритель и получил. Однако, прокат фильма Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» не спасет многонациональную культуру республики. Юное и еще неокрепшее творчество студентов Уфимского государственного института искусств не достигнет сердец евразийцев, а национальный инструмент курай с дополнительными клапанами «диезов и бемолей» лишит нас самобытного традиционного культурного наследия, уничтожив историческую ценность фольклора и аутентичное исполнительство.