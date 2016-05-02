Российский рубль находится немного в стороне от мировых процессов

В среднесрочной перспективе сильная перекупленность рубля, сформированная потоками капитала от carry trade стратегий, неизбежно приведет к активному снижению рубля, - продолжает Максим Саттаров. - В случае разворота этих потоков, к примеру на фоне нестабильности в Европе и роста курса доллара по широкому спектру, российский рубль может снизиться до уровня 62-63 рубля за доллар. Поводом для снижения рубля может стать и снижение ключевой ставки Банком России. О необходимости этого шага все активнее говорят представители реального сектора. И текущие показатели по инфляции вполне позволяют регулятору более активно смягчить текущую монетарную политику.