Российский рубль находится немного в стороне от мировых процессов

- А это в свою очередь подогревает покупки российской валюты, - считает эксперт. - Даже снижение нефтяных цен не оказывает сильного влияние на курс рубля. Для улучшения характера технической картины покупателям доллара на локальном рынке необходимо продемонстрировать убедительный прорыв выше уровня 56.70. Это может обеспечить рост в направлении 57.00 и 57.50.
Более отдаленные перспективы российской валюты будут зависеть от реализации геополитических рисков, а именно, результатов второго тура выборов во Франции и от развития ситуации вокруг Северной Кореи. Также важной вехой станет майское заседание ОПЕК с принятием решения относительно дальнейшей судьбы соглашения о сокращения добычи нефти.
Пока же нефтяные котировки уверенно снижаются. Североморская смесь Brent стремится к отметке $50 за баррель.
В среднесрочной перспективе сильная перекупленность рубля, сформированная потоками капитала от carry trade стратегий, неизбежно приведет к активному снижению рубля, - продолжает Максим Саттаров. - В случае разворота этих потоков, к примеру на фоне нестабильности в Европе и роста курса доллара по широкому спектру, российский рубль может снизиться до уровня 62-63 рубля за доллар. Поводом для снижения рубля может стать и снижение ключевой ставки Банком России. О необходимости этого шага все активнее говорят представители реального сектора. И текущие показатели по инфляции вполне позволяют регулятору более активно смягчить текущую монетарную политику.
Таким образом, основным фактором влияния на рубль в обозримом будущем будет монетарная политика Банка России.