Публицист Шамиль Валеев о Башкирии-2019



Осень 2016 - Государственная дума Федерального Собрания РФ и горсовет Уфы.



Думские выборы 2016 года тем хороши, что они уже начались и ровно через четыре месяца забудутся, результаты их для республики особого значения не имеют. Разве что обозначатся новые герои, разомнут мышцы группы влияния. Железный, еще шакировской ковки и рахимовской закалки госаппарат сдаст очередной экзамен на прочность и штабную культуру. Самое главное - насколько он готов «железно» работать в цифровую эпоху, когда у каждого встречного в руках камера, соцсети и YouTube. Не нужно быть Вангелией Гуштеровой, чтобы предсказать флешмобы, вирусы и видеоразоблачения вбросов и подкупов, реальные и фейковые. С учетом того, что в поле уже работают федеральные политтехнологи с доступом к основным медиаплощадкам, никакие проделки на местах не останутся без внимания ведущих СМИ страны.



Несмотря на количество депутатов с территории, как показывает практика, некая межпартийная «фракция лоббистов Башкортостана» в Госдуме - это миф. Хоть сколько их избери. Хоть списком, хоть с визгом. Слишком разные интересы, слишком высокая партийная дисциплина, слишком федеральная повестка, слишком четкое взаимодействие с АП РФ. В конце концов, работа законодателя состоит в том, чтобы законы для страны разрабатывать и с округом родным эмоциональной связи не терять. А «служить Башкортостану» они ни перед кем не подписывались, кроме своей совести и регионального патриотизма, если он есть.



Горсовет Уфы (новый будет осенью), с легкой руки главы администрации Президента Башкортостана Радия Хабирова, который впервые в 2005 году допустил туда уфимское купечество, является витриной уфимского бизнеса. Тогда стояла задача отбить мэрию от попыток захвата со стороны «тэковцев», выдвинутых Уралом Рахимовым, и засидевшиеся в подполье непризнания уфимские бизнесмены были как нельзя кстати. Сейчас, порешав базовые вопросы, наверное, они захотят в Госсобрание. А к ним на смену захочет средний и малый бизнес, измученный хождением по кабинетам без мандата в кармане. Который как-то греет душу, но непонятно как.



В 2017 году мы упорно созидаем, работаем для людей, не отвлекаясь, готовимся к главным выборам страны. И надо, чтобы электорат был доволен, а с территории Башкирии не раздавалось никакого шума. Чего никто не может гарантировать при отсутствии консенсуса по двум вопросам - где все-таки брать сырьё для «Башсоды» и почему бы правительству все же не продать 25 региональных процентов «Башнефти», «пакетик», который гарантированно интересен покупателю федеральных 50 процентов, желательно в качестве бонуса. Очевидно, что весьма уязвимую для пиара и джиара региональную власть и отпиарят и отджиарят от души — таков, кстати, и федеральный тренд — неприкасаемых в пространстве между ВВП и народом не осталось и ОНФ тому порука.