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Лётчик-испытатель Юрий Ващук: Пилот - не романтическая профессия
Интервью
Сюжеты:
Из зала судаНаши в ПхенчханеВыборы-2018
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Интервью

Лётчик-испытатель Юрий Ващук: Пилот - не романтическая профессия

Сегодня, 12:35Алиса Хакимова, Разиф Абдуллин
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