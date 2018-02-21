Лётчик-испытатель Юрий Ващук: Пилот - не романтическая профессия

Интервью с Героем России Юрием Ващуком, побывавшим в Башкирии.

В одной из башкирских здравниц мне посчастливилось побеседовать с заслуженным летчиком-испытателем, мастером спорта международного класса по высшему пилотажу, Героем России, Президентом Федерации авиамодельного спорта России, летчиком-испытателем ОАО «ОКБ Сухого» Юрием Михайловичем Ващуком.

Во время парада мы все восхищаемся умением летчиков пилотировать, делать различные трюки, смотрим и видим машину, которая взмывает вверх, проходит петлю, вторую, потом крутится в «штопоре» или меняет направление на «кобре». Но за этим стоит тяжелая работа, многочисленные тренировки, контроль и тестовые полеты. Летчики-испытатели – люди, научившиеся управлять своими страхами, принимать решение за долю секунды и идти до конца в любой ситуации.

Мечта детства

- Юрий Михайлович, расскажите, как вы решили выбрать путь летчика-испытателя?

- Это была любовь с первого взгляда. Помню, я часто летом приезжал к прадедушке в село Мереть Новосибирской области, и там каждый день над головой пролетали самолеты. Больше всего мне нравился АН-2, «кукурузник», потому что он очень медленно летал и можно было за ним долго бежать до самой тайги. Этот эпизод решил все, мне было года 3-4 всего, когда я понял, что обрел мечту. Отец, хоть и был простым водителем, прививал мне любовь к авиации с детства, возил в аэропорт, мы мастерили модели самолетов. Позже, когда в 9-ом классе я спросил у него: «Папа, хочешь, чтобы я стал пилотом? Он ответил: «Нет. Лучше стань инженером».

- А вы всё равно решили мечту осуществить?

- Конечно, это самое главное. Правда трудности были всегда, но так даже интереснее, закаляет. Вот, например, летом 1980 года в Барнауле я решил поступать в летное училище. Не прошел медкомиссию, гланды были увеличены. Расстроился, конечно, но не сдался. Удалил сразу же миндалины и поехал поступать уже в Омск, где прошел отбор и был зачислен в учебный авиационный центр ДОСААФ. Позже я окончил Московский авиационный институт. Так что мечту свою осуществил.

- Скажите, а как сейчас обстоят дела с авиацией в стране?

- Сейчас у нас не хватает до 1,5 тысяч военных летчиков в армии. Летчики уходят по возрасту многие, а восполняемость плохая. У нас одно летное училище в Краснодаре. Еще лет десять назад набирали бывало по 10 человек, потом 20, 40, 150 человек. И уже, когда поступал мой сын, они набрали 660 человек. Так что ситуация улучшается.

- Сын тоже влюблен в небо?

- Конечно, это любовь с детства, я посадил его в самолет еще малышом. А в 14 лет он первый раз самостоятельно управлял самолетом. Ролик в интернете есть об этом – «14-летний пилот» наберите в поисковике.

- И было не страшно?

- Мне – очень страшно (смеется). Он потом сказал, что тоже волновался. В четырнадцать чувство страха еще невелико, это только на пользу. А вообще перед полетом он прошел серьезную школу подготовки, инструктаж, знал, как вести себя в экстренных ситуациях. Так что внутри я понимал – первый полет пройдет отлично. Так и случилось.

- Скажите, а в Башкирию как решили приехать?

- Сейчас я за здоровьем приехал. А вообще, в ваш регион я влюбился сразу. Помню, меня первый раз пригласил Урал Назибович Султанов, знакомы мы с ним давно, он был когда-то моим инструктором. В Уфе открылась аэрокосмическая школа при поддержке Башкирского регионального отделения Федерации космонавтики России. И Урал Назибович пригласил меня для встречи с детьми в деревню Калиновку, мы пообщались с детками, поделился опытом. Я был в восторге, дети все такие умные, талантливые, способные, глаза горят. Мне было очень приятно. И вот по программе можно было поехать в один из санаториев республики. Так я с семьей первый раз оказался в санатории «Якты-куль». После восьми дней, проведенных здесь с семьей, набрав приятных впечатлений, мы вернулись обратно в Жуковский. И там, по приезду я заметил, что лет десять-пятнадцать я сбросил. И мне это ощущение четко запомнилось.

Холодная голова, горячее сердце

- Вы сейчас находитесь в прекрасной физической форме, как Вам это удается?

- Только работа над собой, никаких секретов. Я стараюсь много заниматься спортом, веду активный образ жизни, слежу за питанием, но без ограничений. Все же стараюсь есть здоровую пищу. Я считаю, что всё должно быть в радость, для меня спорт, активность – это часть жизни. Я без этого не могу. Я самый взрослый летчик-испытатель у «Сухого», у меня повышенные нагрузки, но я люблю свою работу, и мне это только на пользу, дает заряд бодрости и сил.

- И все же травмы неизбежны в столь опасной профессии. Вы же катапультировались два раза?

- Да, я катапультировался пару раз, оба случая - в 2002 году. Но всё обошлось, и я не пострадал. Пилоты проходят после катапультирования полную проверку, тело подвергается серьезным нагрузкам, позвоночник в первую очередь. Я как-то помню, даже после катапультирования медсестру нёс на носилках, она приехала проверять мое здоровье на место, где я повис на стропах парашюта, между деревьев. На обратном пути она поскользнулась и упала, сломала ногу, и мы по льду несли её на носилках к машине.

- Как побороть в себе чувство страха, научиться принимать решения за долю секунды, все точно просчитывать?

- Любому человеку присуще чувство страха. Это абсолютно нормальное явление. Просто есть два типа людей, одних страх ввергает в ступор, и они ничего не могут сделать, других же, наоборот он мобилизует и обостряет все навыки. Важно знать максимум, любить свое дело и быть преданным профессии. Постоянно совершенствоваться, это только кажется, что профессия романтичная. Быть пилотом – это прежде всего знания всех систем самолетов, не только летные навыки, важно понимать устройство самолета, чтобы предугадать действия в различных ситуациях. Высокая степень концентрации, быстрота реакции, интуитивное понимание, помноженное на строгий расчет – это мастерство пилота, идеология, его жизнь…

- Значит, все-таки, первым делом самолеты?

- Ну, а девушки, конечно, потом (смеется). В моей жизни так и получилось. Женился я поздно, но очень счастлив и благодарен своей супруге за понимание и поддержку.

- Вы приехали с супругой?

- Да, мы второй раз уже приехали на отдых в ваш потрясающий регион. Этот ковыль, горы, озеро огромное. Я такого нигде не видел. Супруга тоже под впечатлением.

- Кумыс пробовали?

- Да, меня еще коллеги мои угощали как-то в Уфе. В санатории я пробовал тоже, понравилось. Мед пробовал ваш, чак-чак. Так что можно сказать башкир почти.

- Значит, вернетесь еще к нам?

- Конечно, я всем уже близким друзьям и знакомым отрекламировал ваш край, никакая Швейцария не нужна. Приехал, всё сразу есть: горы, леса, озера. А если еще можно и здоровье поправить, то вообще замечательно.

Блиц-опрос

- Получать звание Героя России – это…

- Волнительно.

- Сколько часов Вы провели в полете?

- Более 4000 часов (для испытателей это очень много, так как летают они на короткие расстояния).

- Сколько лет Вы в авиации?

- 36 лет в этом году будет, из них 25 лет на фирме «ОКБ Сухого».

- Чем запомнился первый полет?

- Отсутствием романтики и чувством ответственности.

- Что для вас главное в жизни?

- Мечта. Если есть мечта, то все получится, к ней надо идти, несмотря ни на что.

- Что вы любите?

- Летать.

- А если не связанное с профессией?

- Летать ( смеется).

- Что главное в работе пилота?

- Всё. Второстепенных моментов нет.

- Ваши мысли во время падения?

- Мыслей нет, есть инструкция, расчет. Даже когда падаешь, ты работаешь.

- Если бы не стали пилотом, кем бы стали?