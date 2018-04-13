Через 6 лет в Башкирии на дорогах будут погибать не более 162 человек в год

Начальник Управления государственной инспекции по безопасности дорожного движения МВД по РБ Динар Гильмутдинов провёл в Туймазах приём граждан, после которого наш корреспондент задал ему несколько вопросов.

– В СМИ – разные данные о погибших на дорогах. Их число в общем растёт или сокращается?

– Порой цифры подаются без динамики, – говорит Динар Гильмутдинов. – И общая картина закошмаривается. В середине 90-х в республике за год в ДТП погибали 920-940 человек при зарегистрированных 800 тысячах единиц транспорта. В прошлом году – 512 человек, на учете стоит уже 1 миллион 700 тысяч единиц транспорта. Есть разница? Проведена незаметная, но огромная работа.

– Поэтому сокращены 10 500 госавтоинспекторов по всей стране?

– Их число будет постепенно уменьшаться, как и во всём мире, но в разумных пределах. Потому что в республике к безопасности на дорогах применяется комплексный подход. Сегодня за него отвечает уже целый ряд ведомств, включая те, что занимаются дорогами. Мы больше не одни, как 10 лет назад. Продолжит развиваться система европротокола, где при ДТП не требуется участие полиции. На последних совещаниях в правительстве Башкирии принято решение о выделении 500 миллионов рублей на установку систем фото-видеофиксации во многих районах. В Туймазах до конца нынешнего года планируется установить два таких комплекса к имеющимся трём, потому что здесь очень напряжённая обстановка.

– Госномера подклеиваются, искажаются... Может быть, живой инспектор все же лучше видеокамер?

– И снова цифры: в 2012-2013 годах, когда не было фото-видеофиксации, в Уфе погибало более 150 человек в год. Когда их начали устанавливать, количество смертей сократилось до 50-60. В 2017 году, к примеру, в ДТП Уфы погиб 51 человек. Если по европротоколам поднимут планку ущерба в ДТП до 200 тысяч рублей и выше, такого количества инспекторов и не нужно. Ведь их содержание – тоже нагрузка на бюджет. Свою положительную лепту вносят и аварийные комиссары. Даже при сбоях системы, ошибках, допускаемых во время обработки данных, видно бесспорное преимущество электроники – массовый охват.

– И неподкупность?

– И это тоже. Водители начали медленнее ездить и меньше попадать в ДТП. Мы научились выявлять отслеживать и наказывать ловкачей, подклеивающих госномера (5000 рублей – штраф). В июле прошлого года связали воедино все системы фотовидеофиксации, создали базы данных «ловкачей» и задержали 1700 таких нарушителей. Многих «достаем» через несколько месяцев и «радуем» штрафами. Рейды – регулярно. Хочется ловчить и ездить в страхе? Может, лучше заплатить 500-рублёвый штраф, а при быстром погашении – еще меньше? Продолжили такую работу в Стерлитамаке, на очереди и другие районы.

Башкирия занимает второе место по протяжённости дорог (56 тысяч километров, из них – 31 тысяча кв м — асфальтированных). Конечно же, обслуживать такой массив не просто. Не хватает специализированных светофоров для пешеходов, знаков, разметки пешеходных переходов.

Много людей гибнет в республике при переходе проезжей части: в апреле прошлого года – 25 пешеходов, за 14 дней апреля нынешнего года – 7. Виноваты и водители, и люди, передвигающиеся пешком, нередко в нетрезвом состоянии. ДТП со смертельным исходом для нас сейчас проблема № 1. Ведется массированная пропаганда, профилактическая работа в школах, но многим, к сожалению, лень пройти до «зебры» лишние 20 метров.

До 2024 года МВД РФ установил республике специальный норматив – сократить количество смертей на дорогах до 162 человек в год. Повторюсь, эта трудная задача не только для инспекторов, но и для классных руководителей, дорожников, управленцев и огромного количества людей.

– 20% населения у нас работает на Севере, многие приезжают и начинают ездить пьяными за рулем. Как сейчас в этом плане смотрится республика на фоне других субъектов РФ?

– 5 лет наши ОГИБДД лидировали в России по задержанию пьяных водителей. Это можно оценивать как положительно, так и отрицательно, но только в нынешнем году наметилась тенденция снижения этого показателя. В прошлом году был всплеск фактов повторного управления машинами в нетрезвом состоянии, но сейчас начали выравнивать ситуацию.

– Чуть ли не каждый год асфальт кладут в ноябре, не исчезающая колея и быстро исчезающая разметка, постоянный недоремонт дорог. Вы можете как-то повлиять на ситуацию?

– В прошлом году асфальтировать трассы М-5 и М-7 на ряде участков начали в ноябре. Торги на дорожные работы затянулись из-за судов соответствующих организаций с ФАС. Мы готовим свои предложения на правительственную комиссию и будем жестко отстаивать позицию, чтобы балансодержатели дорог заключали как минимум трехлетние договоры на работы, проверяли наличие у дорожников опыта, кадров, технологий, ужесточали спрос. В ближайшее время заслушаем на комиссии нескольких глав районов, не выполнивших предписания. В Туймазинский район, в частности, отправим комиссию, которая проверит законность и обоснованность установки ряда дорожных знаков.

– Вы активны в соцсетях, лично задерживаете мажоров, хулиганящих за рулём. Как относитесь к роликам в Интернете, «золотые» отпрыски троллят инспекторов?