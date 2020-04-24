Считается, что такие поступки, совершенные в Пасхальную неделю, помогают снять грех с души, поэтому в дореволюционной России на Светлую седмицу средств и времени на дела милосердия не жалели.

Сегодня мы все оказались в очень сложной и во многом опасной ситуации из-за пандемии коронавируса, затрудняющей общение друг с другом. Можно оказывать помощь дистанционно, перечисляя средства на благие дела, поддерживать друг друга морально через социальные сети и мессенджеры. А можно потратить это время вынужденного отказа от активности на продумывание и проработку новых проектов.

Я решила воспользоваться такой возможностью и рассказать об идее проекта, который давно вынашиваю. Он посвящен поддержке матерей.

Мать во многих мировых культурах является символом жизни, святости, вечности, тепла и любви. Что происходит в настоящее время, в 2020 году, в российских семьях? Родительская любовь — самая сильная на свете, и каждый стремится к идеальной модели семьи, в которой в равной степени присутствуют как мать, так и отец, и ребенок. Но, к сожалению, не всегда в реальности получается так идеально, как хотелось бы.

Многие склонны считать, что материнская (или родительская любовь) — самая сильная на свете. Ученые даже подвели под это свою базу, выяснив, что, с научной точки зрения, возникновение материнской любви частично связывают с появлением в крови женщины гормона окситоцина, стимулирующего высвобождение молекул, несущих химическую информацию в сердце. По мнению исследователей, неожиданное выделение окситоцина порождает в человеке стремление бескорыстно совершать щедрые поступки, в том числе и любить.

В сочетании с другими гормонами любовь может принимать разные воплощения.

Так, в присутствии пролактина, более известного как материнский гормон, желание любить адресуется младенцам. Другие гормоны — эндорфины представляют собой «систему наград». Например, когда млекопитающие приносят пользу своему виду, то в их организме выделяются эти вещества, вызывающие эйфорию. Во время родов уровень эндорфинов зашкаливает не только у матери, но и у плода. Поэтому в первые мгновения сразу после рождения и мать, и ребёнок испытывают особое наслаждение и возникает та самая нерушимая родительская любовь. Гормоны, которые начинают постоянно выделяться при общении матери и ребенка, гарантируют сильную взаимную привязанность матери и младенца. Поэтому ученые считают, что если не установилась сильная привязанность матери к ребенку — значит, у нее не хватает нужных гормонов, и это, прежде всего, физиологическая проблема. Интересна версия, не правда ли?

Психологи также имеют свое толкование принципам взаимоотношений между матерью и ребенком. Существуют такие отклонения от нормы, как «мама на плюсе» и «мама на минусе».

Мама на плюсе — это мама, которая берет всю ответственность за себя и ребенка и находится в состоянии баланса, тем самым излучая положительную энергию.

Мама на минусе — это мама, которая, напротив, не способна взять ответственность за себя и за ребенка и рационально воспринимать окружающий мир.

Мы хотим сделать мир более идеальным, чтобы дети росли в счастливых семьях, ведь залог счастливого детства — это, прежде всего, когда рядом с ребенком есть счастливая мама. К сожалению, различные жизненные обстоятельства могут омрачить счастье женщины — например, болезнь малыша или материальные затруднения.

Для того чтобы как можно больше семей стали счастливыми, мы разработали проекты, способствующие восстановлению баланса и гармонии между матерью и ребенком. Речь идет, прежде всего, об оказании помощи матерям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства, и матерям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья.

Смысл проекта заключался в том, что мы со своей командой, в которую входят представители социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в индустрии красоты, решили создать женщинам, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, яркие индивидуальные образы. Мы очень надеемся, что новый имидж повлияет на их эмоциональное состояние, в итоге женщины смогут взглянуть на себя с другой стороны и поверить в возможность перемен к лучшему.

У нас уже есть некоторый опыт проведения таких акций, который подтвердил: мы находимся на правильном пути.

Одним из ярких примеров преображения и «перезагрузки» стала история женщины Х., с которой мы познакомились в рамках проекта «8 причесок для мам к 8 Марта», когда решили заняться социализацией матерей, испытывавших трудности в жизни. На первый взгляд, Х. не производила впечатления такой женщины, испытывавшей проблемы, ее внешний вид вполне соответствовал принятым в нашем обществе канонам красоты. Но пообщавшись с ней, я поняла, что человек целиком и полностью погружен в свой собственный мир, полный горестей и переживаний. В результате она почти постоянно пребывала в эмоционально подавленном состоянии.

В процессе личного общения мне удалось установить контакт с Х., и только после этого она призналась, что систематически подвергалась домашнему насилию со стороны своего сожителя. Из-за таких переживаний она стала выглядеть намного старше своих лет. Приходя в садик за своим шестилетним сыном, она слышала, как дети называли ее бабушкой ребенка. Конечно, это еще больше расстраивало женщину и погружало ее в тягостные размышления.

После преображения, взглянув на себя в зеркало, Х. не смогла сдержать слез. «Неужели я могу выглядеть так красиво?» — только и смогла произнести она. Преобразившись внешне, она почувствовала в себе силы изменить жизнь к лучшему. Первым шагом на пути к переменам стало желание сменить работу, так как она не доставляла ей удовольствия, а лишь усугубляла трудную жизненную ситуацию, снижала самооценку. А потом, я уверена, будут выяснены и отношения с агрессивным сожителем.

Следующий пример — история матери Y., воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В данной ситуации состояние женщины было осложнено проблемами, связанными с уходом за больным ребенком, и необходимостью поддерживать благоприятную атмосферу в семье, упуская из внимания собственный внешний вид. Эта женщина тоже пришла ко мне в студию в надежде измениться и стать женственной, стильной и красивой.

После создания нового изящного образа Y. почувствовала в себе прилив новых сил и совершила очень важный поступок — решилась рискнуть и отдать своего ребенка с ограниченными возможностями здоровья в первый класс в обычную школу.

Эту семью наверняка ждет впереди еще немало сложностей, однако я не сомневаюсь, что у них хватит сил справиться с ними. К тому же наша героиня Y. под впечатлением от своего нового образа уже смогла добиться и определенного карьерного роста.

В этих двух примерах — и наука, и практика. Получается, что образы, которые мы создали для своих героинь, способствовали, в том числе, выработке гормонов, запустивших цепную реакцию событий, повлекших улучшение качества семейной жизни, изменения в карьере, решение проблем, которые прежде казались неподъемными.

Есть у наших проектов и еще одна важная сторона, о которой тоже не стоит забывать. Реализуя их, мы по большому счету стремимся выполнить комплекс государственных и общественных мероприятий по защите прав и укреплению здоровья матери и ребёнка, стимулированию рождаемости.