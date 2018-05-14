Дмитрий Нагиев рассказал подробности о съемках фильма «Непрощенный»

Как сообщает РИА Новости, актер признался, что не счел необходимым это для своей роли, поскольку это не документальный фильм, а «художественное произведение по мотивам».

- Я не встречался с Калоевым, не считаю нужным бередить судьбу человека, не считаю, что актеру обязательно встречаться с прототипом. Это не добавит точности, это может добавить пародийности, но не глубины работы. Насколько Бог дал, настолько я и сделал. Может быть, завтра смогу лучше, а хуже мне не позволил гонорар, - заявил Нагиев в Каннах.

При этом артист также рассказал, что нашел в Сарике Андреасяне большого режиссера, хотя знал его по плохим фильмам.

- Не знаю, зачем он это делал. Может, на спор, а может из-за денег, — добавил Нагиев.

Сарик Андреасян — режиссер таких фильмов, как «Женщины против мужчин», «Корпоратив», «Беременный», «Друзья друзей». В свое время картины не раз вызывали критику у общественности.

Напомним, Сарик Андреасян ранее сообщал о том, что сам Виталий Калоев читал сценарий фильма и «дал свое благословение». Релиз картины планируется на осень 2017 года.

Справка

Трагедия произошла в ночь на 1 июля 2002 года недалеко от маленького города Юберлинген около Боденского озера (Германия). Авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии», следовавший по маршруту Москва-Барселона», столкнулся в воздухе с грузовым самолетом Boeing 757-200PF компании DHL. В катастрофе погибли все находившиеся на борту обоих самолётов, в том числе 9 членов экипажа, 52 ребенка и 7 сопровождающих детей взрослых, летевших на Ту-154. Трагедия тогда потрясла всю Башкирию.

В этой трагедии погибла вся семья Виталия Калоева — жена Светлана, дочь Диана и сын Константин. Он сам участвовал в поисковых работах. В октябре 2005 года в Цюрихе он предстал перед судом. Его обвинили в убийстве 36-летнего датчанина Петера Нильсена, дежурившего за пультом "Скайгайда" в ночь катастрофы над Боденским озером (в ночь на 2 июля 2002 года).Во время следствия Калоев только частично признал свою вину. По его словам, он действительно приходил в день убийства к дому диспетчера, чтобы показать ему фотографии погибших жены и детей, однако Нильсен оттолкнул его, и фотографии упали на землю. Калоев потерял над собой контроль и не помнит ничего, что произошло после. Суд Цюриха признал Калоева виновным в умышленном убийстве авиадиспетчера швейцарской компании и приговорил к восьми годам тюрьмы строгого режима. В июне 2007 года суд смягчил приговор Калоеву, снизив срок заключения до пяти лет и трех месяцев. Федеральный верховный суд Швейцарии 8 ноября 2007 года принял решение о досрочном освобождении Калоева.