Массовая потасовка и адреналиновая молодежь. «СЮ» бился, но снова проиграл «Ак Барсу»

Вы могли его не видеть. Но вы не могли его не слышать. И поэтому материал о самом наэлектризованном матче сезона мы начинаем с другой ноты.
В ночь с 10 на 11 октября ушел из жизни бессменный музыкант «Уфа-Арены» Александр Петров, в народе известный как Саша Колдун. С 2007 года его отбивки на синтезаторе сопровождали домашние матчи «юлаевцев».
Я не знал его очень плотно — мы могли поздороваться и перекинуться парой слов. Зато я много видел его в работе вблизи: в свое время посмотрел немало хоккея из застекленной рубки аппаратно-студийного комплекса. И в деле он был таким же, каким казался: искренним и веселым.
Очень жаль и печально, что не стало человека, который собственноручно задавал звук стадиона много лет. Уфимский хоккей пережил огромную утрату. По просьбе матери музыканта синтезатор останется на стадионе. Мы всегда будем видеть тебя в кресле чуть выше 11-го сектора, Саша. Ты был настоящим «юлаевцем».
Главное воспоминание о первом домашнем «Зеленом дерби» — массовые разборки в конце третьего периода и камбэк с 0:2 за 39 секунд. Такими эмоциями приятно жить. Но давайте проявим усилие и вспомним, что было еще.
Казанский матч «юлаевцы» провели совсем не как принципиальный. Встреча получилась несодержательной, медленной и, главное, робкой. Дерби — это плей-офф целый год, матчи с особой энергетикой. Им надо соответствовать.
В первой двадцатиминутке хозяева не сумели отличиться, но показали вполне сносный хоккей. Простые, но быстрые «позиционки» с набросами на ворота, отличный высокий темп, живые эмоции.
На седьмой минуте вернувшийся в состав Александр Кадейкин порадовал публику и Николая Кулемеина мягким пасом в глубину зоны. На 14-й минуте верный шанс не использовал Джефф Плэтт — мог забросить в противоход. Шанс Пустозерова на 19-й — тоже один из нескольких.
Шутка ли — уже в стартовом отрезке защитник «Ак Барса» Никита Лямкин вынужден был заблокировать четыре броска. Всего их за встречу оказалось восемь — у некоторых за три-четыре матча столько не бывает. Игрок обороны установил личный рекорд по «регуляркам»
К 15-й минуте счет по блокшотам был 1-6 и можно было прогнозировать быстрый рост. К концу матча так и оказалось — 7-20. Часто поражения «СЮ» сопряжены с активностью соперника в блокировке:
Из ряда выбивается лишь домашний разгром от команды Романа Ротенберга, однако в атаке тогда было меньше идей, чем в диснеевских «Звездных Войнах» и 15 блокированных бросков это все равно немало.
В Казани постоянно критикуют главного тренера Дмитрия Квартальнова. Мы же его напротив симметрично хвалим, ведь раз за разом он находит нужные ключи в дерби. Уже в первом периоде его подопечные стали методично прерывать поперечные передачи и выбивать шайбу из-под клюшки.
Тем не менее, указанный план вполне мог бы перенестись на второй период. Сохрани «Салават» высокий темп, и вот уже в кармане почти фирменные затяжные смены в чужой зоне, измотанный соперник, большинство и прочие радости жизни на чистом льду.
Внезапно оказалось полностью наоборот. Казанцы стали пользоваться разрывами в средней зоне («СЮ» не привык к глубокому давлению), пошли длинные пасы на ход из своей зоны. Контратаки — вот второй период одним словом. Бывало даже, что игрок гостей уже стоял на синей линии в ожидании передачи.
Одна из контратак 2 в 1 обернулась курьезным, но голом. Бросок срикошетил от Юхи Метсолы в шлем Николаю Коваленко.
У «Салавата» не оказалось плана Б. Команда перестала атаковать, зачах вход с контролем, пошли офсайды. Если бы не удаление Джордана Уила (спасибо Кадейкину), то броски не факт, что пошли бы даже во второй половине периода. За этот отрезок отметим только попадание Сергея Шмелева в штангу 1 в 0.
|СЮ
|Ак Барс
|Δ
|Corsi for (CF)
|65
|37
|28
|CF, %
|63,73%
|36,27%
|27,45%
|Голы 5 на 5
|1
|2
|-1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|15
|18
|-3
|PDO, %
|95,56%
|104,44%
|-8,89%
|Броски мимо створа
|32
|15
|17
|БВ вообще
|19
|25
|-6
|Доля БВ в общем числе бросков
|37,25%
|62,50%
|-25,25%
|БВ за минуту в атаке
|1,65
|2,74
|-1,09
|Блокшоты за минуту в защите
|0,77
|1,74
|-0,97
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|1
|1
|0
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|4
|2
|2
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|2
|1
|1
|БВ первой тройки
|5
|4
|1
|БВ защитников
|8
|7
|1
|Пробросы 5 на 5
|5
|3
|2
|ВВбр после пробросов
|4
|4
|0
|Вход 5 на 5
|18
|19
|-1
|Брак при входе 5 на 5
|36
|22
|14
|Эффективные попытки входа, %
|33,33%
|46,34%
|-13,01%
|Вброс 5 на 5
|5
|3
|2
|Брак при вбросе 5 на 5
|12
|8
|4
|Эффективные попытки вброса, %
|29,41%
|27,27%
|2,14%
|Использование входа 5 на 5, %
|76,06%
|78,85%
|-2,79%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|29
|26
|3
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|87
|66
|21
|Эффективные смены в атаке, %
|33,33%
|39,39%
|-6,06%
|Вход 5 на 5 с БВ
|8
|10
|-2
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|14,81%
|24,39%
|-9,58%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|2
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|11,76%
|18,18%
|-6,42%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|12
|13
|-1
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|10,34%
|14,13%
|-3,79%
Начался спад в игре, но счет не сулил ничего страшного, а первый период доказывал, что «Ак Барс» — команда, которую можно возить и с которой можно играть. Однако забросил Дмитрий Воронков. То, что после длинной диагонали — неудивительно. Что прямым броском — удивительно.
Воронков — однозначно один из героев дерби для болельщиков нового поколения. В детстве я страдал, когда забрасывали Морозов или Зарипов. Сейчас юных любителей «Салавата» бесит Дмитрий Воронков: то забьет, то подерется, то залезет кому-то под кожу.
Ему всего 21 год, но примерно с января казанский номер 10 — совершенно точно тот, кто определяет боевой характер клуба и постоянно генерирует ненависть и хайлайты на льду.
Вот его злодейства в «Зеленом дерби» в 2021-м году:
Солидный список достижений, который точно будет пополняться.
«Зеленое дерби» — время ломать тренды. Выиграть не удалось, но впервые за пять (!) матчей и за 23 попытки «юлаевцы» смогли наконец забросить при игре 5 на 4.
Шайба Мухамадуллина — практически вопреки тренерским задумкам. Томи Ламса выпустил на полторы минуты большинства при счете 0:2 в домашнем «Зеленом дерби» Степана Санникова, Джеффа Плэтта, Филиппа Ларсена, Александра Кадейкина и Сергея Шмелева.
Первые двое вообще не должны ни по какой логике появляться в большинстве. Санников — «разнорабочий» игрок для меньшинства и боттома, он может завязать борьбу у борта или вывести шайбу из зону, это его хлеб. Плэтт пользуется каким-то комически космическим доверием, запарывая момент за моментом.
На последние 25 секунд вышли Шакир Мухамадуллин, Николай Кулемин и финны. Более того, им пришлось начать смену из своей зоны (и вы верно угадали, первая конфигурация даже ни разу не бросила по воротам).
Шакир совершенно самостоятельно провел шайбу от ворот Юхи Метсолы до зоны атаки, сам бросил, сам вступил в отбор и даже подбил шайбу, чтобы Хартикайнен тоже зарубился и Маркус Гранлунд в итоге совершил подбор. Далее номер 60 бросил, а Муха добил в воздухе.
Шайба завершила безголевой отрезок продолжительностью 111 минут 55 секунд — шестой в «юлаевской» истории КХЛ «при участии» Казани, 13-й по продолжительности и второй в нынешней «регулярке». Антирекорд: 177:54.
«Уфа-Арена» ликовала в следующей же смене. После простого вброса в зону Данил Башкиров невольно провел силовой прием на вратаре казанцев Тимуре Билялове и тот остался без клюшки.
В первый раз выйдя на лед в матче, Данил Алалыкин выиграл борьбу за воротами, заложил вираж и бросил неотразимо для обезоруженного кипера.
После такого весь стадион закипел эмоциями и это отразилось на льду. За воротами хозяев вспыхнули разборки после неправильного силового Плэтта на Артеме Галимове:
«Хотелось дубину взять», — сказал Дмитрий Квартальнов в ответ на вопрос о том, как он общался с подопечными после эмоциональных вспышек.
Алалыкин потрясающе эффективно пользуется своими крошечными шансами. Даже свой первый гол в КХЛ он оформил в дебютном матче. Появление номера 61 в матче вызвано было, вероятно, желанием дать отдышаться основному центру четвертой тройки Владиславу Картаеву. Но Лал сделал сверх нормы.
И больше на лед не вышел. Решение тренерского штаба совершенно непонятно. Да, это молодой игрок, он не так мастеровит, как Харти или Кадейкин. Но он сейчас в «огне», команда на адреналине. Негласное правило, почти теорема: если игрок «горит», дай ему шанс, он сейчас может свернуть горы.
Этого не было. На большинство при счете 0:2 выходят совершенно не подходящие для этого люди. На второй буллит — возрастной защитник оборонительного типа Андрей Зубарев. На четвертый — Сергей Шмелев с одним голом «Сибири» за 11 матчей.
Во время пресс-конференции наставник уфимского клуба очень нехотя парировал вопросы о дерби, не раз подчеркнув, что играть не только с «Ак Барсом», а то, что одному и тому же сопернику проиграли после 0-4 в плей-офф летом и еще дважды за месяц — это бывает, это хоккей.
Это отношение поражает. Хоккейная общественность Уфы и Башкирии разозлена и раздосадована тем, что никак не удается победить в принципиальном противостоянии. Это совершенно нездоровая ситуация.
Но тренер не пытается ни оседлать адреналиновую волну своих подопечных, ни хотя бы выпустить на буллиты Харти или Кулемина. Плана Б на матч не оказалось: матч спасали молодые ребята со здоровой спортивной злостью и там не было ни грамма тактики.
Буквально три спикера подряд удивили журналистов тем, что последовательно раскритиковали качества льда на башкирском стадионе.
Александр Бурмистров, нападающий «Ак Барса»:
«На таком льду играть невозможно вообще. Я думаю, игроки „Салавата Юлаева“ то же самое скажут. Как будто холодильники не работают. Он тает, очень много снега, как будто в каше играешь. На буллите едешь, шайба прыгает»
Томи Ламса, главный тренер «СЮ»:
«Сегодня лед был очень, очень, очень плохим»
Григорий Панин, капитан «СЮ»:
«Знаете, по чесноку, игра была хорошая, но лед был просто [не ахти в шести буквах]. Но так же не должны быть. 21-й век, регулярный чемпионат, такой ажиотаж. Но качество игры страдает от качества льда. Извиняюсь за мат, кстати»
Клуб удалил прямой эфир пресс-конференции со своего YouTube и позднее загрузил версию, где комментарий капитана команды был «запикан».
Напомним, в прошлом регулярном сезоне претензии по качеству поверхности площадки высказывали Ефим Гуркин (тогда — «Сибирь») и Алексей Василевский («Автомобилист»). Любопытно, что в обоих случаях ранее это делали уфимские защитники других клубов.
Скорее всего, после жесткой публичной оценки сразу трех участников главного матча недели в КХЛ клуб проверит работу холодильных установок и внесет изменения. Иначе получится так, что «Салават» будет мешать играть сам себе.
Вчера утром клуб объявил: вход на матчи возможен с одним из документов: сертификатом о вакцинации против коронавируса или справкой о перенесенном в течение полугода ковиде. На данный момент не объявлено, как быть болельщикам, не имеющим этих документов, но уже купившим билет.
После возвращения из-за перелома пальца Александр Кадейкин выиграл 11 из 14 вбрасываний за встречу. 11 подряд игр центрфорвард выигрывает более половины «точек» за матч, за текущий отрезок — 118 из 166 или 71,08%.