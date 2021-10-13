Массовая потасовка и адреналиновая молодежь. «СЮ» бился, но снова проиграл «Ак Барсу»

Во время пресс-конференции наставник уфимского клуба очень нехотя парировал вопросы о дерби, не раз подчеркнув, что играть не только с «Ак Барсом», а то, что одному и тому же сопернику проиграли после 0-4 в плей-офф летом и еще дважды за месяц — это бывает, это хоккей.