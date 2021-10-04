Жаль, нет карты бросков. Но и без нее очевидно, что «пятак» перед воротами Игоря Бобкова был местом курортного отдыха. В хорошем матче там надо писать сиквел «Божественной комедии» Данте Алигьери про десятый круг ада. Там было мало нагрузки. Хотя после «Сибири» Ламса говорил о простой игре.