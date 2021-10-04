Опять двойка. Безыдейное поражение «Салавата Юлаева» от «Ак Барса» — пятое кряду

Аналитика
Опять двойка. Безыдейное поражение «Салавата Юлаева» от «Ак Барса» — пятое кряду
Опять двойка. Безыдейное поражение «Салавата Юлаева» от «Ак Барса» — пятое кряду
Вчера, 08:41Азамат ШавлуковФото: «Ак Барс»

«Салават» в Казани проиграл «Ак Барсу» 0:2 в «Зеленом дерби»

Команды словно продолжили весеннюю серию плей-офф.

«Да будет дерби» — гласил огромный баннер на фан-секторе хозяев.

Фото:«Ак Барс»

Встречу «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» Башкортостан и Татарстан ждали с нетерпением. Самое горячее и принципиальное противостояние в КХЛ еще никогда не было дополнено таким жгучим чувством реванша. Весенние 0-4 в серии — тяжелая рана.

Дерби не состоялось. Нет, игру внезапно не отменили. Просто в исполнении уфимцев получился рядовой матч. И само отношение к нему оказалось губительно для гостей.

«Зеленое дерби» — история не только про тактические схемы и подбор игроков. В основе любого человеческого контакта лежит ощущение. В основе «Зеленого дерби» — страстное желания победить именно этого соперника.

Матчи Уфа — Казань выделяются в календаре заранее. У них с 2017-го года есть собственный логотип, а с 2019-го — даже отдельный комплект формы. За противостоянием история в десятки лет. Спорт двух республик невозможен без попыток одолеть соседа.

Фото:«Салават Юлаев»

Даже если все смахнуть в сторону — эпического фиаско в минувшем плей-офф уже достаточно, чтобы заправить гремучим топливом машину спортивной злости. 0-4 — этот счет во втором раунде звенит до сих пор как самое громкое поражение в новейшей истории.

Игроки вышли на лед, словно ничего этого не было. «Бело-зеленые» постарались сыграть хладнокровно и рационально. И зря, ведь соперник горит. Хоккеисты «Ак Барса» вышли на битву, хотя не им надо оправдываться за март.

Скорость, силовая борьба, форчек, обыкновенная ярость — в этом команда Уфы очень сильно отстала, пытаясь действовать как обычно. В итоге это обернулось элементарной робостью перед агрессией, которую в хоккее не прощают.

В этом виде спорта ты или злой, или проиграл. На матчах «Ак Барса» с «Салаватом» адреналин и тестостерон должны вырабатываться в объеме маленькой страны. Это кусочек плей-офф в любое время года.

Вторая минута — «пожар» у своих ворот под обычным давлением на пару Коледов — Науменков. Трижды за первые пять минут — перехват в зоне гостей (включая большинство), один с броском. Первое удаление Шакира Мухамадуллина — их в матче будет два.

И наконец, безголевая игра 5 на 4. Вернее, безголевая для Уфы — ведь «Ак Барс» забросил шайбу, имея на одного игрока меньше. Впервые в истории КХЛ счет в «Зеленом дерби» открыт в меньшинстве. В этом голе — вся суть неуверенности из первой двадцатиминутки.

  • Конец смены второй спецбригады. На короткой дистанции Мухамадуллин неточно принимает пас и шайба покидает пределы синей линии.
  • Уже в нейтральной зоне он делает поперечный пас Сергею Шмелеву. Это само по себе неясно — можно сделать заброс и совершить частичную смену. Тут вопрос к тренерам.
  • Шмелев принимает пас. Может сделать заброс по борту, но зачем-то, находясь под давлением, пытается вернуть передачу. Перед Шмелевым соперник и Сергей дарит ему шайбу.
  • Перехвативший Артем Галимов (22 года) и Николай Коваленко (21 год) выходят 2 в 1 против Шакира. Галимов перебирает, Мухамадуллин пытается заблокировать, Галимов уводит руку назад и бросает уже мимо номера 85 и прямо в правую девятку.

«Он сам упал, осталось только попасть», — ухмылялся после матча номер 95.

Фото:«Ак Барс»

Голая статистика:

  • В этом большинстве «юлаевцы» так и не бросили по воротам. После гола Галимова казанцы добавили второй бросок в створ: 0-2.
  • В следующем большинстве, ради которого Александра Кадейкина впервые с весны включили в первую сцецбригаду броски в створ 1-1. Бросок «АБ» — выход 1 в 0 после ошибки Николая Кулемина.
  • Снова без Кадейкина. Всю попытку на льду звено Маннинена, Кулемин и Мухамадуллин. 0-0.
  • Шесть на пять: две первые тройки и ни одного защитника. Броски в створ 1-1 — Бурмистров поразил пустые ворота.

Индивидуально Сергей Шмелев и Шакир Мухамадуллин провели слабый матч.

Фото:«Салават Юлаев»

Нападающий под номером 93 не создал никакой ощутимой угрозы ни сам, ни для партнеров. В первой попытке большинства он словно забыл, что делать. В случае первого гола он совершил потерю, результат которой смаковали Галимов и Коваленко.

Сергей оставил зону комфорта на другом контиенте. Форвард за карьеру сыграл лишь 14 матчей в плей-офф. Выступая за «Атлант», «Спартак» и «Сочи», он не мог ощутить хардкор в принципе. При всем уважении к московским клубам, их встречи не поставить в один ряд с «Зеленым дерби».

Этот опыт должен ему многое дать. В следующем матче башкирская команда гостит как раз у «Сочи» — безнадежного аутсайдера с недавно назначенным трэш-токером и фанатом Романа Ротенберга на место тренера. Шмелев сможет перезагрузиться.

Фото:«Салават Юлаев»

Мухамадуллин дважды удалился, мало что сделал как в первой, так и во второй спецбригаде (в первую все-таки вернули выздоровевшего Филипа Ларсена). Пожалуй, 19-летний защитник попал под давление — физическое и эмоциональное.

Шакир из-за перелома руки не играл в плей-офф 2021 даже за «Толпар». В «регулярках» провел доселе пять «Зеленых дерби», но в двух случаях его игровое время было символическим, а в прошлом сентябре «юлаевцев» накрыл коронавирус и с таким составом накал не ощутить.

Ключевое — проспект «Нью-Джерси» еще не выходил на топ-матч в качестве защитника первой пары и полноценного лидера обороны. Естественно, что было больше внимания и изучения. К такому тренерам тяжело подготовить совсем молодого игрока.

Зато тренеры могли и обязаны были подготовиться к хотя бы подобию реванша, которое хоккейное сообщество ждало полгода. Но клуб не выучил уроки из болезненного поражения. Более того, некоторые решения буквально повторялись.

Фото:«Ак Барс»

Только ленивый не говорил в марте, что звено Бурмистрова сдерживает финскую тройку. Ничего не изменилось. Дмитрий Квартальнов продолжил накладывать их на линию Сакари Маннинена и они продолжили разрушение. Финны дважды пошли на проброс и один раз из-за своих «охранников».

Тренеры не сделали с этим ничего. Игра легионеров не сместилась в сторону поперечных пасов, неожиданных оставлений после входа в зону или скрестного движения. Финны играют ровно так же. Что ж, Бурмистров, Лукоянов и Глухов тоже не изменились.

Почему Томи Ламса даже не попытался увести легионеров от тройки Бурмистрова? Наставник команды сослался на правило смен — хозяева выводят игроков на лед после гостей. Ушел от ответа.

Потому что с Ламсой на одной скамейке два тренера, которые знают, как использовать наложения и избегать их в обход этого правила. Николай Цулыгин успешно применял это два плей-офф подряд. От Виктора Козлова о возможности такой техники я слышал лично.

Фото:«Ак Барс»

Я утверждаю, что поражение от «Ак Барса» — во многом тренерское. И от Ламсы пошло не только странное флегматичное отношение к самому жаркому противостоянию в КХЛ.

Вернемся к розыгрышу большинства. Сам факт возвращения Кадейкина к четырем легионерам — ход ва-банк. Клуб усиленно месяц создавал вторую спецбригаду. И в критический момент вернулся к старой конфигурации, которая «Ак Барсу» в плей-офф не создала никаких проблем. Кризис идей.

Фото:«Салават Юлаев»

«Северсталь», «Сибирь», «Ак Барс» — что общего в трех поражениях «юлаевцев»? Две связанные друг с другом вещи:

  1. Плотность в средней зоне (разная — у Квартальнова чаще 2-1-2 и 3-1-1) и быстрый вывод шайбы из защиты, часто через борт (с переходом в контратаку в случае Казани), осмысленные действия вторым номером,
  2. Много блокированных бросков: 5-20 «Северсталь», 6-23 «Сибирь» и 10-20 «Ак Барс». Как следствие грамотной и самоотверженной игры в своей зоне, позволяющей возвращать себе шайбу, контратаковать и провоцировать на плохой бросок в случае оказания давления на игрока с шайбой.

Во всех трех случаях суть проста: «бело-зеленые» никак не могут войти в зону, расставиться и провести сносную «позиционку». Все. После этого тактика рассыпается и сводится к тщетным попыткам сделать что-то другое. Оказывается, чего-то другого нет.

Статистика иллюстрирует сказанное. Бросковый график в целом пологий. Пустой период с 15-й по 25-ю минуты, всего один бросок по воротам за первые десять (чуть больше) минут третьего периода.

6-1 по броскам после пересечения синей линии — нетипично много для команды Томи Ламсы, у которой это ситуативное действие или мера организации вбрасывания. Почему много? Потому что никак иначе. К воротам не пробраться, пока будешь катить — возьмут в клещи.

Фото:«Ак Барс»

Жаль, нет карты бросков. Но и без нее очевидно, что «пятак» перед воротами Игоря Бобкова был местом курортного отдыха. В хорошем матче там надо писать сиквел «Божественной комедии» Данте Алигьери про десятый круг ада. Там было мало нагрузки. Хотя после «Сибири» Ламса говорил о простой игре.

СЮ Ак Барс Δ
Corsi for (CF) 59 52 7
CF, % 53,15% 46,85% 6,31%
Голы 5 на 5 0 0 0
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 25 13 12
PDO, % 100,00% 100,00% 0,00%
Броски мимо створа 18 34 -16
БВ вообще 28 20 8
Доля БВ в общем числе бросков 60,87% 37,04% 23,83%
БВ за минуту в атаке 2,70 2,29 0,41
Блокшоты за минуту в защите 1,15 1,93 -0,78
БВ после ВВбр 5 на 5 1 0 1
БВ со входа в зону 5 на 5 6 1 5
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 1 3 -2
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 1 1 0
БВ первой тройки 8 4 4
БВ защитников 5 5 0
Пробросы 5 на 5 2 5 -3
ВВбр после пробросов 4 3 1
Вход 5 на 5 28 16 12
Брак при входе 5 на 5 29 19 10
Эффективные попытки входа, % 49,12% 45,71% 3,41%
Вброс 5 на 5 3 3 0
Брак при вбросе 5 на 5 8 11 -3
Эффективные попытки вброса, % 27,27% 21,43% 5,84%
Использование входа 5 на 5, % 83,82% 71,43% 12,39%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 36 20 16
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 82 58 24
Эффективные смены в атаке, % 43,90% 34,48% 9,42%
Вход 5 на 5 с БВ 12 8 4
Вход 5 на 5 с БВ, % 21,05% 22,86% -1,80%
Вброс 5 на 5 с БВ 1 1 0
Вброс 5 на 5 с БВ, % 9,09% 7,14% 1,95%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 15 10 5
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 12,71% 12,82% -0,11%

«Ак Барс» играл гибко и не шел шашки наголо. Если надо — бросок ради вбрасывания или проброс. «Ак Барс» играл по указанной технике. В атаке быстрый перепас, в защите — клюшки на лед ради прерванного паса и чистый отбор в центре зоны.

В третьем периоде это дало им контроль. Когда они шли в широкий раскат из своей зоны, «юлаевцы» даже не выдвигались в среднюю часть площадки, не говоря о форчеке. Хотя казалось бы, соперник медленно идет в атаку, когда прессинговать, если не сейчас?

В третьем периоде единственное подобие опасного момента было при выходе 2 в 1. Но и эту возможность отличиться погасил Дмитрий Юдин.

У этого состава казанцев нет зашкаливающего уровня мастерства — успех порожден взаимопомощью. С трудом в число звезд можно включить потускневшего Дмитрия Кагарлицкого. По ту сторону — сразу Метсола, Хартикайнен и Кадейкин.

Дмитрий Квартальнов — сильный и опытный тренер. Факт — один из лучших в России. Недаром Ламса весной на пресс-конференциях называл «Ак Барс» одной из сильнейших команд. Но его можно побеждать. Это делали Вячеслав Быков, Алексей Кудашов, Боб Хартли.

В итоге получилось продолжение весенней серии плей-офф. Клуб из Татарстана даже потроллил соперника в соцсетях записью «5-0 в серии». Практически та же картина. Лидерское звено заблокировано теми же, остальные звенья — слаженностью и эффективностью.

Из редких положительных моментов — меньшинство, усилия Александра Кадейкина и Данила Башкирова по контролю шайбы и началу атак и, конечно, драка Евгения Лисовца с Дмитрием Воронковым, в которой преуспел защитник уфимцев.

Такие игры — показатель характера и креатива. С первых секунд ясно, что тут будет иной хоккей. За победу такие же два очка в таблице, как против СКА или «Барыса», но абсолютно различное содержание, уровень эмоций, сложности и важности.

Кажется, «Салават» ничему не научился. 12 октября — попытка нас разубедить.

Короткой строкой

Впервые в матче «юлаевцев» применено новое правило КХЛ, позволяющее арбитру заменить большой дисциплинарный штраф на малый после видеопросмотра эпизода. Илья Сафонов получил вместо 5+20 обычные 2 минуты после удара Андрея Зубарева.

Девять игр кряду Александр Кадейкин выигрывает более половины вбрасываний. 69,99% за отрезок. За пять последних игр удивительные 74,46%.

В день важнейшего матча со старта сезона клуб не подготовил ни одного комментария игроков. Учитывая ажиотаж вокруг «Зеленого дерби», околохоккей «Салавата» удивил пассивностью.

Дерби зеленое, но команда хозяев вышла на лед в черной форме, как и во все остальные выходные. Это вызвало немало вопросов у болельщиков, ожидавших специальный комплект. Но дело просто в некоторых организационных сложностях — «Ак Барс» не отказался от особых свитеров.

Фото:«Ак Барс»

«СЮ» проиграл Зеленое дерби всухую впервые за 17 матчей регулярки. Последний такой случай был в день дебюта лого противостояния — 0:5 дома 22 ноября 2017.

С 29 ноября 2017 (1:0) Уфа не побеждает в Казани. Проиграны 9 игр регулярки и еще 2 в плей-офф.

За последние четыре игры у «юлаевцев» всего один гол 5 на 5.

На данный момент подопечные Томи Ламсы не могут поразить ворота соперника на протяжении 102 минут 27 секунд. 17-й случай безголевого периода в 100+ минут.

Следующий матч: 5 октября, 21:30. «Сочи» — «Салават Юлаев». БСТ

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