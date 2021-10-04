«Да будет дерби» — гласил огромный баннер на фан-секторе хозяев.
Встречу «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» Башкортостан и Татарстан ждали с нетерпением. Самое горячее и принципиальное противостояние в КХЛ еще никогда не было дополнено таким жгучим чувством реванша. Весенние 0-4 в серии — тяжелая рана.
Дерби не состоялось. Нет, игру внезапно не отменили. Просто в исполнении уфимцев получился рядовой матч. И само отношение к нему оказалось губительно для гостей.
«Зеленое дерби» — история не только про тактические схемы и подбор игроков. В основе любого человеческого контакта лежит ощущение. В основе «Зеленого дерби» — страстное желания победить именно этого соперника.
Матчи Уфа — Казань выделяются в календаре заранее. У них с 2017-го года есть собственный логотип, а с 2019-го — даже отдельный комплект формы. За противостоянием история в десятки лет. Спорт двух республик невозможен без попыток одолеть соседа.
Даже если все смахнуть в сторону — эпического фиаско в минувшем плей-офф уже достаточно, чтобы заправить гремучим топливом машину спортивной злости. 0-4 — этот счет во втором раунде звенит до сих пор как самое громкое поражение в новейшей истории.
Игроки вышли на лед, словно ничего этого не было. «Бело-зеленые» постарались сыграть хладнокровно и рационально. И зря, ведь соперник горит. Хоккеисты «Ак Барса» вышли на битву, хотя не им надо оправдываться за март.
Скорость, силовая борьба, форчек, обыкновенная ярость — в этом команда Уфы очень сильно отстала, пытаясь действовать как обычно. В итоге это обернулось элементарной робостью перед агрессией, которую в хоккее не прощают.
В этом виде спорта ты или злой, или проиграл. На матчах «Ак Барса» с «Салаватом» адреналин и тестостерон должны вырабатываться в объеме маленькой страны. Это кусочек плей-офф в любое время года.
Вторая минута — «пожар» у своих ворот под обычным давлением на пару Коледов — Науменков. Трижды за первые пять минут — перехват в зоне гостей (включая большинство), один с броском. Первое удаление Шакира Мухамадуллина — их в матче будет два.
И наконец, безголевая игра 5 на 4. Вернее, безголевая для Уфы — ведь «Ак Барс» забросил шайбу, имея на одного игрока меньше. Впервые в истории КХЛ счет в «Зеленом дерби» открыт в меньшинстве. В этом голе — вся суть неуверенности из первой двадцатиминутки.
«Он сам упал, осталось только попасть», — ухмылялся после матча номер 95.
Голая статистика:
Индивидуально Сергей Шмелев и Шакир Мухамадуллин провели слабый матч.
Нападающий под номером 93 не создал никакой ощутимой угрозы ни сам, ни для партнеров. В первой попытке большинства он словно забыл, что делать. В случае первого гола он совершил потерю, результат которой смаковали Галимов и Коваленко.
Сергей оставил зону комфорта на другом контиенте. Форвард за карьеру сыграл лишь 14 матчей в плей-офф. Выступая за «Атлант», «Спартак» и «Сочи», он не мог ощутить хардкор в принципе. При всем уважении к московским клубам, их встречи не поставить в один ряд с «Зеленым дерби».
Этот опыт должен ему многое дать. В следующем матче башкирская команда гостит как раз у «Сочи» — безнадежного аутсайдера с недавно назначенным трэш-токером и фанатом Романа Ротенберга на место тренера. Шмелев сможет перезагрузиться.
Мухамадуллин дважды удалился, мало что сделал как в первой, так и во второй спецбригаде (в первую все-таки вернули выздоровевшего Филипа Ларсена). Пожалуй, 19-летний защитник попал под давление — физическое и эмоциональное.
Шакир из-за перелома руки не играл в плей-офф 2021 даже за «Толпар». В «регулярках» провел доселе пять «Зеленых дерби», но в двух случаях его игровое время было символическим, а в прошлом сентябре «юлаевцев» накрыл коронавирус и с таким составом накал не ощутить.
Ключевое — проспект «Нью-Джерси» еще не выходил на топ-матч в качестве защитника первой пары и полноценного лидера обороны. Естественно, что было больше внимания и изучения. К такому тренерам тяжело подготовить совсем молодого игрока.
Зато тренеры могли и обязаны были подготовиться к хотя бы подобию реванша, которое хоккейное сообщество ждало полгода. Но клуб не выучил уроки из болезненного поражения. Более того, некоторые решения буквально повторялись.
Только ленивый не говорил в марте, что звено Бурмистрова сдерживает финскую тройку. Ничего не изменилось. Дмитрий Квартальнов продолжил накладывать их на линию Сакари Маннинена и они продолжили разрушение. Финны дважды пошли на проброс и один раз из-за своих «охранников».
Тренеры не сделали с этим ничего. Игра легионеров не сместилась в сторону поперечных пасов, неожиданных оставлений после входа в зону или скрестного движения. Финны играют ровно так же. Что ж, Бурмистров, Лукоянов и Глухов тоже не изменились.
Почему Томи Ламса даже не попытался увести легионеров от тройки Бурмистрова? Наставник команды сослался на правило смен — хозяева выводят игроков на лед после гостей. Ушел от ответа.
Потому что с Ламсой на одной скамейке два тренера, которые знают, как использовать наложения и избегать их в обход этого правила. Николай Цулыгин успешно применял это два плей-офф подряд. От Виктора Козлова о возможности такой техники я слышал лично.
Я утверждаю, что поражение от «Ак Барса» — во многом тренерское. И от Ламсы пошло не только странное флегматичное отношение к самому жаркому противостоянию в КХЛ.
Вернемся к розыгрышу большинства. Сам факт возвращения Кадейкина к четырем легионерам — ход ва-банк. Клуб усиленно месяц создавал вторую спецбригаду. И в критический момент вернулся к старой конфигурации, которая «Ак Барсу» в плей-офф не создала никаких проблем. Кризис идей.
«Северсталь», «Сибирь», «Ак Барс» — что общего в трех поражениях «юлаевцев»? Две связанные друг с другом вещи:
Во всех трех случаях суть проста: «бело-зеленые» никак не могут войти в зону, расставиться и провести сносную «позиционку». Все. После этого тактика рассыпается и сводится к тщетным попыткам сделать что-то другое. Оказывается, чего-то другого нет.
Статистика иллюстрирует сказанное. Бросковый график в целом пологий. Пустой период с 15-й по 25-ю минуты, всего один бросок по воротам за первые десять (чуть больше) минут третьего периода.
6-1 по броскам после пересечения синей линии — нетипично много для команды Томи Ламсы, у которой это ситуативное действие или мера организации вбрасывания. Почему много? Потому что никак иначе. К воротам не пробраться, пока будешь катить — возьмут в клещи.
Жаль, нет карты бросков. Но и без нее очевидно, что «пятак» перед воротами Игоря Бобкова был местом курортного отдыха. В хорошем матче там надо писать сиквел «Божественной комедии» Данте Алигьери про десятый круг ада. Там было мало нагрузки. Хотя после «Сибири» Ламса говорил о простой игре.
|СЮ
|Ак Барс
|Δ
|Corsi for (CF)
|59
|52
|7
|CF, %
|53,15%
|46,85%
|6,31%
|Голы 5 на 5
|0
|0
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|25
|13
|12
|PDO, %
|100,00%
|100,00%
|0,00%
|Броски мимо створа
|18
|34
|-16
|БВ вообще
|28
|20
|8
|Доля БВ в общем числе бросков
|60,87%
|37,04%
|23,83%
|БВ за минуту в атаке
|2,70
|2,29
|0,41
|Блокшоты за минуту в защите
|1,15
|1,93
|-0,78
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|0
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|6
|1
|5
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|1
|3
|-2
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|1
|1
|0
|БВ первой тройки
|8
|4
|4
|БВ защитников
|5
|5
|0
|Пробросы 5 на 5
|2
|5
|-3
|ВВбр после пробросов
|4
|3
|1
|Вход 5 на 5
|28
|16
|12
|Брак при входе 5 на 5
|29
|19
|10
|Эффективные попытки входа, %
|49,12%
|45,71%
|3,41%
|Вброс 5 на 5
|3
|3
|0
|Брак при вбросе 5 на 5
|8
|11
|-3
|Эффективные попытки вброса, %
|27,27%
|21,43%
|5,84%
|Использование входа 5 на 5, %
|83,82%
|71,43%
|12,39%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|36
|20
|16
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|82
|58
|24
|Эффективные смены в атаке, %
|43,90%
|34,48%
|9,42%
|Вход 5 на 5 с БВ
|12
|8
|4
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|21,05%
|22,86%
|-1,80%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|1
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|9,09%
|7,14%
|1,95%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|15
|10
|5
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|12,71%
|12,82%
|-0,11%
«Ак Барс» играл гибко и не шел шашки наголо. Если надо — бросок ради вбрасывания или проброс. «Ак Барс» играл по указанной технике. В атаке быстрый перепас, в защите — клюшки на лед ради прерванного паса и чистый отбор в центре зоны.
В третьем периоде это дало им контроль. Когда они шли в широкий раскат из своей зоны, «юлаевцы» даже не выдвигались в среднюю часть площадки, не говоря о форчеке. Хотя казалось бы, соперник медленно идет в атаку, когда прессинговать, если не сейчас?
В третьем периоде единственное подобие опасного момента было при выходе 2 в 1. Но и эту возможность отличиться погасил Дмитрий Юдин.
У этого состава казанцев нет зашкаливающего уровня мастерства — успех порожден взаимопомощью. С трудом в число звезд можно включить потускневшего Дмитрия Кагарлицкого. По ту сторону — сразу Метсола, Хартикайнен и Кадейкин.
Дмитрий Квартальнов — сильный и опытный тренер. Факт — один из лучших в России. Недаром Ламса весной на пресс-конференциях называл «Ак Барс» одной из сильнейших команд. Но его можно побеждать. Это делали Вячеслав Быков, Алексей Кудашов, Боб Хартли.
В итоге получилось продолжение весенней серии плей-офф. Клуб из Татарстана даже потроллил соперника в соцсетях записью «5-0 в серии». Практически та же картина. Лидерское звено заблокировано теми же, остальные звенья — слаженностью и эффективностью.
Из редких положительных моментов — меньшинство, усилия Александра Кадейкина и Данила Башкирова по контролю шайбы и началу атак и, конечно, драка Евгения Лисовца с Дмитрием Воронковым, в которой преуспел защитник уфимцев.
Такие игры — показатель характера и креатива. С первых секунд ясно, что тут будет иной хоккей. За победу такие же два очка в таблице, как против СКА или «Барыса», но абсолютно различное содержание, уровень эмоций, сложности и важности.
Кажется, «Салават» ничему не научился. 12 октября — попытка нас разубедить.
Впервые в матче «юлаевцев» применено новое правило КХЛ, позволяющее арбитру заменить большой дисциплинарный штраф на малый после видеопросмотра эпизода. Илья Сафонов получил вместо 5+20 обычные 2 минуты после удара Андрея Зубарева.
Девять игр кряду Александр Кадейкин выигрывает более половины вбрасываний. 69,99% за отрезок. За пять последних игр удивительные 74,46%.
В день важнейшего матча со старта сезона клуб не подготовил ни одного комментария игроков. Учитывая ажиотаж вокруг «Зеленого дерби», околохоккей «Салавата» удивил пассивностью.
Дерби зеленое, но команда хозяев вышла на лед в черной форме, как и во все остальные выходные. Это вызвало немало вопросов у болельщиков, ожидавших специальный комплект. Но дело просто в некоторых организационных сложностях — «Ак Барс» не отказался от особых свитеров.
«СЮ» проиграл Зеленое дерби всухую впервые за 17 матчей регулярки. Последний такой случай был в день дебюта лого противостояния — 0:5 дома 22 ноября 2017.
С 29 ноября 2017 (1:0) Уфа не побеждает в Казани. Проиграны 9 игр регулярки и еще 2 в плей-офф.
За последние четыре игры у «юлаевцев» всего один гол 5 на 5.
На данный момент подопечные Томи Ламсы не могут поразить ворота соперника на протяжении 102 минут 27 секунд. 17-й случай безголевого периода в 100+ минут.