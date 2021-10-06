Энергосберегающий режим. Тяжелый и вымученный успех «юлаевцев» в Сочи

Игра в Сочи больше не была практически ничем примечательна. Можно выделить тяжелые столкновения с участием Владислава Лукина и Данила Алалыкина, но они будут в порядке. Харти набрал 400 (и уже 401) очков в КХЛ с учетом плей-офф — 15-й в истории такой игрок. Важная веха.