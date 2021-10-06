Энергосберегающий режим. Тяжелый и вымученный успех «юлаевцев» в Сочи

Бывают игры, которые тяжело воспринимать. В Сочи «Салават Юлаев» провел одну из таких — много брака, остановок, вязкое и тяжелое движение. Сказались и действия соперника — «Сочи» в числе главных аутсайдеров сезона и с таким составом не может сделать многого.
Не сказать, что «леопарды» были совсем уж безнадежны. Нет, поначалу у них был приличный форчекинг и в течение встречи они пару раз колко контратаковали.
По качеству входа даже оказались лучше более мастеровитых гостей. Правда, большой пользы это не принесло. Прочее статистически незначимо.
|СЮ
|Сочи
|Δ
|Corsi for (CF)
|62
|36
|26
|CF, %
|63,27%
|36,73%
|26,53%
|Голы 5 на 5
|3
|0
|3
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|24
|11
|13
|PDO, %
|112,50%
|87,50%
|25,00%
|Броски мимо створа
|31
|17
|14
|БВ вообще
|27
|14
|13
|Доля БВ в общем числе бросков
|47,46%
|45,16%
|2,30%
|БВ за минуту в атаке
|2,53
|1,79
|0,74
|Блокшоты за минуту в защите
|1,41
|1,27
|0,14
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|0
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|0
|0
|0
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|3
|6
|-3
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|3
|3
|0
|БВ первой тройки
|5
|6
|-1
|БВ защитников
|10
|3
|7
|Пробросы 5 на 5
|3
|7
|-4
|ВВбр после пробросов
|7
|3
|4
|Вход 5 на 5
|23
|28
|-5
|Брак при входе 5 на 5
|17
|11
|6
|Эффективные попытки входа, %
|57,50%
|71,79%
|-14,29%
|Вброс 5 на 5
|0
|0
|0
|Брак при вбросе 5 на 5
|6
|5
|1
|Эффективные попытки вброса, %
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|Использование входа 5 на 5, %
|86,96%
|88,64%
|-1,68%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|38
|32
|6
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|82
|61
|21
|Эффективные смены в атаке, %
|46,34%
|52,46%
|-6,12%
|Вход 5 на 5 с БВ
|11
|9
|2
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|27,50%
|23,08%
|4,42%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|0
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|14
|11
|3
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|11,67%
|11,83%
|-0,16%
Ярчайший эпизод связан с решением Юхи Метсолы сменить амплуа и стать защитником.
Подопечные недавно назначенного одиозного Андрея Назарова нанесли два броска по воротам примерно с 15-й по 50-ю минуты. Главный тренер хозяев сказал, что уфимцы хорошо зачищали свою зону (еще сказал, что ему нравится башкирская нефть).
«Юлаевцы» начинали довольно медленно и тяжело. Команда казалась очень уставшей физически и эмоционально после заваленного позавчера «Зеленого дерби», пусть главный тренер Томи Ламса и связывал такой старт больше с желанием действовать терпеливо.
К словам Ламсы надо всегда относиться скептически. Главный тренер уфимского клуба второй сезон подряд общается с прессой крайне уклончиво и неохотно. Наставник команды очень бережет свой и командный имидж.
Есть неочевидный нюанс, связанный с особенностью постройки стадиона «Большой» — как рассказал эксперт БСТ (и многолетний лидер и капитан «Сочи») Никита Щитов, в ледовом дворце душно. Форвард Степан Санников подтвердил, что некоторым одноклубникам поначалу было тяжело дышать.
Любопытно, что именно в день матча Испания выдала в Россию бизнесмена, обвиняемого в хищении более 400 миллионов рублей на олимпийских объектах в Сочи. Дико и вредно, что один из клубов КХЛ постоянно играет в условиях развития гипоксии.
Долго авантюра Метсолы была ключевым хайлайтом встречи. «Салават» никак не мог забросить. Зато по пути было продолжение эксперимента. При розыгрыше большинства 5 на 3 на льду задействовали пять форвардов: финская тройка, усиленная Александром Кадейкиным и Сергеем Шмелевым.
В таких тяжелых матчах первый гол часто бывает либо несуразным, либо необычным. Отличился защитник Михаил Науменков, в последний раз забивавший 20 матчей «регулярки» и 9 встреч плей-офф назад — 28 января. Действовал органично на типичной позиции нападающего, будто забивает так 15 раз за сезон.
После очень долгого видео-просмотра арбитры не усмотрели помехи защищавшему ворота хозяев Максиму Третьяку. Так прервалась голевая засуха команды из Башкирии. «Юлаевцы» не могли забросить 130 минут и 16 секунд — седьмой самый безголевой период в истории клуба в КХЛ.
В том же периоде — еще один неожиданный герой. Вернувшийся после травмы Степан Санников из четвертого звена оформил первую за Уфу и первую за 21 матч шайбу, воспользовавшись «подарком» после неловких передач «Сочи». Первая шайба с 21 сентября 2020-го.
В похожем ключе, только в зоне хозяев отличился Теему Хартикайнен после перехвата Маркуса Гранлунда.
Номер 70 прервал трехматчевый отрезок без результативных баллов. Но 5+2 за 13 матчей — все равно неожиданно скромный показатель для Харти. В ближайших домашних матчах мы обратим более пристальное внимание на игру нападающего.
Тем более, эта серия — пожалуй, самая «горячая» дома за всю осень: едут «Йокерит», СКА и «Ак Барс». Поспорить могут лишь «домашки» в конце января (ЦСКА, «Ак Барс», «Барыс») и февраля («Авангард», «Барыс», «Металлург»).
Игра в Сочи больше не была практически ничем примечательна. Можно выделить тяжелые столкновения с участием Владислава Лукина и Данила Алалыкина, но они будут в порядке. Харти набрал 400 (и уже 401) очков в КХЛ с учетом плей-офф — 15-й в истории такой игрок. Важная веха.
Но эти моменты мы могли бы внести и под категорию «Короткой строкой». В остальном матч вышел совершенно блеклым и несодержательным. В домашней серии станет ясно, действительно ли такая вялость связана с желанием тренерского штаба играть экономично.
В противном случае окажется, что команда просела физически и восьмиматчевая серия побед заиграет совсем новыми красками. Болельщиков должен радовать не только счет, но и содержание хоккея.
Победа позволила команде из Башкирии вернуть второе место в восточной конференции. Спустя четверть «регулярки» подопечные Томи Ламсы имеют 22 очка в 14 матчах. Так же 22 очка у «Трактор», но челябинцы меньше побеждали в основное время. Лидер — «Металлург», 26 баллов.
«Сочи» с юмором обыграл ревизорское хобби защитника Андрея Зубарева. Маскот хозяев демонстративно убрался в раздевалке уфимцев и заодно потроллил клуб за то, что «Салават» до сих пор не организовал ни одно интервью экс-сочинца Сергея Шмелева.
Юха Метсола сыграл «на ноль» 30-й матч в «регулярках» КХЛ. 15 из них — за клуб из Уфы.
Александр Кадейкин 10 подряд матчей выигрывает более половины единоборств «на точке». За отрезок — 70,39% успеха.
Владислав Лукин провел три силовых приема во второй раз на уровне «гладких» сезонов. 24-летний форвард сыграл вторую встречу после возвращения из «Тороса».
Во второй раз на уровне регулярных чемпионатов КХЛ «Салават» одержал «сухую» победу после «сухого» поражения. Ранее это было в сезоне 14/15: за гостевым проигрышем «Автомобилисту» в гостях 0:3 последовала победа в Казани над «Ак Барсом» 1:0Б.