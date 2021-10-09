Никаких больше шуток. «Юлаевцы» фактически «отскочили» в матче с «Йокеритом»

«Йокерит» — официально самый неудобный соперник «Салавата Юлаева» на уровне «регулярок» на данный момент. До очередной встречи на башкирском льду финский клуб выиграл пять последних противостояний. В Уфе — тоже пять.
Предыдущая победа была 11 декабря 2018 в гостях (3:2). Предыдущий — и единственный — домашний успех датируется 24 октября 2015 (4:0). За это время в команде менялись главные тренеры, руководители, менеджеры и игроки.
Достаточно сказать, что Теему Хартикайнен — единственный игрок «зелено-белых», который принимал участие в последней домашней виктории, а Сакари Маннинен и Джефф Плэтт еще выступали в составе «джокеров».
Напомним, недавно уфимцы так же прервали шестиматчевую серию поражений от «Локомотива», который не удавалось обыграть с 10 декабря 2017-го, а на выезде — с 7 декабря 2015.
До игры в клубных соцсетях появилось видео с попыткой потроллить «Йокерит»: тренерский штаб был изображен рабочими в гараже. «Может, мы как обычно снимем у соперника полсостава?» — обсуждали они план на матч (орфография сохранена).
«Салават» вводит своих же болельщиков в заблуждение: как мы подробно разбирали, недопуск игроков «юлаевцев» на матч в Хельсинки был вызван действиями мэрии и клуб был предупрежден обо всех антиковидных мерах одновременно с «Йокеритом», хотя изначально заявлял обратное.
В той истории неправы только власти финской столицы. И вставший в позицию жертвы «Салават».
Так же «тренеры» в видео отметили, что нынешний план на игру должен быть лучше, чем с «Автомобилистом» (1:5). Но тогда их второй вратарь пропустил три легкие шайбы с дальней дистанции — поражение не было связано с тактикой или планом на матч, это индивидуальные ошибки.
Наконец, изображать тренеров лидера Запада курящими разнорабочими в гараже во всех смыслах грубо. Если уж клуб пытается вести социальные сети с юмором, лучше делать акцент на качестве шуток и не пытаться освоить каждый инфоповод.
Любое изменение в двух первых звеньях — повод для обсуждения. На сей раз их внезапно два: место Маркуса Гранлунда на левом краю первой линии занял Данил Башкиров, на позиции Александра Кадейкина в качестве второго центра оказался Петр Хохряков.
Ни один из игроков не значится в списке травмированных. Как заявил перед матчем главный тренер Томи Ламса, Гранлунд приболел. По ходу матча стало известно, что Кадейкин сломал палец на ноге в гостевой встрече с «Сочи».
Маркус Гранлунд — лучший бомбардир и ассистент команды (2+12), Александр Кадейкин — лучший центр (66,2% ВВбр) и лидер по показателю полезности (+8).
В начале сезона клуб впечатляюще оперативно сообщал о травмах игроков и даже в общих словах указывал на характер повреждения. Видимо, больше не будет. Технически оба хоккеиста не в списке травмированных, но суть в том, чтобы проинформировать болельщиков.
Отсутствие Кадейкина особенно явно ощущалось на точке вбрасывания. Никто, кроме Джеффа Плэтта, не преодолел рубеж в 50% выигранных единоборств. Жаль, что не состоялось противостояние уфимского номера 78 с Ханнесом Бьерниненом — они вдвоем лидируют в КХЛ по игре на «точке».
Любопытно решение поместить в первую тройку именно Данила Башкирова. 20-летний уроженец Тюмени выступает в системе Уфы с 2018-го года и явно прогрессирует. Да, он изначально обменивался в статусе игрока сборной U17, но далее выступал и за «юниорку», и за «молодежку».
Башкиров не обладает выдающимися габаритами и ему не помешало бы стать физически мощнее — даже не хоккеист с ростом 188 см массой 77 кг считается худым. Пока он выступает в КХЛ, это не большая проблема.
И это «пока» — не иллюзорный намек на будущее в НХЛ даже без драфта. Нападающий отлично контратакует в меньшинстве, умеет цепляться на подборе в чужой зоне, способен ускориться за шайбой в ситуации гибридного проброса. Прямо сейчас это один из самых быстрых и цепких игроков «СЮ».
В матче с «Йокеритом» номер 19 в пределе достиг скорости 36,4 км/ч — на короткой дистанции он оказался самым быстрым. По средней скорости (13,98 км/ч) лишь седьмой. Но этот показатель говорит о малом. Хоккей — игра коротких дистанций.
Советую почитать статью тренера по физподготовке Эдуарда Занковца об исследовании ускорения игроков «Ак Барса» — суть в том, что хоккеист должен уметь «взрываться» на короткой дистанции. Длинные просто не нужны. Их в реальной игре почти нет. Поэтому кроссы — атавизм.
Естественно, рано или поздно Гранлунд выздоровеет. Либо раньше вернется Родион Амиров и место дадут ему. Башкирову надо выжимать все из уникальной возможности. В том, что он удалился — нет беды. Он молод и очень быстро учится — уже больше очков, за весь прошлый сезон.
— Он нападающий новой волны, который умеет хорошо играть и в атаке, и в защите. Он быстро катается и может забивать шайбы. Мне очень нравится, как он играет. Думаю, в ближайшем будущем он может стать одним из лучших игроков нашей команды, — высоко оценил форварда главный тренер.
Через такие игры болельщики могут учиться новому в понимании хоккея как тактической игры. Даже на уровне ощущений и наблюдения за динамикой и эмоциями встречи было понятно, что на площадке происходит нечто нетипичное для «Уфа-Арены».
Тезисно обозначим отличительные черты «Йокерита».
Ключевое — «джокеры» выстраивают схему 1-1-3. Это само по себе «ого». Почти все играют 2-2-1 или 1-3-1. Вариант с тремя нападающими за чужой синей линии — радикальный и для КХЛ практически новаторский.
Эта редкая схема позволяла команде Лаури Марьямяки затруднять не сколько продвижение атак хозяев, сколько их вообще начинать. Катание и «химия» финнов нивелировали риски контратак из-за пустой средней зоны: они сжимались в 2-3 в средней, а в своей быстро переходили на индивидуальную зонную защиту.
Катание — в принципе сильная сторона клуба из Хельсинки. К сожалению, многие российские игроки КХЛ уступают по уровню технической подготовки (это логично — в «Йокерите» топовые европейцы). Это не просто скорость, но и удобство исполнения длинных передач и более эффективная игра корпусом.
На такую скорость и резкий переход из обороны в атаку «Салават» мог отвечать лишь контролем в чужой зоне и таким же взрывным стартом из своей зоны — по-другому 1-1-3 не сломать. Очевидно, без приличного катания и не сгодится креатив в коротком пасе, уважаемый «джокерами».
Главный плюс хорошего катания: перемещение в позиционном нападении. Если большинство или «позиционка» в равенстве — никакой статики. Нет такого, как в «СЮ» времен Линуса Умарка, что один человек барражирует с шайбой, остальные стоят — очень много перекрестного движения навстречу.
Статистически и по содержанию команда из финской столицы выдала качественный хоккей и большую часть времени создавала существенные трудности «юлаевцам». Выделим некоторые непростые отрезки:
При этом в прошлом сезоне команда даже приблизительно не казалась настолько идейной и интересной. А главный тренер Лаури Марьямяки — тот же самый.
Не сильно отстав по числу бросковых попыток, «зелено-белые» капитально отстали по качеству прохождения средней зоны, по общему числу атак и по количеству бросков по воротам за минуту в чужой зоне.
|СЮ
|Йокерит
|Δ
|Corsi for (CF)
|38
|42
|-4
|CF, %
|47,50%
|52,50%
|-5,00%
|Голы 5 на 5
|2
|1
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|12
|17
|-5
|PDO, %
|110,78%
|89,22%
|21,57%
|Броски мимо створа
|18
|20
|-2
|БВ вообще
|23
|33
|-10
|Доля БВ в общем числе бросков
|56,10%
|62,26%
|-6,17%
|БВ за минуту в атаке
|2,46
|3,29
|-0,83
|Блокшоты за минуту в защите
|0,60
|0,96
|-0,36
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|4
|-4
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|2
|0
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|4
|6
|-2
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|1
|3
|-2
|БВ первой тройки
|5
|6
|-1
|БВ защитников
|9
|12
|-3
|Пробросы 5 на 5
|5
|2
|3
|ВВбр после пробросов
|4
|3
|1
|Вход 5 на 5
|14
|23
|-9
|Брак при входе 5 на 5
|12
|15
|-3
|Эффективные попытки входа, %
|53,85%
|60,53%
|-6,68%
|Вброс 5 на 5
|0
|5
|-5
|Брак при вбросе 5 на 5
|13
|12
|1
|Эффективные попытки вброса, %
|0,00%
|29,41%
|-29,41%
|Использование входа 5 на 5, %
|66,67%
|69,09%
|-2,42%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|18
|32
|-14
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|50
|70
|-20
|Эффективные смены в атаке, %
|36,00%
|45,71%
|-9,71%
|Вход 5 на 5 с БВ
|7
|14
|-7
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|26,92%
|36,84%
|-9,92%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|2
|-2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|11,76%
|-11,76%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|9
|22
|-13
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|13,24%
|21,57%
|-8,33%
Ничего не бывает идеально. Слабое место состава гостей — вратари. Юнне Ювонен не убеждает по сезону, основной вратарь Андерс Линдбек то внезапно бросится из ворот, то отобьет в поле. Если бы у них был тот же Юха Метсола, приключений пережили бы сильно меньше.
Два гола в первом периоде — парадокс. 2:0 не по игре. Гол Евгения Лисовца — чисто вратарский. Едва ли защитник даже сам надеялся на такое счастье.
По второму вопросов нет. Но даже он — минутное помешательство. Больше явных шансов отличиться у уфимцев практически не было. Разве что попытка тачдауна на 36-й минуте и непопадание Харти по пустым воротам на 7-й минуте после первой затяжной смены в атаке.
По большому счету, «Салават» очень долго вынужден был играть фактически вторым номером. Для подопечных Томи Ламсы, привыкших к активному стилю, это выход из зоны комфорта. Этот опыт тоже нужен.
Дисциплина подвела гостей больше, чем вратари. Фол Бьернинена — сразу после вбрасывания (и они потеряли большинство). Удаления Енсена и Турунена — в атаке. О’Нилл нарушил в средней.
Изначально многие не поняли (трибуны даже загудели), что на 59-й минуте удаляют именно Тему Турунена, а не Владислава Картаева — лишь на повторе удалось разглядеть, что он прихватил рукой клюшку уфимского номера 98.
Это стало предвестником победного шага в овертайме.
Все же положительного впечатления команда Уфы не оставила. Эта победа не была завоевана. Проще говорили, «отскочили» — не «СЮ» сыграл лучше, а «Йокерит» в нескольких сменах хуже. Потерять 2:0 — непозволительная роскошь.
Не зря несколько пресс-конференций назад Томи Ламса говорил, что команде надо уметь действовать, имея преимущество в счете. Оказалось, что это действительно до сих пор проблема, как и в прошлом сезоне.
Жаль, что встреча вызвала очень малый зрительский интерес. Клуб не сумел заполнить разрешенную часть «Уфа-Арены» — явилось всего 2238 зрителей. Досадно, потому что можно было увидеть совсем непривычную манеру игры и непростое испытание для хозяев льда.
Несмотря на успех, последние четыре матча команда находится явно не в своей тарелке: не такие высокие скорости, как в начале сентября, явные игровые проблемы в созидании, пополнившийся лазарет.
Тем не менее, этот непростой период должен показать, кто есть кто в коллективе и закалить команду. Ближайшие матчи против СКА и «Ак Барса» — отличный стресс-тест.
Утром в день матча Теему Хартикайнен стал отцом во второй раз — в семье главного финна в КХЛ родилась дочь. Поздравляем форварда с пополнением.
«Йокерит» тоже поздравил Хартикайнена с большим событием.
В одной из попыток розыгрыша большинства «Салават» использовал прием Олега Знарка из прошлого сезона «Спартака»: на льду оказалось три защитника.
Центрфорвард Сакари Маннинен оформил третий гол в овертаймах в «регулярках» КХЛ.
Защитник Евгений Лисовец забросил впервые с 2 декабря 2020-го года. Занятно, что в прошлый раз он поразил ворота как раз «Йокерита».
На входе в «Уфа-Арену» стали требовать сертификат о вакцинации от коронавируса. Соответствующего требования заранее не поступало ни от клуба, ни от КХЛ. Судя по обсуждениям, требование избирательно. Неясно, как быть тем, кто привился, не имея профиля на Госуслугах и бумаги с собой.
Матч прошел в рамках благотворительной акции «Зурдобро» — деньги с продаж масок пойдут в фонд «Подарок Ангелу». Но об этом не говорило ничего, кроме одного поста в соцсетях, одного упоминания на кубе (после моего разговора с одним из сотрудников) и шрифта на разных поверхностях.
Не было ни фото масок, ни фото игроков в них, ни просто напоминания. С таким подходом много средств не собрать. Благотворительность требует должного внимания и освещения. В противном случае это просто громкие красивые слова для галочки.