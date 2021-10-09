Никаких больше шуток. «Юлаевцы» фактически «отскочили» в матче с «Йокеритом»

Матч прошел в рамках благотворительной акции «Зурдобро» — деньги с продаж масок пойдут в фонд «Подарок Ангелу». Но об этом не говорило ничего, кроме одного поста в соцсетях, одного упоминания на кубе (после моего разговора с одним из сотрудников) и шрифта на разных поверхностях.