Никаких больше шуток. «Юлаевцы» фактически «отскочили» в матче с «Йокеритом»

Аналитика
Никаких больше шуток. «Юлаевцы» фактически «отскочили» в матче с «Йокеритом»
Никаких больше шуток. «Юлаевцы» фактически «отскочили» в матче с «Йокеритом»
Вчера, 10:22Азамат ШавлуковФото: «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» одолел «Йокерит» 3:2ОТ в домашней игре КХЛ

Необычная тактика финского клуба, шанс Данила Башкирова раскрыться заново в первом звене и окончание серии поражений от «джокеров» — в обзоре Mkset.

Сначала «Локомотив», теперь — «джокеры»

«Йокерит» — официально самый неудобный соперник «Салавата Юлаева» на уровне «регулярок» на данный момент. До очередной встречи на башкирском льду финский клуб выиграл пять последних противостояний. В Уфе — тоже пять.

Предыдущая победа была 11 декабря 2018 в гостях (3:2). Предыдущий — и единственный — домашний успех датируется 24 октября 2015 (4:0). За это время в команде менялись главные тренеры, руководители, менеджеры и игроки.

Достаточно сказать, что Теему Хартикайнен — единственный игрок «зелено-белых», который принимал участие в последней домашней виктории, а Сакари Маннинен и Джефф Плэтт еще выступали в составе «джокеров».

Фото:«Салават Юлаев»

Напомним, недавно уфимцы так же прервали шестиматчевую серию поражений от «Локомотива», который не удавалось обыграть с 10 декабря 2017-го, а на выезде — с 7 декабря 2015.

Шутить тоже надо уметь

До игры в клубных соцсетях появилось видео с попыткой потроллить «Йокерит»: тренерский штаб был изображен рабочими в гараже. «Может, мы как обычно снимем у соперника полсостава?» — обсуждали они план на матч (орфография сохранена).

«Салават» вводит своих же болельщиков в заблуждение: как мы подробно разбирали, недопуск игроков «юлаевцев» на матч в Хельсинки был вызван действиями мэрии и клуб был предупрежден обо всех антиковидных мерах одновременно с «Йокеритом», хотя изначально заявлял обратное.

В той истории неправы только власти финской столицы. И вставший в позицию жертвы «Салават».

Так же «тренеры» в видео отметили, что нынешний план на игру должен быть лучше, чем с «Автомобилистом» (1:5). Но тогда их второй вратарь пропустил три легкие шайбы с дальней дистанции — поражение не было связано с тактикой или планом на матч, это индивидуальные ошибки.

Наконец, изображать тренеров лидера Запада курящими разнорабочими в гараже во всех смыслах грубо. Если уж клуб пытается вести социальные сети с юмором, лучше делать акцент на качестве шуток и не пытаться освоить каждый инфоповод.

Потери в топ-6: болезнь Гранлунда, перелом Кадейкина. Это шанс для Башкирова

Любое изменение в двух первых звеньях — повод для обсуждения. На сей раз их внезапно два: место Маркуса Гранлунда на левом краю первой линии занял Данил Башкиров, на позиции Александра Кадейкина в качестве второго центра оказался Петр Хохряков.

Ни один из игроков не значится в списке травмированных. Как заявил перед матчем главный тренер Томи Ламса, Гранлунд приболел. По ходу матча стало известно, что Кадейкин сломал палец на ноге в гостевой встрече с «Сочи».

Маркус Гранлунд — лучший бомбардир и ассистент команды (2+12), Александр Кадейкин — лучший центр (66,2% ВВбр) и лидер по показателю полезности (+8).

В начале сезона клуб впечатляюще оперативно сообщал о травмах игроков и даже в общих словах указывал на характер повреждения. Видимо, больше не будет. Технически оба хоккеиста не в списке травмированных, но суть в том, чтобы проинформировать болельщиков.

Фото:«Салават Юлаев»

Отсутствие Кадейкина особенно явно ощущалось на точке вбрасывания. Никто, кроме Джеффа Плэтта, не преодолел рубеж в 50% выигранных единоборств. Жаль, что не состоялось противостояние уфимского номера 78 с Ханнесом Бьерниненом — они вдвоем лидируют в КХЛ по игре на «точке».

Любопытно решение поместить в первую тройку именно Данила Башкирова. 20-летний уроженец Тюмени выступает в системе Уфы с 2018-го года и явно прогрессирует. Да, он изначально обменивался в статусе игрока сборной U17, но далее выступал и за «юниорку», и за «молодежку».

Башкиров не обладает выдающимися габаритами и ему не помешало бы стать физически мощнее — даже не хоккеист с ростом 188 см массой 77 кг считается худым. Пока он выступает в КХЛ, это не большая проблема.

И это «пока» — не иллюзорный намек на будущее в НХЛ даже без драфта. Нападающий отлично контратакует в меньшинстве, умеет цепляться на подборе в чужой зоне, способен ускориться за шайбой в ситуации гибридного проброса. Прямо сейчас это один из самых быстрых и цепких игроков «СЮ».

В матче с «Йокеритом» номер 19 в пределе достиг скорости 36,4 км/ч — на короткой дистанции он оказался самым быстрым. По средней скорости (13,98 км/ч) лишь седьмой. Но этот показатель говорит о малом. Хоккей — игра коротких дистанций.

Советую почитать статью тренера по физподготовке Эдуарда Занковца об исследовании ускорения игроков «Ак Барса» — суть в том, что хоккеист должен уметь «взрываться» на короткой дистанции. Длинные просто не нужны. Их в реальной игре почти нет. Поэтому кроссы — атавизм.

Естественно, рано или поздно Гранлунд выздоровеет. Либо раньше вернется Родион Амиров и место дадут ему. Башкирову надо выжимать все из уникальной возможности. В том, что он удалился — нет беды. Он молод и очень быстро учится — уже больше очков, за весь прошлый сезон.

— Он нападающий новой волны, который умеет хорошо играть и в атаке, и в защите. Он быстро катается и может забивать шайбы. Мне очень нравится, как он играет. Думаю, в ближайшем будущем он может стать одним из лучших игроков нашей команды, — высоко оценил форварда главный тренер.

«Йокерит» — хорошая команда, которая провела плохой отрезок. Финны — один из самых необычных по тактике клубов

Через такие игры болельщики могут учиться новому в понимании хоккея как тактической игры. Даже на уровне ощущений и наблюдения за динамикой и эмоциями встречи было понятно, что на площадке происходит нечто нетипичное для «Уфа-Арены».

Тезисно обозначим отличительные черты «Йокерита».

Фото:«Салават Юлаев»

Ключевое — «джокеры» выстраивают схему 1-1-3. Это само по себе «ого». Почти все играют 2-2-1 или 1-3-1. Вариант с тремя нападающими за чужой синей линии — радикальный и для КХЛ практически новаторский.

Эта редкая схема позволяла команде Лаури Марьямяки затруднять не сколько продвижение атак хозяев, сколько их вообще начинать. Катание и «химия» финнов нивелировали риски контратак из-за пустой средней зоны: они сжимались в 2-3 в средней, а в своей быстро переходили на индивидуальную зонную защиту.

Катание — в принципе сильная сторона клуба из Хельсинки. К сожалению, многие российские игроки КХЛ уступают по уровню технической подготовки (это логично — в «Йокерите» топовые европейцы). Это не просто скорость, но и удобство исполнения длинных передач и более эффективная игра корпусом.

На такую скорость и резкий переход из обороны в атаку «Салават» мог отвечать лишь контролем в чужой зоне и таким же взрывным стартом из своей зоны — по-другому 1-1-3 не сломать. Очевидно, без приличного катания и не сгодится креатив в коротком пасе, уважаемый «джокерами».

Фото:«Салават Юлаев»

Главный плюс хорошего катания: перемещение в позиционном нападении. Если большинство или «позиционка» в равенстве — никакой статики. Нет такого, как в «СЮ» времен Линуса Умарка, что один человек барражирует с шайбой, остальные стоят — очень много перекрестного движения навстречу.

Статистически и по содержанию команда из финской столицы выдала качественный хоккей и большую часть времени создавала существенные трудности «юлаевцам». Выделим некоторые непростые отрезки:

  • 19-я минута: контратака, выход 3 в 2, затяжной розыгрыш, отложенный штраф, удаление Хартикайнена,
  • 28-я: проброс «СЮ», проигранное вбрасывание в своей зоне, затем еще одно, долгая смена, бросок не в створ,
  • 38-39-я: вторая по продолжительности «позиционка», блокшот хозяев, два броска мимо,
  • почти целиком первые 11 минут третьего периода: «Салават» вообще не может выйти из зоны (10:37 ушло на первый бросок в створ), «Йокерит» даже частично меняется в атаке, 3 броска в створ, проброс «СЮ», проигранное вбрасывание, потеря, 2 броска в створ, удаление и 2:2.

При этом в прошлом сезоне команда даже приблизительно не казалась настолько идейной и интересной. А главный тренер Лаури Марьямяки — тот же самый.

Не сильно отстав по числу бросковых попыток, «зелено-белые» капитально отстали по качеству прохождения средней зоны, по общему числу атак и по количеству бросков по воротам за минуту в чужой зоне.

СЮ Йокерит Δ
Corsi for (CF) 38 42 -4
CF, % 47,50% 52,50% -5,00%
Голы 5 на 5 2 1 1
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 12 17 -5
PDO, % 110,78% 89,22% 21,57%
Броски мимо створа 18 20 -2
БВ вообще 23 33 -10
Доля БВ в общем числе бросков 56,10% 62,26% -6,17%
БВ за минуту в атаке 2,46 3,29 -0,83
Блокшоты за минуту в защите 0,60 0,96 -0,36
БВ после ВВбр 5 на 5 0 4 -4
БВ со входа в зону 5 на 5 2 2 0
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 4 6 -2
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 1 3 -2
БВ первой тройки 5 6 -1
БВ защитников 9 12 -3
Пробросы 5 на 5 5 2 3
ВВбр после пробросов 4 3 1
Вход 5 на 5 14 23 -9
Брак при входе 5 на 5 12 15 -3
Эффективные попытки входа, % 53,85% 60,53% -6,68%
Вброс 5 на 5 0 5 -5
Брак при вбросе 5 на 5 13 12 1
Эффективные попытки вброса, % 0,00% 29,41% -29,41%
Использование входа 5 на 5, % 66,67% 69,09% -2,42%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 18 32 -14
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 50 70 -20
Эффективные смены в атаке, % 36,00% 45,71% -9,71%
Вход 5 на 5 с БВ 7 14 -7
Вход 5 на 5 с БВ, % 26,92% 36,84% -9,92%
Вброс 5 на 5 с БВ 0 2 -2
Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 11,76% -11,76%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 9 22 -13
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 13,24% 21,57% -8,33%

Ничего не бывает идеально. Слабое место состава гостей — вратари. Юнне Ювонен не убеждает по сезону, основной вратарь Андерс Линдбек то внезапно бросится из ворот, то отобьет в поле. Если бы у них был тот же Юха Метсола, приключений пережили бы сильно меньше.

Два гола в первом периоде — парадокс. 2:0 не по игре. Гол Евгения Лисовца — чисто вратарский. Едва ли защитник даже сам надеялся на такое счастье.

По второму вопросов нет. Но даже он — минутное помешательство. Больше явных шансов отличиться у уфимцев практически не было. Разве что попытка тачдауна на 36-й минуте и непопадание Харти по пустым воротам на 7-й минуте после первой затяжной смены в атаке.

По большому счету, «Салават» очень долго вынужден был играть фактически вторым номером. Для подопечных Томи Ламсы, привыкших к активному стилю, это выход из зоны комфорта. Этот опыт тоже нужен.

Фото:«Салават Юлаев»

Дисциплина подвела гостей больше, чем вратари. Фол Бьернинена — сразу после вбрасывания (и они потеряли большинство). Удаления Енсена и Турунена — в атаке. О’Нилл нарушил в средней.

Изначально многие не поняли (трибуны даже загудели), что на 59-й минуте удаляют именно Тему Турунена, а не Владислава Картаева — лишь на повторе удалось разглядеть, что он прихватил рукой клюшку уфимского номера 98.

Это стало предвестником победного шага в овертайме.

Все же положительного впечатления команда Уфы не оставила. Эта победа не была завоевана. Проще говорили, «отскочили» — не «СЮ» сыграл лучше, а «Йокерит» в нескольких сменах хуже. Потерять 2:0 — непозволительная роскошь.

Не зря несколько пресс-конференций назад Томи Ламса говорил, что команде надо уметь действовать, имея преимущество в счете. Оказалось, что это действительно до сих пор проблема, как и в прошлом сезоне.

Жаль, что встреча вызвала очень малый зрительский интерес. Клуб не сумел заполнить разрешенную часть «Уфа-Арены» — явилось всего 2238 зрителей. Досадно, потому что можно было увидеть совсем непривычную манеру игры и непростое испытание для хозяев льда.

Несмотря на успех, последние четыре матча команда находится явно не в своей тарелке: не такие высокие скорости, как в начале сентября, явные игровые проблемы в созидании, пополнившийся лазарет.

Тем не менее, этот непростой период должен показать, кто есть кто в коллективе и закалить команду. Ближайшие матчи против СКА и «Ак Барса» — отличный стресс-тест.

Короткой строкой

Утром в день матча Теему Хартикайнен стал отцом во второй раз — в семье главного финна в КХЛ родилась дочь. Поздравляем форварда с пополнением.

«Йокерит» тоже поздравил Хартикайнена с большим событием.

В одной из попыток розыгрыша большинства «Салават» использовал прием Олега Знарка из прошлого сезона «Спартака»: на льду оказалось три защитника.

Центрфорвард Сакари Маннинен оформил третий гол в овертаймах в «регулярках» КХЛ.

Защитник Евгений Лисовец забросил впервые с 2 декабря 2020-го года. Занятно, что в прошлый раз он поразил ворота как раз «Йокерита».

На входе в «Уфа-Арену» стали требовать сертификат о вакцинации от коронавируса. Соответствующего требования заранее не поступало ни от клуба, ни от КХЛ. Судя по обсуждениям, требование избирательно. Неясно, как быть тем, кто привился, не имея профиля на Госуслугах и бумаги с собой.

Матч прошел в рамках благотворительной акции «Зурдобро» — деньги с продаж масок пойдут в фонд «Подарок Ангелу». Но об этом не говорило ничего, кроме одного поста в соцсетях, одного упоминания на кубе (после моего разговора с одним из сотрудников) и шрифта на разных поверхностях.

Не было ни фото масок, ни фото игроков в них, ни просто напоминания. С таким подходом много средств не собрать. Благотворительность требует должного внимания и освещения. В противном случае это просто громкие красивые слова для галочки.

Следующий матч: 10 октября, 16:30. «Салават Юлаев» — СКА. БСТ, KHL

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