«Салават» ничего не смог без Кадейкина, Хартикайнен в кризисе. Беспомощные 0:5 от СКА

«У „Салавата“ изначально не было игры. Команда быстро потерялась без топ-6, а другие звенья не соответствовали уровню матча», — таков очень краткий ответ на вопрос «Что это было?».
Теему Хартикайнен уже не тот, что в прошлом сезоне. Словно во втором раунде плей-офф что-то сломалось и так и не выправилось. И дело здесь не только в результативности.
Хартикайнен проигрывает борьбу. Ушли в прошлое шутки про «Железную спину» и лучший в КХЛ контроль шайбы одной рукой. Теперь его, как и других игроков первой тройки, забивают, перед ним чаще два игрока, а не один.
Без Харти ломается созидание всего звена. Сакари Маннинен — не креативщик. Он практически никогда не инициирует атаки, он в первую очередь финишер. Маркус Гранлунд более сбалансирован, но у него нет жесткой игры корпусом, он избегает борьбы. Если нет чистого льда, то нет его перехватов и прострелов.
Считается, что именно центр — мозг звена. По канонам так оно и есть. Само расположение на площадке обязывает центрфорварда прокачивать периферическое зрение, предсказывать, кто где окажется, и думать, как лучше провести через себя передачу на борт. Часто центры идут на «пятак» или «оттягивают» защиту.
В «Салавате» нетипичная ситуация. Мозг первого звена — крайний форвард Теему Хартикайнен. Выбор траектории передачи, вход, открытие под пас, углубление в зону или за ворота — это все он. Маннинен и Гранлунд так не могут — у них функционал узкий.
«No Harti, no party», — популярная болельщицкая присказка приобрела буквальный смысл.
Конечно, в играх с командами явно уступающими в бюджете — те же «Барыс», «Нефтехимик» — всё это может быть нивелировано, потому что опыт и класс сказываются. Менее одаренных или неопытных хоккеистов элементарно легче обыграть.
С «Ак Барсом» и СКА звено мучилось, а не играло. Может, и не надо обыгрывать. В кризисный момент ни к чему кружева и катание ради катания в чужой зоне. Пусть будет больше короткого перепаса ради того, чтобы раскачать оборону и заставить ее сжаться вокруг ворот.
Если бы Шакира Мухамадуллина чаще задействовали, то в таких ситуациях самое время поднять ему шайбу. Он может бросить сильно верхом, если создать коридор, — почему нет? Но зачастую ему просто не давали шайбу или давали только ради перевода обратно в глубину — его потенциал расходуется.
Вот вроде образец чего-то подобного. Наброс на пятак и далее попытка добить шайбу. Но Гранлунд буквально не попадает по лежащей перед ним шайбе.
Здесь номер 60 не реализует практически «железный» момент. Вроде получен нормальный по скорости пас, не был прерван. Но Маркус не использует мощь кистей, не налегает на клюшку ради того, чтобы выжать потенциальную энергию из ее упругости.
Подвиги и красота во встречах против «Куньлуня» это, конечно, хорошо, но команды с явной претензией на Кубок Гагарина умеют выключать уфимских лидеров. Если, конечно, они сами не в кризисе.
Сергей Шмелев «молчит» четыре матча, Николай Кулемин набирал очки лишь в двух из десяти последних игр. Оба эти форварда заслужили много внимания от болельщиков в счастливом сентябре. Теперь их практически никто не вспоминает.
Вот вторая тройка «зеленых» — по классике. Там решает центральный. Но Александр Кадейкин получил небольшое повреждение в Сочи и в этой домашней серии не может помочь команде. И в первую очередь, в его помощи остро нуждаются партнеры.
Кулемин обычно набирает свои баллы с «пятака», а Шмелеву нужна позиция для броска. Пока что они не могут добыть себе сами ни того, ни другого. На всякий случай напомним — их контракты заключены лишь на один сезон. Если не останется Кадейкин — большой вопрос, нужны ли они без него.
Где отсутствие номера 78 ощущается более просто и понятно? Конечно, на точке вбрасывания. Александр — лучший российский центр в КХЛ. Его интеллект, здоровое отношение к делу, крупные габариты, нестандартные решения и блестящие действия на «точке» должны обеспечить билет на Олимпиаду.
Я с уважением отношусь к мастерству Вадима Шипачева из московского «Динамо». Сегодня он — символ КХЛ и объективно самый огненный и неудержимый нападающий. Но сборной нужен именно классический центр, на «точке» номер 78 лучше, чем «динамовец».
В его отсутствие — катастрофа. Против СКА «юлаевцы» взяли лишь треть вбрасываний. Учитывая, что у Питера весьма быстрый хоккей, а они еще и способствуют отбору игрой корпусом (помните, так же действовал «Йокерит»? Не кажется, что тренд?) — и так мало возможностей завладеть шайбой.
Обычно я использую в подзаголовке вопрос, если дальше хочу дать ответ.
Хм. Простите, леди и джентльмены, не в этот раз. Раз даже Томи Ламса может сослаться только на летнюю операцию центра в ответ на прямой вопрос, что Картаев сделал против СКА полезного.
У каждого хоккеиста должны быть четкая и понятная роль на площадке. У каждого в игре на уровне КХЛ должны быть сильные стороны. Выше мы кое-что назвали, например, у первой тройки.
Тяжело выделить у номера 98 в матче против СКА хоть что-то. Обычно третий центр (это сейчас третий, пока не выздоровеет Виктор Тихонов) может хотя бы иногда вывести шайбу из зоны в меньшинстве, бросить ради вбрасывания, попытаться затянуть время.
И то это бывает не всегда. И про вбрасывания мы тут не говорим нарочно — за целый сезон Владислав выиграл больше половины вбрасываний ровно один раз — в первом матче. И это единственная встреча, в которой у него очки — сейчас 8 «нулей» подряд.
Против Питера — 4 вбрасывания из 10, и никакого созидания. Проиграна борьба, никаких бросков. За всю встречу третья тройка провела всего одну мало-мальски ценную смену с нападением после входа с контролем — когда Степан Санников одной рукой вел шайбу у правого борта.
При этом звене соперник не только бросает, но и забрасывает. Гол Линдена Вея родился не просто из контратаки — он родился буквально из одной дальней передачи. Посмотрите, как растянуты нападающие по полю — здесь даже близко нет игры по схеме. Впрочем, тут и Александр Шарыченков не взял прямой бросок.
Не будем, конечно, валить всё только на одного Картаева и одно звено. Была статичная и пассивная игра в своей зоне в случае пятой шайбы от четвертой тройки, а первый гол был пропущен после того, как они не совладали с соперником в борьбе.
Все это иллюстрация того, что без двух игроков — одного травмированного и другого поникшего — «Салават» мало чего стоил в смысле создания атак. Следующий пункт — о том, как это воплотилось статистически.
4 из 6 бросков Уфы в первом периоде — в большинстве. С 10-й по 20-ю минуты и в последние пять — ни одного броска в створ. 4-6 по вбрасываниям неравенстве. 32-49 по бросковым попыткам. 13-27 броски в створ 5 на 5. Почти на 20% меньше содержательных смен 5 на 5. Ноль входов с броском в третьем периоде.
|СЮ
|СКА
|Δ
|Corsi for (CF)
|32
|49
|-17
|CF, %
|39,51%
|60,49%
|-20,99%
|Голы 5 на 5
|0
|4
|-4
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|13
|27
|-14
|PDO, %
|85,19%
|114,81%
|-29,63%
|Броски мимо створа
|18
|20
|-2
|БВ вообще
|25
|29
|-4
|Доля БВ в общем числе бросков
|58,14%
|59,18%
|-1,04%
|БВ за минуту в атаке
|2,45
|3,27
|-0,82
|Блокшоты за минуту в защите
|0,68
|0,88
|-0,21
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|0
|3
|-3
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|6
|2
|4
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|2
|2
|0
|БВ первой тройки
|13
|9
|4
|БВ защитников
|9
|7
|2
|Пробросы 5 на 5
|4
|4
|0
|ВВбр после пробросов
|2
|6
|-4
|Вход 5 на 5
|19
|23
|-4
|Брак при входе 5 на 5
|26
|12
|14
|Эффективные попытки входа, %
|42,22%
|65,71%
|-23,49%
|Вброс 5 на 5
|3
|6
|-3
|Брак при вбросе 5 на 5
|15
|9
|6
|Эффективные попытки вброса, %
|16,67%
|40,00%
|-23,33%
|Использование входа 5 на 5, %
|71,43%
|70,00%
|1,43%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|30
|33
|-3
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|85
|60
|25
|Эффективные смены в атаке, %
|35,29%
|55,00%
|-19,71%
|Вход 5 на 5 с БВ
|5
|14
|-9
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|11,11%
|40,00%
|-28,89%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|2
|-1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|5,56%
|13,33%
|-7,78%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|7
|17
|-10
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|6,09%
|18,28%
|-12,19%
При том, что непосредственно попыток атак и времени в чужой зоне больше. На выходе — числовая иллюстрация всего написанного выше. Созидание ни в чем не отобразилось.
С трудом можно выделить эпизодический отбор в атаке. Ладно, в первом большинстве Гранлунд еще попал в штангу. Окей, на 32-33-х минутах была «позиционка» первого звена (2 броска в створ, 3 блокшота гостей).
Дальше уже надо искать под микроскопом, и это головная боль тренерского штаба, которому надо, как минимум, не провалиться послезавтра против «Ак Барса». Опять. В шестой подряд раз. В противном случае снова пойдут разговоры об увольнении Томи Ламсы.
«СЮ» в большинстве не реализовал 22 попытки подряд. Последние шайбы 5 на 4 (сразу три) были в ворота «Автомобилиста». Андрей Зубарев сказал, что я «накаркал». В ответ я развел руками и сказал, что был прав.
В последний раз «юлаевцы» всухую проигрывали СКА дома 26 февраля 1998 года (0:1). Тогда еще не родились Башкиров, Амиров, Алалыкин, Мухамадуллин, Пустозеров у «СЮ» и Аскаров, Бардаков, Галенюк, Кирсанов, Грошев, Марченко, Морозов, Пыленков, Хуснутдинов и автор дубля Цицюра у СКА.
Уфимцы в третий подряд раз проиграл питерскому клубу дома.