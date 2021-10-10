«Салават» ничего не смог без Кадейкина, Хартикайнен в кризисе. Беспомощные 0:5 от СКА

Кулемин обычно набирает свои баллы с «пятака», а Шмелеву нужна позиция для броска. Пока что они не могут добыть себе сами ни того, ни другого. На всякий случай напомним — их контракты заключены лишь на один сезон. Если не останется Кадейкин — большой вопрос, нужны ли они без него.