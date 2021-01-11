Хартикайнен наносит ядерный удар. «Салават» наконец выиграл у «Ак Барса» в дерби

В третий раз за «зелено-белых» и в четвертый раз в КХЛ номер 78 набрал за матч три очка. Он выиграл в большинстве в атаке 8 вбрасываний из 11, всего за встречу — 19 из 32 (59,38%). Впервые у него было более 30 «точек» за матч. Пять подряд игр (или в 10 из 11) выигрывает более 55% вбрасываний.