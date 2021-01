Хартикайнен наносит ядерный удар. «Салават» наконец выиграл у «Ак Барса» в дерби

Нервы, кровь, потасовки, фанаты. Mkset — о победе «юлаевцев» над принципиальным соперником из Казани.

«Зеленое дерби» — главное дерби КХЛ. Оно достойно лучшего освещения «Салават Юлаев» и «Ак Барс» скрестили клюшки в третий раз за сезон 20/21. Сравним, как два непримиримых соперника-соседа подходят к освещению своих очных противостояний. Два предыдущих дерби состоялись в Казани 17 сентября и 5 октября. «Ак Барс» победил с одинаковым счетом 4:1. Как это влияет? От принимающей стороны логично ждут большей активности (больше условий) плюс победители часто больше открыты к общению. Photo: «Ак Барс» Освещение «барсами» встречи 17 сентября: анонс накануне игры,

предматчевое интервью тренера и двух игроков,

текстовый онлайн (включая интервью Родиона Амирова) с главными событиями на сайте и в соцсетях,

с главными событиями на сайте и в соцсетях, послематчевый отчет,

фоторепортаж,

пресс-конференция (расшифровали обоих тренеров),

три интервью игроков,

прямой эфир клубного шоу с гостями в соцсетях,

видео-отчет и клип татарского певца Фидурса Тямаева (я не знаю, насколько это плюс) на YouTube после матча. Подход казанцев к дерби 5 октября: анонс накануне игры,

тест "Кто вы в "Зеленом дерби" (я получил Зарипова и расстроился),

предматчевое интервью тренера и двух игроков,

текстовый онлайн (включая интервью Теему Хартикайнена) с главными событиями на сайте и в соцсетях,

с главными событиями на сайте и в соцсетях, послематчевый отчет,

фоторепортаж,

пресс-конференция (расшифровали обоих тренеров),

три интервью игроков,

прямой эфир клубного шоу с гостями в соцсетях,

видео-отчет. Можно лишь положительно оценить большое количество интервью. Тем более, что иногда соперники упражняются в трэш-токинге и лишь дополнительно разжигают огонь культового хоккейного противостояния. К сожалению, «Салават» оказался значительно скромнее: анонс накануне игры,

видео шайб в соцсетях,

послематчевый отчет,

фоторепортаж,

пресс-конференция (расшифровали только Томи Ламсу),

два интервью игроков. Photo: «Салават Юлаев» Гендиректор клуба Александр Курносов говорил, что «Салават» не располагает такими же возможностями для освещения, как СКА или «Авангард». Сейчас клуб точно не может себе позволить медиа-бригаду. Но раньше все упиралось в распределение средств и желание. За четыре полных дня после «Авангарда» пару интервью на 3-5 вопросов можно сделать даже в мессенджере, а забавный тест или мини-игру легко изготовить на бесплатной платформе. Было бы желание, была бы соответствующая политика. Когда клубы представили совместный логотип «Зеленого дерби», вскоре сразу была представлена эксклюзивная атрибутика, посвященная матчу. Спустя три с лишним года основными товарами стали шарфы и шайбы. Еще есть кружки, появились маски. Шарфы покупают не очень хорошо. Говорят, что они будто для не определившихся фанатов. По сути, людям не нравится носить на половине шарфа логотип главного соперника. Хотя цена в 850 рублей не кусается. Как за обычный трикотажный шарф. Но этот шарф - атласный. Photo: «Салават Юлаев» Возможно, двум организациям стоит взять курс на сувенирную продукцию: шайбы, постеры, магниты, календари. Мелкое, но приятное. Носить красно-зеленое с белой кошкой почти физически неприятно, а вот календарем с 12 драйвовыми кадрами можно и украсить стену. На мой взгляд, не хватает розыгрышей призов. Не все могут позволить себе свитер за 9500 рублей, а сублимационный вариант сделан без выреза и щита КХЛ, да и выглядит совсем дешево и блекло — 1500 рублей максимум. Плюс это раскрутка соцсетей. Два равных периода и польза игры в большинстве Спикеры послематчевой зум-конференции с обоих сторон практически хором говорили о том, что игра «юлаевцев» в большинстве предопределила исход встречи. Тяжело не согласиться — пять шайб из семи в большинстве. Первые два периода — будто отдельный матч. 3:3 по их итогу — справедливый счет. Третий игровой отрезок смазался за эмоциями, перепалками, голами Хартикайнена и удалениями. Но до этого хоккей был вполне равным. Первый гол Казани — годная иллюстрация их игры в прессинге. Прессингом Томи Ламса даже объяснил целых 10 пробросов за матч. Помимо шайбы Да Косты, гости накрывали «юлаевцев» в атаке пять раз. Уфимцы сразу намекнули на то, что с ними лучше не удаляться. Забегая вперед — «СЮ» использовал 5 попыток большинства из 11 (!). Даже 5-6 попыток за игру это перегиб. Дальше будет много про одного невозмутимого финского нападающего, поэтому свою порцию славы пусть сначала получит Александр Кадейкин. Его гол сравнял счет, его передачи на последние шайбы помогли нокаутировать соперника. В третий раз за «зелено-белых» и в четвертый раз в КХЛ номер 78 набрал за матч три очка. Он выиграл в большинстве в атаке 8 вбрасываний из 11, всего за встречу — 19 из 32 (59,38%). Впервые у него было более 30 «точек» за матч. Пять подряд игр (или в 10 из 11) выигрывает более 55% вбрасываний. Мы еще скажем о Сакари Маннинене. Этот гол важен и для 65-го номера, который совсем неважно начал встречу. У невысокого центрального словно дрожали руки. Он никак не мог толково принять или отдать передачу. Против команд Дмитрия Квартальнова нельзя показывать слабость. Его «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс» всегда готовы были к жесткой игре. «Без прокатов» — это про них. Особенно в первых двух периодах казанцы активно хитовали по всему полю. Силовая игра в своей зоне была особенно важна — ведь хит нужен в первую очередь для отбора, а не для попадания в хайлайты или проверки прочности борта. Это работало: 5 на 5 уфимцам удались лишь 7 из 17 попыток входа в атаку с контролем во второй трети матча. Сразу отметим, что именно 5 на 5 и в прочей статистике никакого явного перевеса нет. СЮ Ак Барс Δ Corsi for (CF) 38 63 -25 CF, % 37,62% 62,38% -24,75% Голы 5 на 5 2 3 -1 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 15 22 -7 PDO, % 99,70% 100,30% -0,61% Броски мимо створа 21 27 -6 БВ вообще 32 27 5 Доля БВ в общем числе бросков 60,38% 50,00% 10,38% БВ за минуту в атаке 1,64 2,05 -0,41 Блокшоты за минуту в защите 1,29 0,67 0,62 БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 0 БВ со входа в зону 5 на 5 3 2 1 БВ первой тройки 15 4 11 БВ защитников 7 10 -3 Пробросы 5 на 5 10 1 9 ВВбр после пробросов 5 6 -1 Вход 5 на 5 21 19 2 Брак при входе 5 на 5 24 16 8 Эффективные попытки входа, % 46,67% 54,29% -7,62% Вброс 5 на 5 2 5 -3 Брак при вбросе 5 на 5 12 13 -1 Эффективные попытки вброса, % 14,29% 27,78% -13,49% Использование входа 5 на 5, % 76,27% 66,04% 10,23% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 23 35 -12 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 61 82 -21 Эффективные смены в атаке, % 37,70% 42,68% -4,98% Вход 5 на 5 с БВ 10 9 1 Вход 5 на 5 с БВ, % 22,22% 25,71% -3,49% Вброс 5 на 5 с БВ 0 1 -1 Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 5,56% -5,56% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 10 12 -2 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 11,90% 10,26% 1,65% Но при этом гости явно заигрывались впереди и оставляли позади слишком много пространства. Возможно, взыграли эмоции от дерби, возможно, были ослеплены своей рекордной 10-матчевой победной поступью. Джефф Плэтт наказал за это. Помимо гола, отметим и прекрасный ассист Владимира Жаркова, который разобрался в ситуации, совершил подбор и сделал пас от зоны вбрасывания в защите до чужой синей линии. Номер 25 повторил свой ассистентский рекорд «регулярок» КХЛ (10 в «регулярке» 18/19). Гости сравняли счет через неполных четыре минуты. Еще одно доказательство того, что в дерби перевес в счете ни о чем не говорит. И именно этот гол видится весьма провальным. Контратака, в которой нападающие «застревают» в атаке — не напоминает матч с «Авангардом»? Жесткость иногда переходит границы. Иногда в «Зеленом дерби» проливается кровь. Альберт Яруллин и Андрей Педан вели борьбу за воротами и последний рассек висок Глебу Кузьмину (предварительно встретив хитом на входе в зону). Бесплатная идея для «Салавата» — сделать подборку шайб 5 на 4, когда большинство было заработано ценой травмы. Шайба Даниса Зарипова тоже омрачающая. Удивительно, как можно в зонной обороне так игнорировать одного из самых опытных и хитрых мастеров КХЛ. Формально, это гол 5 на 5 — три секунды после окончания штрафа Михаила Науменкова истекли. И все же это иллюстрация ужасной игры в меньшинстве. Данный компонент лучше, чем был осенью, но иногда до сих пор разочаровывает. Никакого баланса между обороной и атакой нет и в помине. Несмотря на всю слаженность, скорость и цепкость, у гостей порядочно хромала дисциплина и они удалялись даже в невинных ситуациях. А игра в меньшинстве это проблема не только, потому что Хартикайнен вышел на охоту, но и потому что иногда случаются обидные рикошеты. Вот таким нелепым образом Сакари Маннинен стал автором победного гола. Шайба отскочила в ворота после контакта с локтем… Андрея Педана. Карма, так сказать. К слову, именно в этот период времени — первые пять минут третьего периода — подопечные Дмитрия Квартальнова так ни разу и не заставили Юху Метсолу вступить в игру. Как уже было сказано, в дерби перевес в одну шайбу ни о чем не говорит. Ценно, что пятый гол Хартикайнен забросил при игре в равенстве и фактически без партнеров. Михаил Фисенко и Дмитрий Юдин были беспомощны. «Ак Барс» совсем поплыл Это был истинный перелом. Через 63 секунды Найджел Доус сфолил всего в третий раз за сезон и впервые за 10 матчей. «Юлаевцы» не забросили, но по такой игре, и менее, чем за 10 минут до сирены это крайне вовремя. Силы начали покидать казанцев именно во время этого большинства. В одном из эпизодов на долю секунды четверка обороняющихся даже на мгновение просто встала и не смогла вывести шайбу. Жирный маркер. В последующих сменах меньшинства казанцы уже не могли так активно кататься и выкидывать шайбу. Не прошло и трех минут — еще одно нарушение. Причем от Тревора Мерфи, защитника, который даже месяц не провел в новой команде и никогда не выступал за топ-клубы КХЛ. Но нарушил правила уже в третий раз за восемь встреч. Последние пять минут матча поклонники татарстанского клуба наверняка постараются поскорее забыть. Неудачный силовой Да Косты на Григории Панине, зачем-то Яруллин полез руками в лицо Артему Пименову, заварушка, игра три на пять. Харти был в идеальной позиции для приема паса Кадейкина накоротке. Некоторые игроки гостей совсем потеряли контроль. Удаление Никиты Дыняка элементарно глупое. Хорошо, ты хочешь провести силовой. Но клюшку-то держи в руках, тем более, в меньшинстве. За подобное отругал бы и тренер в школе. Дыняку повезло, что дали всего две минуты. Александр Алексеев после визита на лавку вернулся, демонстративно плюнул кровью на лед, прокричал что-то добродушное и пальцами показал «четыре». Дыняк в ответ скорчил гримасу, мол, «не плачь». Но, наверно, Алексеев на самом деле показывал, что сейчас Хартикайнен забросит четвертую. После этого сын нападающего аж схватился за голову. Все это еще и разговор о выборе вратарей на матч. Соглашусь — был автогол Педана, в случае пятой шайбы мало кто бы среагировал, перед шестой уже никто Тимуру Билялову не помог. Однако остальное-то — прямые броски. По крайней мере, кистевой Плэтта точно был вполне берущимся. Словом, Дмитрий Квартальнов и Данис Зарипов могут сколько угодно морщиться насчет удалений, но у гостей не было не только дисциплины, но и четкости в игре голкипера. Хартикайнен, Хартикайнен, Хартикайнен, Хартикайнен Теему — царь дня. 106-килограммовый 30-летний гражданин Финляндии снова переписал историю уфимского клуба и оставил очередной след в истории КХЛ. Поэтому нужен отдельный параграф для любителей истории и статистики. Хартикайнен сделал покер после восьми безголевых встреч. Еще ни разу игрок "СЮ" не забрасывал четырежды за матч КХЛ.

Во второй раз за сезон "Большой Босс" (по версии игроков команды - "Большой тунец") набрал пять очков за игру. В прошлый раз досталось "Торпедо" 15 сентября (2+3). Если учитывать плей-офф, то теперь он лидер клуба по 5-очковым матчам (3).

За один матч номер 70 побил личный сезонный рекорд результативности в "регулярках" - 50 очков против 45. Не хватает одного гола и одной передачи, чтобы обновить достижения отдельно по голам и ассистам.

11 бросков в створ - почти в три раза больше, чем вся первая тройка гостей (4). Тоже личный рекорд.

Второй раз три шайбы за период. 6 января 2020-го сделал хет-трик ЦСКА в первом периоде (самый быстрый в истории клуба в КХЛ). Третий случай в клубной истории.

Это первый покер в истории "Зеленого дерби" в эру КХЛ.

Повторен финский рекорд результативности за одну "регулярку" КХЛ. В сезоне 08/09 Эса Пирнес из уже, к сожалению, распущенного "Атланта" набрал 50 (22+28) очков за 51 матч. Харти потратил на 14 игр меньше. Photo: «Ак Барс» Если заглянуть в будущее, то финну должны покориться еще два важных рубежа в «регулярках» КХЛ. Сейчас на балансе 317 очков. Остается 24 балла до Петри Контиолы — первого финна-бомбардира. Только травмы могут помешать неизбежному. Интереснее другой рекорд. В списке бомбардиров, выступавших лишь за один клуб КХЛ, лидирует экс-форвард «Барыса» Брэндон Боченски (406 очков в 412 матчах). Второй — действующий асисстент капитана астанчан Роман Старченко (329 в 618). Но ему 34 года. И здесь тоже Харти должен воцарить. Короткой строкой Фанатское объединение снова впечатляет своим творчеством. Седьмой сектор «Уфа-Арены» на сей раз оказался украшен огромным полотном, отсылающим к Шреку и Коту в сапогах. «Бомба» — сказал Родион Амиров о плакате. Photo: «Салават Юлаев» Маскот Салават принес на матч кошачий корм. Самые результативные «Зеленые дерби» (от 10 шайб) в «регулярках» КХЛ: 01.10.2010 АБ - СЮ 7:5

05.01.2013 АБ - СЮ 9:3

18.01.2017 АБ - СЮ 6:5ОТ

10.01.2021 СЮ - АБ 7:3 Семь подряд (и 11 из 12 последних) «Зеленых дерби» выиграли хозяева (с учетом вынесенной в Давос игры). Прервалась четырехматчевая победная серия «Ак Барса» в дерби. Сакари Маннинен — третий финн, становившийся автором победной шайбы или буллита в дерби на уровне «регулярок» КХЛ. До него отличались Нико Капанен со стороны Казани и, разумеется, Теему Хартикайнен (три победных гола, с четырьмя лидирует Зарипов). Крупная победа качнула общий счет в «Зеленом дерби» на уровне «гладких» первенств КХЛ в пользу СЮ. Стало 118-116. Не за горами общий 250-й гол. Следующий матч: 12 января, 17:30. «Сибирь» — «Салават Юлаев». КХЛ ТВ, БСТ

