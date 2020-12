Новогодний блокбастер. «Салават Юлаев» не без приключений победил «Магнитку»

В заключительном матче 2020-го «юлаевцы» обыграли принципиального соперника, а для подопечных фонда «Потерь нет» болельщики, хоккеисты и партнеры клуба собрали более 1 миллиона рублей.

200 тысяч от команды, 700 от партнеров, почти 400 от обычных людей. Итоги «Мишкопада» С 2015 года последний домашний матч в году «Салават Юлаев» проводил под эгидой благотворительной акции «Мишкопад». Суть: зрители покупают мягкие игрушки и после окончания матча бросают их на лед. «СЮ» направлял выручку больным детям. Мероприятие вдохновлено Teddy bear toss — рождественской традицией канадских юниорских лиг. 5 декабря 1993 года «Кэмлупс Блэйзерс» играли с «Портленд Винтерхоукс» и после первой шайбы на лед полетело около 2400 плюшевых представителей фауны. Идею подхватили и другие клубы Америки и Европы. Photo: «Салават Юлаев» Формально «Салават» впервые начал «Мишкопад» еще в 2014-м, но тогда это был не последний матч года, а второй. И названия у акции не было. На счету «юлаевцев» стало 5 побед в 7 матчах: 5 января 2014. "Салават Юлаев" - ЦСКА 5:2

26 декабря 2015. "Салават Юлаев" - СКА 2:1ОТ

29 декабря 2016. "Салават Юлаев" - "Металлург" 3:5

10 декабря 2017. "Салават Юлаев" - "Локомотив" 3:2

28 декабря 2018. "Салават Юлаев" - "Куньлунь Ред Стар" 5:0

17 декабря 2019. "Салават Юлаев" - "Сибирь" 2:3

28 декабря 2020. "Салават Юлаев" - "Металлург" 4:2 Стоит заметить, что технически последней домашней игрой 2019-го было «Зеленое дерби», но матч с «Ак Барсом» (4:3ОТ) был вынесен в швейцарский Давос в рамках KHL World series. В этом году «Мишкопад» не включал в программу бросание игрушек на лед. Клуб планировал провести акцию как обычно (и КХЛ не была против), но коронавирус распространяется все быстрее и пришлось перейти на упрощенный вариант, чтобы исключить попадание ковида на упаковку. Теперь покупать надо было не мягкие игрушки, а тканевые маски с логотипом и плакаты с фото хоккеистов. До матча игроки команды пообещали удвоить собранную сумму. Помочь можно было и через платформу «Пользуясь случаем». При покупке выдавался билет для участия в лотерее и резиновый браслет. Маски пользовались высоким спросом и закончились к третьему периоду встречи. Цель — 200 тыс. руб. для Мирлана Кашапова — трехлетнего мальчика из Стерлитамака с неверифицированной опухолью головного мозга. Мирлан — подопечный благотворительного фонда «Потерь нет», функционирующего с 2011 года с миссией помощи онкобольным детям. Цель перевыполнили. Удалось помочь сразу четырем подопечным фонда. В совокупности было собрано 1 280 819 руб. — рекорд «Мишкопадов». Справедливости ради — 700 тысяч внесли спонсоры и партнеры. Взносы от компаний превратились в соревнование. Это, конечно, хорошо, что бизнесмены решили вложиться, но в районе середины матча благотворительность стала похожа на рекламу — ведущий стал чаще говорить не о детях, а о партнерах. Взнос хоккеистов составил ровно 200 тысяч. Вклад «юлаевцев» был самым крупным из разовых взносов и нужную сумму собрали бы в любом случае. Игрокам сказали, какова цель, и они сразу сделали свой вклад. Photo: «Салават Юлаев» Цель акции — не кидать медведей с трибун, а дать больному и его семье надежду на приемлемые условия жизни. В этом отношении мероприятие более чем удалось и не важно даже, если отдельные бизнесмены просто пиарились. Через год будет цель собрать еще больше. Теоретически «Мишкопады» так смогут создать большую разницу в благотворительном ландшафте Уфы. Представьте, если десять лет подряд под Новый год будет собираться по миллиону. Какой город таким похвастается? Штормовое предупреждение. «Зелено-белые» провели мощное и эффективное начало 20-25 на льду был словно «Салават» из прошлого: напор на ворота, прессинг, много контакта, быстрый переход из обороны в атаку. «Металлург» был не менее злым, но проседал в средней зоне и допускал выпады 2 в 1 и 3 в 2. Такой хоккей можно смело назвать крутым. В этом сезоне у «юлаевцев» еще не было столь эффектного и дерзкого старта, еще и против «Магнитки» — исторически важного соперника, еще и соседа по турнирной таблице. Быстрый гол на добивании и реализованное 2 в 1 с подключением позволили «Салавату» выжечь 2:0 на табло уже через 421 секунду после сирены. В последний месяц даже близко подобного не было, если считать разнос минского «Динамо», но они без ряда лидеров и в плей-офф ВХЛ не факт, что попали бы. Шайбе Михаила Науменкова предшествовали четыре передачи от своих ворот до его броска. Лично я очень люблю такие голы — они демонстрируют, что хоккей — игра командная. «Металлург», как и «Салават», легко может придумать себе проблемы на ровном месте. Она не такая «веселая» команда, однако иногда что-то переклинивает, как это было, скажем, недавно против «Автомобилиста». Тем не менее они способны собраться. Илья Воробьев может хоть лекарство от рака придумать, но его всегда будут громить в комментариях его пресс-конференций. Никто не спорит, что игра уральцев не идеальна, а сам тренер идет на общение с прессой, как на болезненный укол, и его речь состоит из мрачных коротких комментариев. И все же команда иногда у него весьма хороша. Воробьев не гений цеха, но и не шарлатан. В рамках противостояния с Уфой его команда сумела найти в себе силы для ответа. Photo: «Салават Юлаев» Цитата дня «Обычно играем при полупустых, а здесь половина была заполнена» — защитник уральцев Михаил Пашнин о трибунах. Три матча подряд «Салават» бросает играть на 10-15 минут. Ламса не объяснил, почему В матче с «Автомобилистом» уфимцы словно забыли выйти на третий период: 4 броска в створ за весь решающий отрезок, камбэк Екатеринбурга. С «Сибирью» подобное: новосибирцы активно давят в концовке, «юлаевцам» удается единственная комбинация Харти и Гранлунда, снова 4 броска за третий период. С «Металлургом» немного по-другому, но похоже. За второй игровой отрезок команда нанесла всего 2 (!) броска по воротам Василия Кошечкина против 13 у гостей. «Магнитка» в итоге не просто сравняла, но и попадала в перекладину и два их гола были отменены. Путь к воротам хозяев во втором периоде не мог не упроститься — а как иначе, если не атаковать? Аномальная ситуация. На бумаге у «зелено-белых» достаточно мастеровитых нападающих, а по итогу у Дмитрия Кугрышева нет бросков, а у Теему Хартикайнена и Сакари Маннинена по одному. Логичный вопрос на пресс-конференции — почему это происходит, что случилось? К сожалению, главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса редко дает конкретные и исчерпывающие ответы. Иногда надо защищаться — вот и все, если вкратце. Я думаю, Томи не вдается в подробности потому, что ему невыгодно показывать слабости команды и публично признавать ошибки. Ведь такая «заморозка» из игры в игру уже не просто совпадение, а следствие выбора им плана. Ламса прекрасно понимает, какая в КХЛ текучка кадров и что в другой организации ему не дадут пост главного тренера. И ни в какой лиге мира он не заработает столько, как в Уфе. Он не «цепляется посиневшими пальцами за кресло» — он экстремально осторожен. Photo: «Салават Юлаев» Думаю, никто из журналистов не будет возмущаться, если я скажу за всех — пресс-конференции главного тренера клуба не любят, потому что тяжело получить информацию. А зачем еще нужны пресс-конференции? Тревожно, что команда легко попадает под давление. Так вышло, что три матча были против соперников, которые могут его оказать. Несмотря на кризис (кажется, после игры с «СЮ» он закончился), «Автомобилист» в целом мастеровит. «Сибирь» вообще агрессивная команда. «Магнитка» — и то, и другое. Оказание прессинга, быстрое начало, быстрый подбор с переводом под бросок, честная игра на «пятаке», жесткость, активная игра в тело, оперативный переход из обороны в атаку через центр — так «Металлург» и вернулся в матч. Нет ничего удивительного в том, что гости наработали на приличную статистику. Потому что откровенно плохо они и не играли. Я не прошу вникать в якобы сложные показатели — просто на число пробросов посмотрите. Пять из них — именно во второй двадцатиминутке. СЮ Металлург Δ Corsi for (CF) 36 79 -43 CF, % 31,30% 68,70% -37,39% Голы 5 на 5 4 2 2 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 16 30 -14 PDO, % 118,33% 81,67% 36,67% Броски мимо створа 17 35 -18 БВ вообще 19 33 -14 Доля БВ в общем числе бросков 52,78% 48,53% 4,25% БВ за минуту в атаке 1,57 2,82 -1,25 Блокшоты за минуту в защите 1,54 0,74 0,79 БВ после ВВбр 5 на 5 1 4 -3 БВ со входа в зону 5 на 5 3 4 -1 БВ первой тройки 4 6 -2 БВ защитников 6 9 -3 Пробросы 5 на 5 10 5 5 ВВбр после пробросов 6 9 -3 Вход 5 на 5 24 27 -3 Брак при входе 5 на 5 27 20 7 Эффективные попытки входа, % 47,06% 57,45% -10,39% Вброс 5 на 5 3 3 0 Брак при вбросе 5 на 5 13 24 -11 Эффективные попытки вброса, % 18,75% 11,11% 7,64% Использование входа 5 на 5, % 76,12% 63,51% 12,61% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 32 41 -9 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 83 103 -20 Эффективные смены в атаке, % 38,55% 39,81% -1,25% Вход 5 на 5 с БВ 11 19 -8 Вход 5 на 5 с БВ, % 21,57% 40,43% -18,86% Вброс 5 на 5 с БВ 2 1 1 Вброс 5 на 5 с БВ, % 12,50% 3,70% 8,80% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 14 26 -12 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 12,17% 18,06% -5,88% Нельзя жить одним днем. Даже в выигранных матчах у «СЮ» бывает такое, от чего глаза на лоб лезут. Вроде бы, защитник Евгений Лисовец сделал ассист на победный гол (вошел в зону, ушел от Сергея Плотникова). А до этого рухнул после силового приема Богдана Потехина, зачем-то прицепился к Архипу Неколенко при атаке гостей (никого не смущает, что тут выход 4 в 2?) и оставил Евгения Бирюкова обороняться одного. Кажется, что Неколенко держал клюшку Лисовца, но этого не было. Истинная цитата дня «Если мы говорим о распитии водки, то Кошечкин очень большой, а я маленький. Я не смогу выпить много» — вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола о гипотетическом застолье с вратарем гостей. Кадейкин и Жарков спасают день Когда-то эта связка ассоциировалась с четвертым звеном. Сегодня они лидеры команды и чрезвычайно полезные игроки. Владимир Жарков забросил победную шайбу, Александр Кадейкин похоронил надежды гостей. Евгений Лисовец, на мой взгляд, все же реабилитировался. В сложившейся ситуации он ведь мог тупо вбросить шайбу, но он понимал, что Василий Кошечкин просто примет шайбу в трапеции и переведет налево, где магнитогорцев больше. Что более важно, неудобно было бы бежать за шайбой Александру Кадейкину (только вышел, нужно было разворачиваться, попал бы под хит). Делать возврат? Еще хуже идея — Кадейкин и Жарков вынуждены были тратить доли секунды на поворот, а уральцам было бы легче стартовать в прессинг. Поэтому Лисовец принял весьма смелое решение. Я считаю, в этом сезоне это самое эффектное набранное им очко. Жаркову даже не требовалось бросать особым образом — просто жестко выставить клюшку под нужны углом. А в случае решающего гола номер 25 сыграл уже в качестве созидающего. Надо выделить и Джеффа Плэтта — белорусский канадец внес шайбу в зону гостей и лишь мимолетное касание шайбы Филипом Хольмом лишило Плэтта передачи. Жарков выиграл борьбу, а Кадейкин устремился на позицию для броска. Где в этот момент был защитник «Металлурга» Михаил Пашнин? Разговаривал со знакомыми на уфимских трибунах? Что будет в январе До 3 января «юлаевцы» не играют — смотрите молодежный чемпионат мира и другие матчи КХЛ. Для командной психологии важно подойти к перерыву с двумя победами подряд. Это немного, но это отдаляет недавний кризис. Photo: «Салават Юлаев» Январь стартует с непростых противостояний против разогнавшегося «Автомобилиста» (4 победы в 5 матчах) и лидирующего в дивизионе Чернышева «Авангарда». И соперникам, и «юлаевцам» важно закреплять уверенность. Дальше в Уфе гостят «природные враги» из Казани — «Ак Барс» пожалует на «Зеленое дерби». Лидер Востока и крайне неудобный соперник для «юлаевцев» в последние три сезона: бесспорно, матч с командой Дмитрия Квартальнова — самый ожидаемый из домашних в «регулярке». Дерби плавно перетекает в выезд Новосибирск — Нур-Султан — Магнитогорск. «Сибирь» и «Барыс» сражаются за место в плей-офф, обе команды способны выдавать слаженные отрезки. «Металлург» ждет реванша. После короткой паузы «Уфа-Арены» принимает команду главной Инстаграм-звезды КХЛ — Андрей Разин привозит традиционно кусачую и цепкую «Северсталь». Череповец показывает, как без топ-игроков можно брать свое характером и взаимовыручкой. Это снова одиночный матч дома, потом поездка в Челябинск (Анвар Гатиятулин снова сделал «Трактор» теневым фаворитом Востока), двойной спарринг в Хабаровске («Амур» — аутсайдер, который иногда все же пьет кровь из гостей) и снова Казахстан. 11 игр за 27 дней, включая лишь четыре матча на домашнем льду и лишь два противостояния с явным аутсайдером — второй месяц зимы будет непростым испытанием, по итогу которого появится больше ясности с итоговым местом в «регулярке». Следующий матч: 3 января, 16:30. «Салават Юлаев» — «Автомобилист». КХЛ ТВ HD, КХЛ ТВ, БСТ

