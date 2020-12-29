Новогодний блокбастер. «Салават Юлаев» не без приключений победил «Магнитку»

Быстрый гол на добивании и реализованное 2 в 1 с подключением позволили «Салавату» выжечь 2:0 на табло уже через 421 секунду после сирены. В последний месяц даже близко подобного не было, если считать разнос минского «Динамо», но они без ряда лидеров и в плей-офф ВХЛ не факт, что попали бы.