Достойное сражение уважаемых джентльменов. «СЮ» и «Авангард» показали крутой хоккей

Кусочек плей-офф в середине зимы.

Матчи с Омском — новое дерби КХЛ Игры «Салавата Юлаева» с «Авангардом» стали очень горячими и принципиальными за последние несколько сезонов. В первую очередь из-за частых и упорных встреч в Кубке Гагарина: 2016, второй раунд. «Авангард» — «Салават Юлаев» 3-4

2018, первый раунд. «Салават Юлаев» — «Авангард» 4-3. Решающий гол в овертайме и знаменитое празднование на счету Максима Гончарова, экс- « ястреба »

ястреба 2019, финал Востока. «Авангард» — «Салават Юлаев» 4-2

2020, первый раунд. «Авангард» — «Салават Юлаев» 2-4 Достаточно интересного и вне свежих кубковых сражений: 2008. Яромир Ягр и Александр Радулов - главные экс-энхаэловцы едва созданной КХЛ. Играют за Омск и Уфу соответственно. На предсезонке "Авангард" лишил "юлаевцев" домашнего Кубка Президента Республики Башкортостан в последнем матче.

2009. "Ястребы" с последнего места протиснулись в плей-офф и выбили в первом раунде чемпионов 3-1.

2010. К большому неудовольствию болельщиков "Авангарда" омич Александр Свитов присоединяется к "Салавату Юлаеву" и вскоре выигрывает Кубок Гагарина.

2010. Александр Радулов изображает птицу после гола. За этот жест в Омске его невзлюбили до конца веков. Уточним, что возмущение вызвало празднование после гола на выезде, но, увы, есть только видео с домашним празднованием.

2013. Одна из самых знаменитых драк в новейшей истории клуба: Денис Хлыстов разбил лицо Алексею Бадюкову.

2015. Любимец омской публики Максим Гончаров переходит в "Салават" буквально после матча в Уфе

2018. В конце "регулярки" подопечные Эркки Вестерлунда вырвали у омичей лидерство в дивизионе. Вы можете вспомнить еще: и гол Александра Кутейкина из своей зоны, и возмутившее многих интервью уфимца Игоря Волкова «Дети прыгали до потолка» после ухода из клуба, и так далее. Бразильские сериалы отдыхают — тут те еще страсти. Photo: «Салават Юлаев» Два соперника порядочно попили друг у друга крови, и болельщики все помнят. Противостояние с командой Боба Хартли не наравне с «Зеленым дерби», но уже точно жарче, чем матчи с магнитогорским «Металлургом». Догоняй, «Магнитка». В сезоне 20/21 такого нерва на трибунах еще не было. Формально заполненный на максимально допустимые 50% стадион реагировал на контакт и судейские решения более живо, чем обычно — когда люди взвинчены, им всюду видится несправедливость. Об этом хочется сказать отдельно. Photo: «Салават Юлаев» Стадион — культурное место Наверное, есть определенная психологическая польза от того, что зрители выплескивают негативные эмоции на хоккее, даже если это делается в откровенно хамской форме. Форвард гостей Сергей Толчинский получил небольшое повреждение в первом периоде, упал, увели партнеры. Сразу возгласы: симулянт, иди домой. Достается ведь и своим. Один хоккеист как-то рассказал о своем походе на «Уфа-Арену» в качестве зрителя. Остался неприятно удивлен тем, сколько интересного желают некоторые люди «юлаевцам» и как яростно бьют по стеклу. Часто такие персонажи смыслят в правилах. Я не понимаю, зачем быть настолько агрессивными по отношению к игрокам и всюду искать судейский заговор. Тем более, что главные рефери вообще чехи. В одной смене Глеб Кузьмин просто поскользнулся на льду, а кто-то уже негодует. Я думаю, в таких случаях лучше потратиться на поход к психологу, чем на билет. Photo: «Салават Юлаев» На пресс-трибуны постоянно приходят люди, которые потом не появляются на пресс-конференциях и не пишут статей. В лучшем случае — мелкие новости на пять строк, которые никакой новизны не несут. Часто они ведут себя, как болельщики, топают ногами, бьют по столу, скандируют, могут отвлекать вопросами, иногда заглядывают в ноутбук. У них аккредитации, но они не занимаются освещением, а приходят бесплатно посмотреть хоккей. Один из таких кричал на судью за то, что он якобы прервал атаку уфимцев во время отложенного штрафа. Но там же соперник коснулся шайбы, значит, игра останавливается и начинается полноценное большинство. Это же часть правил игры в хоккей. Вот такой якобы коллега. Формально на «Уфа-Арене» есть пресс-бар — комната и балкон для прессы. Де-факто он не для СМИ. Насколько известно, эта ложа выкуплена какой-то организацией. На сотрудников которой, похоже, не распространяется масочный режим. Обычных болельщиков ведущий часто пристыжает за снятые маски и напоминает о правилах, а их — ни разу. Иногда банкеты хозяев пресс-бара громче пресс-конференций. В доковидные сезоны тренерам даже приходилось говорить громче, потому что за стеной гуляли. Сейчас «прессухи» по зуму и участники матчей второй по силе хоккейной лиги мира хотя бы временно избежали подобного. Немногим журналистам, реально работающим на матчах и пытающимся написать что-то интересное, вполне можно создать приличные условия. Можно хотя бы не впускать посторонних на рабочие места. Photo: «Салават Юлаев» Один из самых эффектных матчей сезона как столкновение идеологий Слова «остросюжетный» и «захватывающий» применимы не только к плохим российским телесериалам. Они исчерпывающе описывают матч. Он был совсем непохожим на то, что обычно демонстрирует «Салават». Голевые перестрелки, в которых никто надолго не выходит вперед, это весело. Массовый хоккей должен быть интересным, иначе смысла в нем нет. Даже спустя часы после сирены приятно посмотреть на изменение счета в протоколе: 1:0 1:1 1:2 2:2 2:3 3:3 3:4 4:4 4:5 5:5 5:6 Последние четыре строки — после отметки в 55 сыгранных минут. «Юлаевцы» сравнивали счет четыре раза — такое увидишь не то чтобы не каждый день — не каждый месяц. Или даже год. Упорство уровня плей-офф. Несомненно, так команда и настраивалась на сражение. После встречи с «Автомобилистом» наставник «черно-зеленых» Томи Ламса заявил о важности противостояний с Омском и Казанью, а нападающий Эдуард Гиматов сказал о том, что подготовка уже ведется. Photo: «Салават Юлаев» Чем этот вечер отличался от рядового? Прежде всего, скоростью и контактом: быстрое катание, много игры корпусом для отбора, хорошая спортивная злость. Вы вполне могли вылечить свои глаза после полуфинала молодежного чемпионата мира. «Салават» действительно подготовился к матчу с лидером дивизиона. Уфимцы не позволяли себе вальяжно закатываться, старались делать более точные передачи и отбрасываться без пробросов. Это говорит о концентрации. Сила «Авангарда» — в движении. Им нельзя давать свободно перемещаться, нельзя давать чистый лед. Они не так техничны и креативны, как финская тройка Уфы (Маркус Гранлунд вернулся), но берут свое напором на ворота, скрином вратаря и впечатляющей бережностью к моментам. Шутка ли — игроки башкирской команды сыграли в зоне соперника почти на семь минут больше, при том, что удалений было поровну. На сей раз это не говорит о низкой эффективности «юлаевцев» — шансов хватало. Где-то Дмитрий Кугрышев не попадет по пустым, где-то вратарь Шимон Грубец справится с добиванием. Photo: «Салават Юлаев» Просто разные стили. Уж простите за «межконтинентальные» клише, но, если угодно, Омск сыграл по-североамерикански, а Уфа — по-европейски. Конечно, это излишнее упрощение. «Авангард» сыграл бы совсем по-канадски, если бы много контролировал шайбу. Но в том-то и дело, что гости действовали чуть ли не вторым номером. Команда Боба Хартли научилась выжидать, контратаковать, использовать диагональные пасы между синими линиями для быстрого входа. Раньше «ястребы» могли бросить 60 раз за матч и создать три с половиной момента. Они изменились. Акцент на «физику» это не только силовые приемы и катание, но и выносливость, изматывание оппонента. Бесспорно, они заслуживают критику по ходу чемпионата. Тем не менее, мы обсуждаем сейчас один конкретный матч, в котором две команды показали если не свой максимум, то что к нему близкое. Контроль шайбы «Салаватом» — однозначный локальный успех. Болельщики гостей скажут, что уфимцы попали в ловушку Хартли, мол, заманил в свои сети, сыграл на ответах. Ага, и поэтому четыре раза за матч «черно-зеленые» возвращались в игру. Омичи рисковали с таким подходом — от них требовалась слаженность каждой пятерки, чтобы не пасть под давлением. На пресс-конференции Томи Ламса усмехнулся в ответ на мой вопрос о том, как противодействовать редкому сопернику, постоянно использующему блокирование бросков для сохранения контроля за шайбой (29 по итогу матча), — мол, мы забили пять шайб, значит, справились. Я не согласен. Справились бы, если бы вели в счете хотя бы десять минут. Я вижу только два варианта, как нивелировать высокую самоотверженность оппонента: либо невероятно загрузить, чтобы людям было физически тяжело и больно, либо перехитрить, чтобы это стало бесполезно. Первое исключаем. Гости отлично катаются, притормаживают, разворачиваются. Они просто слишком быстры, чтобы успеть их загрузить. «Амур» вы замучаете (только зачем?), с этими так не получится. Значит, единственный козырь — боевая магия Теему Хартикайнена и его коммандос. С одной стороны, это сработало — Гранлунд же сделал дубль. С другой стороны, они могли бы сделать больше, если бы два с половиной периода их не оттесняли так часто и… Если бы сам Ламса не выпускал Сакари Маннинена и Маркуса Гранлунда играть в меньшинстве. Я уверен, это помешало спасти встречу. В подобных битвах лидеры особенно важны, но их не сберегли и заставили обороняться, что они не очень-то и умеют. Гранлунд и Маннинен были на льду, когда Оливер Каски сделал дубль в большинстве (помогли Корбэну Найту закрыть Метсоле обзор). Они же плюс Хартикайнен стали свидетелями первой шайбы Оливера 5 на 5 (не смогли вернуться в зону). То есть, как в меньшинстве, так и в равенстве даже в рамках одного матча было показано: нет, эти два финна не годятся для защиты. Не надо мучать ни их, ни команду. Допустим, Томи продолжает «распределять время между нападающими» (так изначально объяснялось решение поставить соотечественников на меньшинство). Но есть другой пример неработающего механизма: ужасная игра на вбрасываниях против того же Корбэна Найта. Гранлунд раз за разом выходил против канадца и стабильно проигрывал «точку». Хороший вопрос — зачем он вообще начал подменять Маннинена. Наверное, потому что у Сакари тоже мало что удавалось против топ-центра гостей. Во втором периоде у хозяев была пара-тройка затяжных позиционных атак: на 24-25-й минуте сразу две с короткой паузой (одна от четвертого звена, другая от лидеров) и на 27-й. Но «позиционная» не равно «встали в зону и давай бросать». Угроз там было мало — один бросок в сторону ворот за все минуты катания. А еще этот период был провален по вбрасываниям 4-14. Маннинен и Гранлунд на двоих выиграли одну «точку» из семи. Единственную шайбу этой двадцатиминутки с неуспехом на «точке» разделили 14 секунд. Это иллюстрация того, что сопернику не нужно слишком много — достаточно небольшой ошибки соперника. Небольшое утешение для болельщиков — по игре 5 на 5 «черно-зеленые» во многом превосходили «Авангард». Это, проявленный характер и быстрый розыгрыш большинства обязательно надо брать с собой в будущее. «Салават» помешал себе удалениями и буквально несколькими ошибками. Как и с «Автомобилистом», очень равный матч. Неплохо, но не без вопросов. И теперь интересно, будет ли так же против «Ак Барса». СЮ Авангард Δ Corsi for (CF) 88 63 25 CF, % 58,28% 41,72% 16,56% Голы 5 на 5 3 3 0 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 24 21 3 PDO, % 98,21% 101,79% -3,57% Броски мимо створа 40 32 8 БВ вообще 34 26 8 Доля БВ в общем числе бросков 45,95% 44,83% 1,12% БВ за минуту в атаке 2,12 2,87 -0,75 Блокшоты за минуту в защите 1,99 1,81 0,18 БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 0 БВ со входа в зону 5 на 5 5 3 2 БВ первой тройки 12 4 8 БВ защитников 6 13 -7 Пробросы 5 на 5 1 5 -4 ВВбр после пробросов 2 4 -2 Вход 5 на 5 29 17 12 Брак при входе 5 на 5 18 24 -6 Эффективные попытки входа, % 61,70% 41,46% 20,24% Вброс 5 на 5 5 3 2 Брак при вбросе 5 на 5 13 22 -9 Эффективные попытки вброса, % 27,78% 12,00% 15,78% Использование входа 5 на 5, % 72,31% 62,12% 10,19% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 44 25 19 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 95 80 15 Эффективные смены в атаке, % 46,32% 31,25% 15,07% Вход 5 на 5 с БВ 14 10 4 Вход 5 на 5 с БВ, % 29,79% 24,39% 5,40% Вброс 5 на 5 с БВ 0 3 -3 Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 12,00% -12,00% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 16 14 2 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 11,51% 13,33% -1,82% Photo: «Салават Юлаев» Выше было написано очень много, поэтому вкратце перечислим причины поражения и добавим один пункт для следующего параграфа. В силу разницы подхода к хоккею «Авангарду» не нужно много голевых шансов. «Салавату» это напротив нужно. Блокшоты и вбрасывания плюс опека и контакт мешают уфимцам даже при контроле шайбы. Использование Маннинена и Гранлунда в меньшинстве не позволило им сделать больше, чем они могут. Лидеров заставили обороняться и они не справились с этим. Их опасно перегрузить в будущем. Долгое время опека работала против уфимских финнов. Боб Хартли очень хотел взять реванш и обязан был провести анализ. Вы много помните обостряющих пасов от Хартикайнена? Вот-вот. А ведь коньки у него никто не украл. Photo: «Салават Юлаев» Скрин вратаря, работа на «пятаке», расчет на неудобную для Метсолы ситуацию, добивания — классика жанра. Судите сами. Первый гол гостей — большинство, бросок, рикошет.

Второй — сразу после большинства шайба сохранена в зоне, бросок с отрицательного угла, добивание.

Третий — бросок, подбор, скрин, бросок.

Четвертый — замешкавшиеся топ-форварды образовали в средней зону дыру размером с Солнечную систему, контратака 3 в 2, удивительно простой гол с прямого броска. Метсола не выручил.

Пятый — большинство, Гранлунд и Маннинен помогли Найту закрыть обзор Метсоле.

Шестой — большинство, «юлаевцы» вымотаны, Алексеев терпит боль и с трудом двигается, Зернов оказывается быстрее Панина за воротами и делает точный пас выкатывающемуся Секачу на ван-таймер. Строго говоря, «юлаевцы» должны были быть к такому готовы — тут тайны никакой нет. Последний и главный фактор — удаления. Соперник забросил три шайбы в большинстве за четыре большинства. Гол Ильи Ковальчука — сразу после большинства и вытек из позиционной атаки. Итог: терпеливая и хладнокровная тактика, мощные вбрасывания, самоотверженность, классические приемы, перегрузка лидеров уфимцев (не без помощи Ламсы). Вместе с этим: боевой характер, достойный контроль шайбы, быстрый розыгрыш и ценные уроки из поражения. Photo: «Салават Юлаев» Противоречивый матч Александра Кадейкина Оказывается, можно выиграть больше 58% вбрасываний, сделать два голевых паса и все равно помешать команде. Конечно, речь об удалениях второго центра «Салавата». Оба были использованы, причем второе — в дополнительное время. В первом периоде номер 78 приехал на зонную оборону и ударил по ногам Сергея Толчинского. Похоже, он пытался подбить шайбу, но вышел удар. Фолу в овертайме, прежде всего, предшествовала абсолютно ненужная скидка назад после входа в зону — она выросла в контратаку. Сам фол — от невнимательности. Я думаю, Ковальчук знал, что может заработать большинство. Это досадно, потому что начал Кадейкин шикарно — с подбора в средней зоне и быстрой атаки с Владимиром Жарковым. Выход 2 в 1 был очень тесным, соперник, догонял, однако поперечный пас вышел приемлемым. Что до второго ассиста, то мне понравилось, как форвард успел оценить ситуацию перед пасом. Мог тривиально отправить шайбу за ворота для надежности, но разглядел Науменкова — перед защитником был роскошный коридор для броска, а вратарь в это время был слишком сосредоточен на левом фланге. «Казнить» Кадейкина в соцсетях не надо. Имеет право на ошибку. У того же Гранлунда целая коллекция поразительно бессмысленных удалений, его же никто не гонит из команды. Даже в плохом матче Кадейкин помог создать два гола и был лучшим на вбрасываниях в «СЮ». Удивительный факт — всего во второй раз в «регулярках» у Александра два отдельных удаления за один матч в двух разных периодах. Два таких матча за восемь лет — совсем не трагедия. В следующих матчах Кадей принесет столько пользы, что компенсирует ошибки против Омска. «Салавату» пора отказаться от черного комплекта формы и придумать новый Несколько лет назад многие клубы КХЛ успешно освоили использование дополнительного комплекта джерси. В 2015-2017-х годах ретро-форма стала глотком свежего воздуха в робком маркетинге клубов. Не отстал от других и «Юлаев». Были разной степени успешности эксперименты (новогодняя форма «Авангарда», «свитер будущего» «Торпедо»), но главное — болельщикам показывали разнообразие в дизайне и каждый матч в особом комплекте становился событием. Пару лет назад началась новая мода — черные свитеры. Сегодня дополнительный комплект есть у «Салавата», «Ак Барса», СКА, «Сочи», «Йокерита» и «Спартака». Целый дивизион. Сам по себе черный есть в цветах «Трактора», «Йокерита», «Авангарда» и минского «Динамо». В итоге почти половина КХЛ. Photo: «Салават Юлаев» Идея становится избитой и нуждается в развитии. Третий вариант свитеров необязательно должен быть черным. Тем более, что в случае Уфы он ничем не мотивируется — «Ак Барс» хотя бы делает привязку к нефтяной промышленности, у «Сочи» есть слабый намек на Черное море. Нынешний вариант вдохновлен джерси «Йокерита» 19/20, хотя среди болельщиков бытует заблуждение, что это финны скопировали дизайн. Другая проблема — обновленный логотип, получивший полярные отзывы среди болельщиков. И это очень мягко говоря. Мягче, чем игра нашей «молодежки» с Канадой. Наконец, дома «Салават» сыграл 10 из 23 домашних игр в черном и действительно оригинальный привычный зеленый цвет все слабее ассоциируется с клубом. А им надо дорожить — в КХЛ только «СЮ» и «Ак Барс» зеленые, почти все остальные синие или красные, реже черные. Это фишка. Справедливости ради, у черного вариант есть один неоспоримый плюс — он хорошо покупается, а с деньгами все уже не так радужно, как пару лет назад. Но это не причина быть, как почти половина лиги, и не придумывать свое. Спрос тоже не будет вечным. Photo: «Салават Юлаев» Разработка дополнительного комплекта — дорогое удовольствие. Однако Уфа уже задала планку и для сохранения имиджа лучше ниже нее не опускаться — конкуренция, создающая интерес для публики, не только на льду. Можно снова сделать осовремененное ретро, отметить золотым цветом несколько игр по поводу праздника (день рождения клуба, день российского хоккея), посвятить форму болельщикам, как, например, «Автомобилист». Пора становиться новаторами. Короткой строкой Традиция поздравлять хоккеистов с днем рождения во время домашнего матча была нарушена. Первый именинник вторника, Глеб Кузьмин, получил порцию оваций под джингл Happy birthday, а Михаила Воробьева обделили вниманием. На данный момент руководство клуба не планирует ни возвращать предыдущий логотип, ни создавать новый. Дмитрий Кугрышев забросил впервые за 13 игр. Спасибо за отличный перевод на дальнюю штангу Александру Алексееву. Если Куги продолжит, то топ-звено наконец получит голевую подмогу. В пятый раз Михаил Науменков закончил матч с полезностью +3. Второй раз в сезоне, впервые за «СЮ». Личный рекорд, +4, установлен за ЦСКА. Следующий матч: 10 января, 16:30. «Салават Юлаев» — «Ак Барс». КХЛ ТВ HD, БСТ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter