Бесконечный овертайм. «Салават» одолел «Автомобилист» с минимальным счетом

В очень равной и тяжелой игре все решила смелая передача Теему Хартикайнена для Филипа Ларсена.

«Салават» подавил сопротивление «Автомобилиста» Тот случай, когда встреча, закончившаяся 1:0 в овертайме, захватывает. Во второй половине матча появилось ощущение приближающегося плей-офф, в котором команды всегда играют более сдержанно и строго, чем в «регулярках». Еще это напряжение отдаленно напоминало игравшийся накануне четвертьфинал молодежного чемпионата мира между сборными России и Германии (2:1). В роли немцев — «Автомобилист». Гости казались сжатой пружиной. Екатеринбург немного атаковал, но мог больно уколоть и действовал выжидающе. «Салават» тотально доминировал на вбрасываниях (само по себе событие) 32-13, порядочно перебросал (31-21) имел больше опасных моментов, но все не то и не так. Вот, что такое тяжело. Это когда одни весьма четко обороняются, а к другим нет особых претензий по атаке, но канат не перетянет никто. Воскресенье было как один большой овертайм. Почему так вышло и в чем выражалось? Матч был после новогоднего перерыва. Предыдущая игра у обеих команд была 28 декабря. Почти пауза на Евротур, после которой требуется 1-2 игры, чтобы набрать ход. Например, бросался в глаза мелкий брак от Михаила Науменкова. Гости не давали «Салавату» пространства для передач, вполне четко играли 1 в 1 в своей зоне, провели немало силовых за своими воротами. Отлично закрывали зону в своем большинстве — в четырех неполных попытках шесть раз не дали «черно-зеленым» вывести шайбу. Большая редкость. В своем меньшинстве «Автомобилист» тоже по большей части был уверенным. Мало кто так сопровождает Филипа Ларсена вдоль синей линии, мешая сделать толковый пас. Явно удалась «юлаевцам» лишь последняя попытка большинства с 4 бросками в створ и приличным контролем. Оба вратари провели сильный матч и полевые им еще как помогли — подопечные Билла Питерса заблокировали 15 бросков, команда Башкирии — аж 20. Первому звену пришлось сложнее из-за отсутствия Маркуса Гранлунда (заболел). Его заменял Дмитрий Кугрышев. 18-й номер не забрасывает 13 игр, но его кандидатура предсказуема. Возможно, временный перевод к финнам поможет Дмитрию. Photo: «Салават Юлаев» Все же «Салават» действовал с позиции силы, пусть перевес и не был большим. В подобных играх все решают мелочи и не всегда в основное время. На сей раз сказалось индивидуальное мастерство. Мастерство — это умение быстро и четко выполнять технические элементы, а не только эффектное катание и хитрость. Перед голом, будучи под давлением, Теему Хартикайнен не только сохранил шайбу, но и сделал передачу с разворота на Филипа Ларсена. Датчанин, возможно, и не ждал такого новогоднего подарка, но не растерялся — не стал бездумно тыкать в ворота, а поудобнее перехватил и поднял шайбу. В результате зрители «Уфа-Арены» увидели чрезвычайно тяжелый матч, возможно, самый равный в сезоне. Если бы «Автомобилист» сыграл против Харти чуть жестче, чуть быстрее, шанс появился бы у них. Обе команды сыграли по-своему хорошо и итог справедлив. СЮ Автомобилист Δ Corsi for (CF) 60 58 2 CF, % 50,85% 49,15% 1,69% Голы 5 на 5 0 0 0 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 21 16 5 PDO, % 100,00% 100,00% 0,00% Броски мимо створа 29 30 -1 БВ вообще 31 21 10 Доля БВ в общем числе бросков 51,67% 41,18% 10,49% БВ за минуту в атаке 1,88 1,90 -0,03 Блокшоты за минуту в защите 1,81 0,91 0,90 БВ после ВВбр 5 на 5 1 0 1 БВ со входа в зону 5 на 5 3 4 -1 БВ первой тройки 7 7 0 БВ защитников 10 5 5 Пробросы 5 на 5 1 3 -2 ВВбр после пробросов 4 0 4 Вход 5 на 5 22 17 5 Брак при входе 5 на 5 20 14 6 Эффективные попытки входа, % 52,38% 54,84% -2,46% Вброс 5 на 5 5 3 2 Брак при вбросе 5 на 5 11 21 -10 Эффективные попытки вброса, % 31,25% 12,50% 18,75% Использование входа 5 на 5, % 72,41% 56,36% 16,05% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 34 21 13 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 76 66 10 Эффективные смены в атаке, % 44,74% 31,82% 12,92% Вход 5 на 5 с БВ 14 9 5 Вход 5 на 5 с БВ, % 33,33% 29,03% 4,30% Вброс 5 на 5 с БВ 0 1 -1 Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 4,17% -4,17% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 15 12 3 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 13,64% 13,79% -0,16% Предварительно — о плей-офф Позади больше двух третей регулярного сезона и до сих пор приходится биться над вопросом — в какой же хоккей играют «юлаевцы»? Стиль точно не атакующий, как в былые годы. Но и не оборонительный, как у «Трактора», скажем. Команда агрессивная? Нет. В прессинг могут пойти игроки боттома (кстати, Глеб Кузьмин и Вячеслав Солодухин очень выделялись цепкостью и усердием), Кадейкин, Жарков. Остальные — значительно реже. Жесткой силовой составляющей нет. Photo: «Салават Юлаев» Игроки вполне самоотверженные, в последнее время много блокированных бросков. Но вдруг это просто статистический лаг? Да и герои в этой номинации обычно одни и те же. Чаще вход с контролем, чем вброс. После шквала критики и провала большинство стало более быстрым и нацеленным на ворота. Меньшинство шестое с конца, хотя значительно надежнее, чем осенью. Вбрасывания в целом ниже 50%. Но вопрос возникает не на основе статистики. Она — помощник, не больше и не меньше. Вопрос возникает из содержания игры, от которого иной раз хоть стой, хоть падай. Даже сегодня — вроде, победили непростого соперника, но удаления за выброс шайбы и нарушение численного состава за один период. Врод, официально самое результативное звено чемпионата, но львиную долю работы там делает один Хартикайнен. Об этом уже надоело писать, как и о малой подмоге от российских форвардов: за зиму по 2 гола у Кадейкина и Жаркова, по 1 — у Гиматова и Пименова. Иногда на льду непонимание, много плохих передач, глупые удаления, медленный старт, отсутствие внятных комбинаций — команда словно зажата в тиски и не понимает, что делать. Иногда словно раскрепощаются и в целом все получается. В итоге нет впечатления, что у «Салавата» есть четкая структура игры, как у «Ак Барса», ЦСКА, «Йокерита». Грубо говоря, нередко уфимцев просто тащат Хартикайнен, Метсола и Кадейкин с Жарковым. Вероятно, к плей-офф это не изменится — Евгений Лисовец не превратится в Виктора Хедмана. Мы с коллегой задали прямые вопросы главному тренеру и капитану — в какой хоккей играет «Салават». Томи Ламса фактически ушел от ответа: «Думаю, если вы смотрите наши игры, то понимаете нашу игру и философию. Ключевое: мы играем вместе» Григорий Панин сказал лишь о попытках наладить оборону. «Команда всегда была атакующего формата. С годами и руководство, и тренера пытаются наладить именно игру в обороне, чтобы оборона была достойная» Какого ответа мы хотели? Примерно такого, который дал центр «Трактора» Лукаш Седлак пару недель назад: «Мы — оборонительная команда, которая не позволяет сопернику создавать голевые моменты. Мы играем жестко, много катаемся. Стараемся играть с хорошей структурой в защите и отталкиваться от этого, чтобы развивать опасные моменты и играть в нападении» Игры с «Авангардом» и «Ак Барсом» должны убедить в том, что «Салават Юлаев» готов на равных сражаться с восточными грандами. Противостояние с Омском интересно еще как проверка гипотезы о том, что «ястребы» — удобный соперник для первого раунда. Photo: «Салават Юлаев» Короткой строкой Сакари Маннинен впервые в КХЛ заблокировал за матч 4 броска соперника. Вячеслав Солодухин сделал это в третий раз на уровне «регулярок», так же две встречи с 5 блокшотами. В восьмой раз в регулярных сезонах КХЛ Александр Кадейкин выиграл не менее 80% вбрасываний за матч (не менее 10 вбрасываний). Сегодня 10 из 12 или 83,33%. Photo: «Салават Юлаев» 71,11% выигранных вбрасываний — сезонный рекорд команды. Интересно, что антирекорд тоже был поставлен в матче с Екатеринбургом — 33,9% в гостях 30 ноября. Впервые с 12 октября (домашние 2:3ОТ с «Барысом») и во второй раз в сезоне Теему Хартикайнен не бросал по воротам соперника. Следующий матч: 5 января, 16:30. «Салават Юлаев» — «Авангард». КХЛ ТВ HD, КХЛ ТВ, БСТ

