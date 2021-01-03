Бесконечный овертайм. «Салават» одолел «Автомобилист» с минимальным счетом

Но вопрос возникает не на основе статистики. Она — помощник, не больше и не меньше. Вопрос возникает из содержания игры, от которого иной раз хоть стой, хоть падай. Даже сегодня — вроде, победили непростого соперника, но удаления за выброс шайбы и нарушение численного состава за один период.