Бесконечный овертайм. «Салават» одолел «Автомобилист» с минимальным счетом

«Салават» подавил сопротивление «Автомобилиста»
Тот случай, когда встреча, закончившаяся 1:0 в овертайме, захватывает. Во второй половине матча появилось ощущение приближающегося плей-офф, в котором команды всегда играют более сдержанно и строго, чем в «регулярках».
Еще это напряжение отдаленно напоминало игравшийся накануне четвертьфинал молодежного чемпионата мира между сборными России и Германии (2:1). В роли немцев — «Автомобилист». Гости казались сжатой пружиной.
Екатеринбург немного атаковал, но мог больно уколоть и действовал выжидающе. «Салават» тотально доминировал на вбрасываниях (само по себе событие) 32-13, порядочно перебросал (31-21) имел больше опасных моментов, но все не то и не так.
Вот, что такое тяжело. Это когда одни весьма четко обороняются, а к другим нет особых претензий по атаке, но канат не перетянет никто. Воскресенье было как один большой овертайм.
Почему так вышло и в чем выражалось?
Матч был после новогоднего перерыва. Предыдущая игра у обеих команд была 28 декабря. Почти пауза на Евротур, после которой требуется 1-2 игры, чтобы набрать ход. Например, бросался в глаза мелкий брак от Михаила Науменкова.
Гости не давали «Салавату» пространства для передач, вполне четко играли 1 в 1 в своей зоне, провели немало силовых за своими воротами. Отлично закрывали зону в своем большинстве — в четырех неполных попытках шесть раз не дали «черно-зеленым» вывести шайбу. Большая редкость.
В своем меньшинстве «Автомобилист» тоже по большей части был уверенным. Мало кто так сопровождает Филипа Ларсена вдоль синей линии, мешая сделать толковый пас. Явно удалась «юлаевцам» лишь последняя попытка большинства с 4 бросками в створ и приличным контролем.
Оба вратари провели сильный матч и полевые им еще как помогли — подопечные Билла Питерса заблокировали 15 бросков, команда Башкирии — аж 20.
Первому звену пришлось сложнее из-за отсутствия Маркуса Гранлунда (заболел). Его заменял Дмитрий Кугрышев. 18-й номер не забрасывает 13 игр, но его кандидатура предсказуема. Возможно, временный перевод к финнам поможет Дмитрию.
Все же «Салават» действовал с позиции силы, пусть перевес и не был большим. В подобных играх все решают мелочи и не всегда в основное время. На сей раз сказалось индивидуальное мастерство. Мастерство — это умение быстро и четко выполнять технические элементы, а не только эффектное катание и хитрость.
Перед голом, будучи под давлением, Теему Хартикайнен не только сохранил шайбу, но и сделал передачу с разворота на Филипа Ларсена. Датчанин, возможно, и не ждал такого новогоднего подарка, но не растерялся — не стал бездумно тыкать в ворота, а поудобнее перехватил и поднял шайбу.
В результате зрители «Уфа-Арены» увидели чрезвычайно тяжелый матч, возможно, самый равный в сезоне. Если бы «Автомобилист» сыграл против Харти чуть жестче, чуть быстрее, шанс появился бы у них. Обе команды сыграли по-своему хорошо и итог справедлив.
|СЮ
|Автомобилист
|Δ
|Corsi for (CF)
|60
|58
|2
|CF, %
|50,85%
|49,15%
|1,69%
|Голы 5 на 5
|0
|0
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|21
|16
|5
|PDO, %
|100,00%
|100,00%
|0,00%
|Броски мимо створа
|29
|30
|-1
|БВ вообще
|31
|21
|10
|Доля БВ в общем числе бросков
|51,67%
|41,18%
|10,49%
|БВ за минуту в атаке
|1,88
|1,90
|-0,03
|Блокшоты за минуту в защите
|1,81
|0,91
|0,90
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|0
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|3
|4
|-1
|БВ первой тройки
|7
|7
|0
|БВ защитников
|10
|5
|5
|Пробросы 5 на 5
|1
|3
|-2
|ВВбр после пробросов
|4
|0
|4
|Вход 5 на 5
|22
|17
|5
|Брак при входе 5 на 5
|20
|14
|6
|Эффективные попытки входа, %
|52,38%
|54,84%
|-2,46%
|Вброс 5 на 5
|5
|3
|2
|Брак при вбросе 5 на 5
|11
|21
|-10
|Эффективные попытки вброса, %
|31,25%
|12,50%
|18,75%
|Использование входа 5 на 5, %
|72,41%
|56,36%
|16,05%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|34
|21
|13
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|76
|66
|10
|Эффективные смены в атаке, %
|44,74%
|31,82%
|12,92%
|Вход 5 на 5 с БВ
|14
|9
|5
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|33,33%
|29,03%
|4,30%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|1
|-1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|4,17%
|-4,17%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|15
|12
|3
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|13,64%
|13,79%
|-0,16%
Предварительно — о плей-офф
Позади больше двух третей регулярного сезона и до сих пор приходится биться над вопросом — в какой же хоккей играют «юлаевцы»? Стиль точно не атакующий, как в былые годы. Но и не оборонительный, как у «Трактора», скажем.
Команда агрессивная? Нет. В прессинг могут пойти игроки боттома (кстати, Глеб Кузьмин и Вячеслав Солодухин очень выделялись цепкостью и усердием), Кадейкин, Жарков. Остальные — значительно реже. Жесткой силовой составляющей нет.
Игроки вполне самоотверженные, в последнее время много блокированных бросков. Но вдруг это просто статистический лаг? Да и герои в этой номинации обычно одни и те же.
Чаще вход с контролем, чем вброс. После шквала критики и провала большинство стало более быстрым и нацеленным на ворота. Меньшинство шестое с конца, хотя значительно надежнее, чем осенью. Вбрасывания в целом ниже 50%.
Но вопрос возникает не на основе статистики. Она — помощник, не больше и не меньше. Вопрос возникает из содержания игры, от которого иной раз хоть стой, хоть падай. Даже сегодня — вроде, победили непростого соперника, но удаления за выброс шайбы и нарушение численного состава за один период.
Врод, официально самое результативное звено чемпионата, но львиную долю работы там делает один Хартикайнен. Об этом уже надоело писать, как и о малой подмоге от российских форвардов: за зиму по 2 гола у Кадейкина и Жаркова, по 1 — у Гиматова и Пименова.
Иногда на льду непонимание, много плохих передач, глупые удаления, медленный старт, отсутствие внятных комбинаций — команда словно зажата в тиски и не понимает, что делать. Иногда словно раскрепощаются и в целом все получается.
В итоге нет впечатления, что у «Салавата» есть четкая структура игры, как у «Ак Барса», ЦСКА, «Йокерита». Грубо говоря, нередко уфимцев просто тащат Хартикайнен, Метсола и Кадейкин с Жарковым. Вероятно, к плей-офф это не изменится — Евгений Лисовец не превратится в Виктора Хедмана.
Мы с коллегой задали прямые вопросы главному тренеру и капитану — в какой хоккей играет «Салават».
Томи Ламса фактически ушел от ответа:
«Думаю, если вы смотрите наши игры, то понимаете нашу игру и философию. Ключевое: мы играем вместе»
Григорий Панин сказал лишь о попытках наладить оборону.
«Команда всегда была атакующего формата. С годами и руководство, и тренера пытаются наладить именно игру в обороне, чтобы оборона была достойная»
Какого ответа мы хотели? Примерно такого, который дал центр «Трактора» Лукаш Седлак пару недель назад:
«Мы — оборонительная команда, которая не позволяет сопернику создавать голевые моменты. Мы играем жестко, много катаемся. Стараемся играть с хорошей структурой в защите и отталкиваться от этого, чтобы развивать опасные моменты и играть в нападении»
Игры с «Авангардом» и «Ак Барсом» должны убедить в том, что «Салават Юлаев» готов на равных сражаться с восточными грандами. Противостояние с Омском интересно еще как проверка гипотезы о том, что «ястребы» — удобный соперник для первого раунда.
Короткой строкой
Сакари Маннинен впервые в КХЛ заблокировал за матч 4 броска соперника. Вячеслав Солодухин сделал это в третий раз на уровне «регулярок», так же две встречи с 5 блокшотами.
В восьмой раз в регулярных сезонах КХЛ Александр Кадейкин выиграл не менее 80% вбрасываний за матч (не менее 10 вбрасываний). Сегодня 10 из 12 или 83,33%.
71,11% выигранных вбрасываний — сезонный рекорд команды. Интересно, что антирекорд тоже был поставлен в матче с Екатеринбургом — 33,9% в гостях 30 ноября.
Впервые с 12 октября (домашние 2:3ОТ с «Барысом») и во второй раз в сезоне Теему Хартикайнен не бросал по воротам соперника.
Следующий матч: 5 января, 16:30. «Салават Юлаев» — «Авангард». КХЛ ТВ HD, КХЛ ТВ, БСТ