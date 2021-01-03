Бесконечный овертайм. «Салават» одолел «Автомобилист» с минимальным счетом
Аналитика

Бесконечный овертайм. «Салават» одолел «Автомобилист» с минимальным счетом

Вчера, 22:33Азамат ШавлуковPhoto: «Салават Юлаев»
В очень равной и тяжелой игре все решила смелая передача Теему Хартикайнена для Филипа Ларсена.

«Салават» подавил сопротивление «Автомобилиста»

Тот случай, когда встреча, закончившаяся 1:0 в овертайме, захватывает. Во второй половине матча появилось ощущение приближающегося плей-офф, в котором команды всегда играют более сдержанно и строго, чем в «регулярках».

Еще это напряжение отдаленно напоминало игравшийся накануне четвертьфинал молодежного чемпионата мира между сборными России и Германии (2:1). В роли немцев — «Автомобилист». Гости казались сжатой пружиной.

Екатеринбург немного атаковал, но мог больно уколоть и действовал выжидающе. «Салават» тотально доминировал на вбрасываниях (само по себе событие) 32-13, порядочно перебросал (31-21) имел больше опасных моментов, но все не то и не так.

Вот, что такое тяжело. Это когда одни весьма четко обороняются, а к другим нет особых претензий по атаке, но канат не перетянет никто. Воскресенье было как один большой овертайм.

Почему так вышло и в чем выражалось?

Матч был после новогоднего перерыва. Предыдущая игра у обеих команд была 28 декабря. Почти пауза на Евротур, после которой требуется 1-2 игры, чтобы набрать ход. Например, бросался в глаза мелкий брак от Михаила Науменкова.

Гости не давали «Салавату» пространства для передач, вполне четко играли 1 в 1 в своей зоне, провели немало силовых за своими воротами. Отлично закрывали зону в своем большинстве — в четырех неполных попытках шесть раз не дали «черно-зеленым» вывести шайбу. Большая редкость.

В своем меньшинстве «Автомобилист» тоже по большей части был уверенным. Мало кто так сопровождает Филипа Ларсена вдоль синей линии, мешая сделать толковый пас. Явно удалась «юлаевцам» лишь последняя попытка большинства с 4 бросками в створ и приличным контролем.

Оба вратари провели сильный матч и полевые им еще как помогли — подопечные Билла Питерса заблокировали 15 бросков, команда Башкирии — аж 20.

Первому звену пришлось сложнее из-за отсутствия Маркуса Гранлунда (заболел). Его заменял Дмитрий Кугрышев. 18-й номер не забрасывает 13 игр, но его кандидатура предсказуема. Возможно, временный перевод к финнам поможет Дмитрию.

Photo:«Салават Юлаев»

Все же «Салават» действовал с позиции силы, пусть перевес и не был большим. В подобных играх все решают мелочи и не всегда в основное время. На сей раз сказалось индивидуальное мастерство. Мастерство — это умение быстро и четко выполнять технические элементы, а не только эффектное катание и хитрость.

Перед голом, будучи под давлением, Теему Хартикайнен не только сохранил шайбу, но и сделал передачу с разворота на Филипа Ларсена. Датчанин, возможно, и не ждал такого новогоднего подарка, но не растерялся — не стал бездумно тыкать в ворота, а поудобнее перехватил и поднял шайбу.

В результате зрители «Уфа-Арены» увидели чрезвычайно тяжелый матч, возможно, самый равный в сезоне. Если бы «Автомобилист» сыграл против Харти чуть жестче, чуть быстрее, шанс появился бы у них. Обе команды сыграли по-своему хорошо и итог справедлив.

СЮ Автомобилист Δ
Corsi for (CF) 60 58 2
CF, % 50,85% 49,15% 1,69%
Голы 5 на 5 0 0 0
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 21 16 5
PDO, % 100,00% 100,00% 0,00%
Броски мимо створа 29 30 -1
БВ вообще 31 21 10
Доля БВ в общем числе бросков 51,67% 41,18% 10,49%
БВ за минуту в атаке 1,88 1,90 -0,03
Блокшоты за минуту в защите 1,81 0,91 0,90
БВ после ВВбр 5 на 5 1 0 1
БВ со входа в зону 5 на 5 3 4 -1
БВ первой тройки 7 7 0
БВ защитников 10 5 5
Пробросы 5 на 5 1 3 -2
ВВбр после пробросов 4 0 4
Вход 5 на 5 22 17 5
Брак при входе 5 на 5 20 14 6
Эффективные попытки входа, % 52,38% 54,84% -2,46%
Вброс 5 на 5 5 3 2
Брак при вбросе 5 на 5 11 21 -10
Эффективные попытки вброса, % 31,25% 12,50% 18,75%
Использование входа 5 на 5, % 72,41% 56,36% 16,05%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 34 21 13
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 76 66 10
Эффективные смены в атаке, % 44,74% 31,82% 12,92%
Вход 5 на 5 с БВ 14 9 5
Вход 5 на 5 с БВ, % 33,33% 29,03% 4,30%
Вброс 5 на 5 с БВ 0 1 -1
Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 4,17% -4,17%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 15 12 3
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 13,64% 13,79% -0,16%

Предварительно — о плей-офф

Позади больше двух третей регулярного сезона и до сих пор приходится биться над вопросом — в какой же хоккей играют «юлаевцы»? Стиль точно не атакующий, как в былые годы. Но и не оборонительный, как у «Трактора», скажем.

Команда агрессивная? Нет. В прессинг могут пойти игроки боттома (кстати, Глеб Кузьмин и Вячеслав Солодухин очень выделялись цепкостью и усердием), Кадейкин, Жарков. Остальные — значительно реже. Жесткой силовой составляющей нет.

Photo:«Салават Юлаев»

Игроки вполне самоотверженные, в последнее время много блокированных бросков. Но вдруг это просто статистический лаг? Да и герои в этой номинации обычно одни и те же.

Чаще вход с контролем, чем вброс. После шквала критики и провала большинство стало более быстрым и нацеленным на ворота. Меньшинство шестое с конца, хотя значительно надежнее, чем осенью. Вбрасывания в целом ниже 50%.

Но вопрос возникает не на основе статистики. Она — помощник, не больше и не меньше. Вопрос возникает из содержания игры, от которого иной раз хоть стой, хоть падай. Даже сегодня — вроде, победили непростого соперника, но удаления за выброс шайбы и нарушение численного состава за один период.

Врод, официально самое результативное звено чемпионата, но львиную долю работы там делает один Хартикайнен. Об этом уже надоело писать, как и о малой подмоге от российских форвардов: за зиму по 2 гола у Кадейкина и Жаркова, по 1 — у Гиматова и Пименова.

Иногда на льду непонимание, много плохих передач, глупые удаления, медленный старт, отсутствие внятных комбинаций — команда словно зажата в тиски и не понимает, что делать. Иногда словно раскрепощаются и в целом все получается.

В итоге нет впечатления, что у «Салавата» есть четкая структура игры, как у «Ак Барса», ЦСКА, «Йокерита». Грубо говоря, нередко уфимцев просто тащат Хартикайнен, Метсола и Кадейкин с Жарковым. Вероятно, к плей-офф это не изменится — Евгений Лисовец не превратится в Виктора Хедмана.

Мы с коллегой задали прямые вопросы главному тренеру и капитану — в какой хоккей играет «Салават».

Томи Ламса фактически ушел от ответа:

«Думаю, если вы смотрите наши игры, то понимаете нашу игру и философию. Ключевое: мы играем вместе»

Григорий Панин сказал лишь о попытках наладить оборону.

«Команда всегда была атакующего формата. С годами и руководство, и тренера пытаются наладить именно игру в обороне, чтобы оборона была достойная»

Какого ответа мы хотели? Примерно такого, который дал центр «Трактора» Лукаш Седлак пару недель назад:

«Мы — оборонительная команда, которая не позволяет сопернику создавать голевые моменты. Мы играем жестко, много катаемся. Стараемся играть с хорошей структурой в защите и отталкиваться от этого, чтобы развивать опасные моменты и играть в нападении»

Игры с «Авангардом» и «Ак Барсом» должны убедить в том, что «Салават Юлаев» готов на равных сражаться с восточными грандами. Противостояние с Омском интересно еще как проверка гипотезы о том, что «ястребы» — удобный соперник для первого раунда.

Photo:«Салават Юлаев»

Короткой строкой

Сакари Маннинен впервые в КХЛ заблокировал за матч 4 броска соперника. Вячеслав Солодухин сделал это в третий раз на уровне «регулярок», так же две встречи с 5 блокшотами.

В восьмой раз в регулярных сезонах КХЛ Александр Кадейкин выиграл не менее 80% вбрасываний за матч (не менее 10 вбрасываний). Сегодня 10 из 12 или 83,33%.

Photo:«Салават Юлаев»

71,11% выигранных вбрасываний — сезонный рекорд команды. Интересно, что антирекорд тоже был поставлен в матче с Екатеринбургом — 33,9% в гостях 30 ноября.

Впервые с 12 октября (домашние 2:3ОТ с «Барысом») и во второй раз в сезоне Теему Хартикайнен не бросал по воротам соперника.

Следующий матч: 5 января, 16:30. «Салават Юлаев» — «Авангард». КХЛ ТВ HD, КХЛ ТВ, БСТ

Stories:
Болеем за наших
Related news:
спортХоккейКХЛХК "Салават Юлаев"УфаНовости УфыНовости БашкирииХК "Автомобилист"новости спорта
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы